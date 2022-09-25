Людмила Самсонова победила Чжэн Циньвэнь и выиграла свой третий титул WTA за два месяца

Подросток-новичок Ченг Ченвен продолжила свою победную серию на чемпионате Toray Pan Pacific в субботу, победив единственную оставшуюся посевную Веронику Кудермитову 5-7, 6-3, 7-6 (7-3) в полуфинале на Ariak Coliseum.

В другом китайско-российском матче несеяная Людмила Самсонова победила Чжан Шуай 7-6 (7-4), 6-2.

В матче, который длился чуть более трех часов, Чиноен и Кудерметова, сеяная под четвертым номером, обменялись мощными ударами с земли, мощной подачей и множеством фолов, доводя друг друга до предела.

Ченвен, нокаутировавшая Паулу Падузу с лучшим посевом во втором раунде, имела раннее преимущество после того, как сломала Кудермову в четвертой игре, но россиянка не сбилась с пути и разбила 19-летнюю китаянку в седьмой и девятой играх, обеспечив себе победу. Обозначение.

В оставшейся части матча был только один перерыв, когда ошибка Кудерметовой дала Qinwen преимущество во втором сете.

Циньвен много раз приходилось спасаться, но ее ошибки часто приводили к большим последствиям. Изнурительный матч начал сказываться на Кудерметовой, и ей потребовался медицинский тайм-аут из-за проблемы с рукой после того, как она повела 6-5 в финальном сете.

После этого 36-я ракетка мира Ченвен любила создавать тай-брейк, а ошибки Кудерметовой, в том числе двойная ошибка 2:5, дали россиянке надежду на выход в финал.

Циньвен, которая будет в своем первом финале, должна быть более эффективной, чтобы обыграть Самсонову, особенно в ее играх на подаче. У нее было восемь эйсов против шести у Кудерметовой, но на 24 секунды больше, чем у ее соперницы.

«Я поражен, когда я вышел в финал», — сказал Ченвен. «Сегодняшний матч был действительно тяжелым. Каждое очко было очень важным, и было много эмоций. Моя соперница играла очень хорошо. У нее хорошая подача и действительно хорошие базовые удары, и это было непросто».

Самсонова, выигравшая два турнира и дошедшая до четвертого круга Открытого чемпионата США в августе, в своем первом матче против Шуай подала сигнал с парой эйсов со скоростью более 180 км/ч.

В следующей игре 33-летний китаец отличился несколькими мощными ударами ногой. Но она также потерпела крах во второй игре с подачей после нескольких простых фолов, восстановившись, чтобы выиграть следующие два матча с подачей, которые она любит.

28-й номер мира Шуай стабильно играла в теннис, но ошибки Самсоновой с 30-м номером позволили матчу продолжаться, даже когда сет приближался к тай-брейку. Мощный удар справа в правый угол принес ей сет-пойнт, и она взяла первый сет с одним из 13 эйсов.

После того, как Самсонова сломалась в первом гейме второго сета, Шуай отличилась в следующем гейме со счетом 40-0 и потеряла свою подачу.

Шуай не ждала никаких ответов, поскольку 23-летняя россиянка улучшила свою игру и проиграла в двух последних матчах с подачей, фактически завершив соревнование.

«Я совсем этого не ожидала», — сказала Самсонова, обыгравшая чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину в первом раунде и Гарбине Мугурузу, сеяную третьим, в четвертьфинале. «Я приехал сюда, чтобы попытаться выложиться на полную в финале.

«Удивительная вещь. Это была очень умственная игра, потому что она играла потрясающе, поэтому я старался оставаться там и играть в ее игру. Это было тяжело, но на тай-брейке, я думаю, я играл лучше».

Шуай уверен, что соотечественнику Циньвэню суждено добиться большего. «Однажды ты обязательно выиграешь крупный чемпионат», — сказала она. «Когда я играл с ней, я не мог найти, где я мог бы заработать очки. В большинстве случаев, когда вы играете с кем-то, вы находите способ играть с кем-то, вы находите способ заработать очки, но с ней нет выхода. … Она сильна с обеих сторон и у нее отличная подача».