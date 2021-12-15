Люди 15 часов разыгрывали макдональдс в Twitter Spaces

Я не думал, что проведу первые два часа своего утра, слушая, как люди выполняют заказы в фиктивном McDonald’s. Тем не менее, это именно то, что я сделал, спасибо Твиттер пробелы.

Пользователь Twitter Джули, чей дескриптор Встраивать твит, часами разыгрывая роль кассира в McDonald’s перед тысячной аудиторией. К тому времени, когда я присоединился к разговору, это было в 13:00 с более чем 1700 подписчиками. Вы согласились, чтобы один пользователь выступал одновременно в качестве клиента. Затем покупатель размещает свои заказы, часто неправильно, или делает глупые запросы о еде, которой нет в меню. Кто-то попросил «печенье и положить их в йогурт в миске».

Джоли всегда идет на поводу у этой вещи, хотя это привело ее к некоторым странным историям о раздаче пакетов с картофелем фри, продаже марихуаны по заказу или разборе споров между покупателями и другими «сотрудниками». Один покупатель попросил «спрайт, очень острый» и «пакет, полный соуса BTS». Джули с радостью согласилась. Другой попросил ее положить Биг Мак в измельчитель, чтобы мясо было ближе к ростбифу Арби.

После почти двух часов прослушивания я слышал, как клиенты угрожают кражами со взломом, заказывают еду, которую обычно не подают в McDonald’s, плачут из-за мужей, которых они оставили, и жалуются на несколько часов в очереди у несуществующего McDonald’s. По большей части люди, кажется, придерживаются битов. Джули — это та, кто больше всех ломает персонажа, оплакивая пропущенную встречу с врачом или тратя время на празднование того, сколько времени длилось пространство.

Что делало это пространство таким увлекательным, так это его странность. Многие живые аудиозалы размещаются в Твиттере журналистами или руководителями бизнеса, которые хотят поговорить с другими в своей области на специализированные или важные темы. Тем не менее, Джоли захватила аудиторию из более чем 1000 слушателей с помощью ролевой игры. Хотя это не является нормой для Twitter Spaces, некоторые странные комнаты появились и в Clubhouse, как люди, играющие в ролевые игры. Только VIP дворцовая вечеринка о да притворяться китами.

Место обещало быть 24-часовым, но, к сожалению, сегодня утром оно было закрыто — по-видимому, аварийно — примерно через 15 часов. Пока это длилось, это было долгожданное отвлечение. Это может быть одноразовое пространство, созданное забавным пользователем, или это может быть признаком того, что культура ролевых игр Clubhouse может просачиваться в Twitter. Даже если этот знак имеет форму знаменитых золотых арок McDonald’s.