Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи и выиграла Открытый чемпионат города среди женщин

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Людмила Самсонова всего на мгновение манипулировала City Open в воскресенье, прежде чем одержать победу с широкой улыбкой — возможно, из-за нервов или того факта, что она только что выиграла матч из трех сетов в неумолимой жаре. А может, Самсонова просто отвыкла от практики. Предыдущий матч 23-летнего футболиста перед его приездом в Вашингтон 19 июня в Германии был связан с решением Уимблдона запретить российским игрокам участвовать в турнире этим летом. У Самсоновой был всего один месяц тренировок, без матчей, чтобы подготовиться к игре на корте с твердым покрытием в Северной Америке перед Открытым чемпионатом США.

Тогда совет для тренировочного корта. Самсонова победила 37-летнюю Кайю Канепи со счетом 4-6, 6-3, 6-3 на корте Rock Creek Park Tennis, продемонстрировав мощные удары и твердую концентрацию в матче, который привлек множество зрителей. Удовлетворить линию машинки для стрижки.

С его длинными хлыстообразными конечностями и впечатляющим вертикальным вылетом, он также служил для того, чтобы взломать 10 асов, разогнавшихся до 117 миль в час.

Ник Киргиос завоевал свой второй титул Citi Open с 2019 года.

Титул в Вашингтоне – второй в карьере Самсоновой. Свой первый матч на Открытом чемпионате Германии она выиграла в июне 2021 года. У нее была продуктивная неделя для россиян из-за дисквалификации Уимблдона: первая ракетка мира Даниил Медведев Выиграл титул в одиночном разряде На чемпионате WTA Tour в Лос-Кабосе, Мексика, в субботу Дарья Касаткина выиграла чемпионат WTA Tour в Сан-Хосе в воскресенье вечером.

«Я думаю, что мы все очень возмущены этой ситуацией», — сказала Самсонова. «Я имею в виду, что это был действительно трудный месяц из-за того, что происходит. Я думаю, что у нас много времени для работы, поэтому я думаю, что мы использовали его с пользой». READ Российских депутатов допустили к участию в сессии МОК

Самсонова описала свою победу как «мечту» после нескольких бурных месяцев. Я начал работать с новой командой тренеров в апреле, и мне было трудно получить визу в США, потому что срок ее действия истек в июле.

О том, что ей разрешат поехать в Вашингтон, она узнала только две недели назад.

«Нет, это круто. Я совсем не ожидала. Я месяц занималась спортом, — сказала она. — Мне было очень тяжело. Так что, да, я очень счастлив на этой неделе. Это невероятно.»

Даже без учета обстоятельств, связанных с ее победой, получение трофея стало бы еще одним многообещающим ориентиром для стабильного роста Самсоновой, занимающей 60-е место в мире за последние несколько лет.

Несмотря на то, что Самсонова родилась в России, в детстве она переехала в Италию и провела там большую часть своей жизни, решив представлять страну до 2018 года. Переезд в Россию, страну, богатую успешными теннисистами, дал ей почувствовать себя маленькой рыбкой. , свобода большого пруда. Только четыре итальянца оцениваются в 100 лучших Они вышли в финал в воскресенье, в то время как восемь Росс попали в список, и многие, многие другие изо всех сил пытались попасть в него.

Самсонова оценила избавление от стресса, несмотря на то, что в прошлом году в Германии ее теннис действительно взлетел после того, как она сменила тренера. Она выиграла свой первый титул в дебютной карьере и вскоре после этого дебютировала в Топ-100.

«Это был первый раз, когда он работал с четырьмя людьми, и это мне очень помогло», — сказала она на прошлой неделе. «Я улучшил свою игру, свое тело [fitness], все. А потом, конечно, много работать и верить в меня еще больше. Это был ключ». READ У Соединенных Штатов есть 2,93 миллиона долларов, и они все еще добиваются реформ от Всемирного антидопингового агентства.

У нее была одна победа над Кэнби под номером 37, которая вышла в воскресный финал на Уимблдоне в прошлом году, и хотела сильно начать против ветерана. Когда эти надежды улетучились, Самсонова переориентировалась и обратила свое внимание на диспетчерское решение Канепи.

Было непросто получить брейк-пойнты в первый час после полудня. Оба игрока бьют по мячу в течение первого сета, пытаясь получить преимущество. Самсонова добилась большего успеха, перемещая Канеби по площадке, чтобы получить минимальную точку опоры в играх — она никогда не нажимала на брейк-пойнт — но каждый раз, когда эстонка оказывалась в слабой позиции, она стирала фолы с помощью ударов ногами по линии или разрывов.

Именно Канебе, наконец, реализовал первый брейк-пойнт в 10-й игре и украл первый сет.

Самсонова не продемонстрировала провала в концентрации или физической игре, а со вторым сетовым комплексом на счете 3 Канебе начала становиться тайтовее. Она отправила удар справа в сетку при счете 30-30, дав Самсоновой свой первый брейк-пойнт в матче, а в спринте из девяти ударов над следующим очком она нанесла длинный удар слева.

Россиянам нужно было сделать еще немного, но они должны были держаться и оставаться стабильными после этого. Она провела пять геймов подряд, чтобы выиграть второй сет и начать третий сет с сильного удержания.

Опытный игрок, завоевавший свой первый титул с 2013 года, Канепи вышла на матч, лидируя в турнире с 30 эйсами. Хотя ее подача была сильной — у нее было пять эйсов против 10 у Самсоновой — она ​​испортилась по ходу матча, потребовала медицинского тайм-аута в начале третьего сета, и остальная часть ее игры рухнула. READ Плишкова выходит в четвертьфинал Открытого чемпионата США, став ее четвертой