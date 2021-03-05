Люксембург ратифицировал поправки к налоговому соглашению с Россией – Минфин России

Минфин России сообщил, что Люксембург ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, и его положения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Минфин России заявил, что Люксембург ратифицировал протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, и его положения вступят в силу 1 января 2022 года.

«Люксембург завершил внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, которое было подписано в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о том, что партнеры завершили все процедуры аттестации. за документ. Следовательно, протокол вступит в силу 5 марта 2021 года. Его условия будут применяться с 1 января 2022 года ».

Протокол предусматривает повышение налога на проценты и прибыль до 15 процентов, за некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний.

Россия завершила все необходимые процедуры для ратификации протокола в конце 2020 года.

На данный момент изменения коснулись четырех стран – Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов. Россия начала процедуру осуждения с согласия последнего.