Люк Скайуокер — новое приложение для предупреждения о воздушном налете Украины

Старшие поколения ветеранов знают Марка Хэмилла по прозвищу Люк Скайуокер, мальчика, ставшего джедаем, который освободил вселенную от власти злой Галактической Империи. Молодое поколение лучше всего помнит его как голос Джокера в «Бэтмене: мультсериале». Украинцы лучше всего помнят это как предупреждение искать убежище.

Россия запустила сотни ракет по Украине с начала своего вторжения в феврале 2022 года, и в ближайшее время ракеты не закончатся. В обозримом будущем украинцы со смартфонами будут слышать голос Хэмилла, предупреждающий их о предстоящих воздушных и ракетных атаках России.

Пользователи «Воздушного налета», загружаемого приложения, подключенного к системе ПВО Украины, будут предупреждены о любом обнаруженном обстреле с помощью обычной сирены воздушной тревоги, за которой последует голос представителя на английском языке: «Тревога. ближайший приют». Затем голос предостерегает от самодовольства: «Не будь беспечным. Твоя самоуверенность — твоя слабость».

Хэмилл был ярым сторонником украинского сопротивления перед лицом российской агрессии. Он недавно Он закончил шестилетний перерыв продавать подписанные плакаты «Звездных войн» и товары для продажи в надежде собрать деньги для Украины. Он считает, что это усилие соответствует посылу франшизы «Звездные войны»: делать «правильные вещи для всеобщего блага, а не только ради личных интересов».

«Сказка о добре и зле перекликается с тем, что происходит в Украине», — Хэмилл. Ассошиэйтед Пресс. «Украинский народ объединяется ради общего дела и героически отвечает… Невозможно не вдохновляться тем, как он пережил эту бурю».

Когда авианалет заканчивается, голос Хэмилла возвращается. «Воздушная тревога окончена», — говорит он, прежде чем напомнить фанатам.

Сообщение актера в приложении Air Raid идет на английском языке, а женщина говорит на украинском языке, но Associated Press сообщает, что некоторые украинцы предпочитают теплый человеческий голос актера украиноязычному.

Пользователь из Львова прокомментировал: «Нам не помешало бы немного силы, о которой мечтал Хэмилл».

Хэмилл также присоединился к проекту «Армия дронов», в рамках которого Украина закупила 10 датских разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun и обучила пилотов управлять ими. Актер стал послом проекта, помогая сбору средств, используя свое имя, пример и личные усилия. Эти нелетальные самолеты позволяют украинским силам проводить разведку на расстоянии 25 километров от своих позиций, не раскрывая своего местоположения.

«Я точно знаю, что украинцам нужны дроны для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира», — сказал Хэмилл в своем заявлении. «Сейчас лучшее время для всех, чтобы собраться вместе и помочь Украине выстоять в этой войне с империей зла».

По состоянию на июль 2022 года на проект уже пожертвовано около 200 миллионов украинских гривен — более 6,7 миллиона долларов.

Разработчик приложения, Ajax Systems, сказал AP, что надеется, что голос актера побудит других скачать его, чтобы они могли почувствовать, с чем украинцам приходится жить изо дня в день. Для украинцев это может стать своего рода облегчением в трудное время.

«Это действительно вдохновляет людей», — сказал Хэмилл. «Всем снова шесть. И если фильм может помочь людям пережить трудные времена, тем лучше».

С Блейком Стилуэллом можно связаться по адресу [email protected] Его также можно найти в твиттере @твит или на LinkedIn.

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