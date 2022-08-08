Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи и выиграла Открытый чемпионат города среди женщин

Тогда совет для тренировочного корта. Самсонова победила 37-летнюю Кайю Канепи со счетом 4-6, 6-3, 6-3 на корте Rock Creek Park Tennis, продемонстрировав мощные удары и твердую концентрацию в матче, который привлек множество зрителей. Удовлетворить линию машинки для стрижки.
С его длинными хлыстообразными конечностями и впечатляющим вертикальным вылетом, он также служил для того, чтобы взломать 10 асов, разогнавшихся до 117 миль в час.
Ник Киргиос завоевал свой второй титул Citi Open с 2019 года.
Титул в Вашингтоне – второй в карьере Самсоновой. Свой первый матч на Открытом чемпионате Германии она выиграла в июне 2021 года. У нее была продуктивная неделя для россиян из-за дисквалификации Уимблдона: первая ракетка мира Даниил Медведев Выиграл титул в одиночном разряде На чемпионате WTA Tour в Лос-Кабосе, Мексика, в субботу Дарья Касаткина выиграла чемпионат WTA Tour в Сан-Хосе в воскресенье вечером.
«Я думаю, что мы все очень возмущены этой ситуацией», — сказала Самсонова. «Я имею в виду, что это был действительно трудный месяц из-за того, что происходит. Я думаю, что у нас много времени для работы, поэтому я думаю, что мы использовали его с пользой».
Самсонова описала свою победу как «мечту» после нескольких бурных месяцев. Я начал работать с новой командой тренеров в апреле, и мне было трудно получить визу в США, потому что срок ее действия истек в июле.
О том, что ей разрешат поехать в Вашингтон, она узнала только две недели назад.
«Нет, это круто. Я совсем не ожидала. Я месяц занималась спортом, — сказала она. — Мне было очень тяжело. Так что, да, я очень счастлив на этой неделе. Это невероятно.»
Даже без учета обстоятельств, связанных с ее победой, получение трофея стало бы еще одним многообещающим ориентиром для стабильного роста Самсоновой, занимающей 60-е место в мире за последние несколько лет.
Несмотря на то, что Самсонова родилась в России, в детстве она переехала в Италию и провела там большую часть своей жизни, решив представлять страну до 2018 года. Переезд в Россию, страну, богатую успешными теннисистами, дал ей почувствовать себя маленькой рыбкой. , свобода большого пруда. Только четыре итальянца оцениваются в 100 лучших Они вышли в финал в воскресенье, в то время как восемь Росс попали в список, и многие, многие другие изо всех сил пытались попасть в него.
Самсонова оценила избавление от стресса, несмотря на то, что в прошлом году в Германии ее теннис действительно взлетел после того, как она сменила тренера. Она выиграла свой первый титул в дебютной карьере и вскоре после этого дебютировала в Топ-100.
«Это был первый раз, когда он работал с четырьмя людьми, и это мне очень помогло», — сказала она на прошлой неделе. «Я улучшил свою игру, свое тело [fitness], все. А потом, конечно, много работать и верить в меня еще больше. Это был ключ».
У нее была одна победа над Кэнби под номером 37, которая вышла в воскресный финал на Уимблдоне в прошлом году, и хотела сильно начать против ветерана. Когда эти надежды улетучились, Самсонова переориентировалась и обратила свое внимание на диспетчерское решение Канепи.
Было непросто получить брейк-пойнты в первый час после полудня. Оба игрока бьют по мячу в течение первого сета, пытаясь получить преимущество. Самсонова добилась большего успеха, перемещая Канеби по площадке, чтобы получить минимальную точку опоры в играх — она никогда не нажимала на брейк-пойнт — но каждый раз, когда эстонка оказывалась в слабой позиции, она стирала фолы с помощью ударов ногами по линии или разрывов.
Именно Канебе, наконец, реализовал первый брейк-пойнт в 10-й игре и украл первый сет.
Самсонова не продемонстрировала провала в концентрации или физической игре, а со вторым сетовым комплексом на счете 3 Канебе начала становиться тайтовее. Она отправила удар справа в сетку при счете 30-30, дав Самсоновой свой первый брейк-пойнт в матче, а в спринте из девяти ударов над следующим очком она нанесла длинный удар слева.
Россиянам нужно было сделать еще немного, но они должны были держаться и оставаться стабильными после этого. Она провела пять геймов подряд, чтобы выиграть второй сет и начать третий сет с сильного удержания.
Опытный игрок, завоевавший свой первый титул с 2013 года, Канепи вышла на матч, лидируя в турнире с 30 эйсами. Хотя ее подача была сильной — у нее было пять эйсов против 10 у Самсоновой — она испортилась по ходу матча, потребовала медицинского тайм-аута в начале третьего сета, и остальная часть ее игры рухнула.
Самсонова прервала его и повела со счетом 4:3, после чего легко завершила матч. Остается только поднять чашу.
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