Людям кино принадлежит больше, чем мне: 10 лет франшизы Али Rockstar | Болливуд

Сегодня десять лет назад вышел фильм «Rockstar» режиссера Имтиаза Али. За прошедшие годы фильм получил широкую известность, поскольку его обсуждали киноэксперты и горячие фанаты на разных платформах и в клубах.

Говоря об этом, режиссер говорит: «Если фильм обсуждается, а его персонажи и ситуации анализируются через десять лет после его выпуска, это здорово. Я думаю, что фильм больше волнует зрителей, чем создателей. Я знаю, что есть люди, которым принадлежит фильм. фильм гораздо больше, чем я ».

В то время как Джордан, персонаж, которого играет Ранбир Капур, произвел неизгладимое впечатление на всех, Али показывает, что это был не его первый выбор. «Я начал пытаться сделать Rockstar еще до того, как Ранбир стал актером. Итак, я думал о других актерах, которые сыграют эту роль. Когда я встретил Ранбира, он странно знал о Rockstar. Когда он начал рассказывать мне эту историю, я увидел в ней Джордана. его », — делится он.

Музыкальный альбом фильма, включающий такие песни, как Phir Se Udd Chala, Katiya Karoon и Kun Faaya Kun, среди многих других, написанный А.Р. Рахманом, все еще в гневе.

Вспоминая тот момент, когда Рахман придумал первый скретч музыкального трека к фильму, Али сказал: «Это был скретч веер куд шала. В тот момент я не думал, хорошая ли это песня или люди запомнят ее после. столько лет. Все, что я знал, это то, что я чувствовал что-то, почти как переживание. И это переживание продолжалось на протяжении всего создания фильма ».

Наргис Фахри и Ранбир Капур в кадре из Rockstar (2011)

Что поразило Али после выхода фильма, так это крайняя реакция публики. «До Rockstar мои фильмы считались забавными. Jab We Met (2007), Love Aaj Kal (2009) и Socha Na Tha (2005) не имели в себе ничего очень огорчительного. Люди воспринимали Rockstar очень лично. фильм не закончился. Он никогда бы не закончился на счастливой ноте. Если вы оглянетесь назад и измените концовку, это будет еще более трагично. В конце фильма было необходимо разбитое сердце ».

Рассказывая анекдот, он сказал: «Я ждал лифта в производственном цеху, а внутри была девушка, которая выглядела так, будто плакала. Мне пришлось ехать на том же лифте, но я смотрел на нее, но я не был уверен. Но потом она посмотрела на меня и грубо спросила, хочу ли я войти. Я вошел и остался. И пока она плакала, она сказала мне: «Не слушай никого. Rockstar — самый потрясающий фильм». сказал это мне так сердито! Я помню тот случай даже десятью годами позже. Люди восприняли фильм очень лично. Вот что меня удивило, когда он вышел ».

Как вам работалось с Шами Капур? Шами Джи рассказал много историй о своей актерской жизни. Он рассказал нам о своем опыте с Наргесом (покойным актером) и Насиром Хуссейном Саабом (покойным продюсером). Одна из вещей, которые он сказал мне, заключалась в том, что он не считал себя великий актер или танцор, но он думал, что может рассказать о музыке Мохамеда Рафи. В последний день съемок с нами вся группа спела одну из его вечнозеленых песен. Он был в инвалидном кресле, но все же выпустил песню для нас. Он оригинальная рок-звезда! »- поделился Али.

50-летний режиссер, который в настоящее время является послом Российского кинофестиваля в Индии, говорит, что, хотя дискуссии о сиквеле Rockstar продолжаются, вероятность того, что это произойдет, маловероятна. «Был большой спрос на продолжение фильма, и иногда мы просто упоминали об этом между собой, в основном как то, о чем мы говорили, но не было серьезного плана по созданию сиквела. Я давно сказал, что если мы пойдем Чтобы сделать сиквел, в жизни Джордана должно было быть всего десять лет. Хотя прошло десятилетие, на самом деле нет никакого плана », — подписывает он с улыбкой.