Лян Фу и Патрик Ли получают премию Ларкина по теоретической физике | новости Массачусетского технологического института

Профессор физики в области теории конденсированных сред Массачусетского технологического института Лян Фу И Патрик А приветствуем открытие Ларкин Награды Он получил докторскую степень по теоретической физике в Институте теоретической точной физики Уильяма И. Университета Миннесоты.

получил фу Премия Анатолия Ларкина 2022 года для младшего исследователя за его работу над трехмерными топологическими изоляторами, одновалентными топологическими сверхпроводниками, кристаллическими топологическими изоляторами и нулевыми модами Майораны «и за то, что он был интеллектуальным лидером своего поколения».

Фу интересуется новыми топологическими фазами материи в физике твердого тела для предсказания новых фаз материи и топологических материалов. Он работает над теорией топологических изоляторов и топологических сверхпроводников, а также над потенциальными применениями топологических материалов, начиная от перестраиваемой и адской электроники и заканчивая квантовыми вычислениями.

Он получил степень бакалавра физики в Университете науки и технологий Китая в 2004 г. и докторскую степень по физике в Пенсильванском университете в 2009 г. Он был младшим научным сотрудником Гарвардского университета, прежде чем поступить на физический факультет Массачусетского технологического института. в должности доцента в 2012 г.

Его предыдущие награды включают премию Simons Investigator Award 2018, Премия «Новые горизонты» по физике 2016 г., Международная премия Раймонда и Беверли Саклер по физике 2014 г. и премия 2014 г. Стипендия Packard в области науки и техники и премия Министерства энергетики за раннее трудоустройство в 2013 году.

«Для меня большая честь получить награду Ларкина-младшего, — говорит Фу. «Я также благодарю своих наставников, сотрудников и студентов за их вклад и поддержку на протяжении многих лет».

Мой Профессор физики Уильям и Эмма Роджерс получили Первую премию Анатолия Ларкина в области теоретической физики в 2022 году за исследования, затрагивающие сильно взаимосвязанные электронные системы, материалы, в которых взаимодействия между электронами играют решающую роль и приводят к новым явлениям, которые невозможно объяснить сами по себе. Эффекты электронной зонной структуры.

В награде упоминались его теории о явлении квантового переноса в промежуточных и сверхпроводящих системах, а также «и его место в обществе».

В качестве старшего научного сотрудника группы теории конденсированного состояния Ли интересуется высокотемпературными сверхпроводниками, а также «промежуточной физикой», изучением небольших устройств при низких температурах. Он также внес важный вклад в теорию турбулентных электронных систем, включая введение концепции глобальных флуктуаций проводимости для описания таких небольших устройств.

Ли родился в Гонконге и изучал физику в Массачусетском технологическом институте, получив степень бакалавра в 1966 году и докторскую степень в 1970 году. До 1972 года он был учителем физики в Йельском университете, а до 1974 года — доцентом физики в Вашингтонском университете. на кафедре теоретической физики Вашингтонского университета в лабораториях Белла в течение 10 лет, пока в 1982 году не поступил на физический факультет Массачусетского технологического института. Ли получил медаль Дирака в 2005 году от Международного центра теоретической физики и премию Оливера Бакли в 1991 году от Американского физического общества.

Премия названа в честь покойного российско-американского физика-теоретика Анатолия Ларкина. Ли говорит, что он давний поклонник Ларкина и сотрудничал с ним в нескольких публикациях.

Победителей приглашают провести симпозиум для Колледжа физики и астрономии Миннесотского университета в марте 2023 года.