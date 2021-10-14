Маврикий: Всемирная неделя космоса – празднование 60-летия первого полета человека в космос

60-летие первого полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос отмечалось сегодня утром в Научном центре имени Раджива Ганди (RGSC) в деревне Пил. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации на Маврикии г-н Константин Климовский, старший советник Министерства образования, высшего образования, науки и технологий г-н Х.П. Дансингани и председатель RGSC Trust д-р Дж. Помимо других личностей, посетивших мероприятие.

В рамках памятной церемонии, организованной РГКЦ в рамках Всемирной недели космоса, был открыт бюст Юрия Гагарина, подаренный Посольством России в Республике Маврикий. Также были объявлены два конкурса научных проектов, в частности конкурс 4-минутной науки и конкурс моделей планера.

В своем выступлении господин Климовский заявил, что 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур был запущен пилотируемый космический корабль «Восток», что сделало Юрия Гагарина первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. Он добавил, что это событие стало поворотным моментом в истории освоения космоса человечеством и стало результатом совместной работы бесчисленных инженеров, ученых, сотрудников советских научно-исследовательских институтов, а также тысяч сотрудников, занятых в смежных областях.

При этом он подчеркнул, что достижения Советского Союза и России в рамках программ пилотируемых космических полетов приобрели большую популярность во всем мире и в 1986 году была произведена доставка первой пилотируемой научно-исследовательской космической станции на околоземную орбиту. Он стал одним из самых амбициозных космических проектов в современной истории.

Посол перечислил некоторые эксперименты, проведенные Советским Союзом и Россией. К ним относятся: создание в 1962 году первой базовой модели многоместного пилотируемого корабля серии «Союз»; Реализация советско-американского испытательного проекта “Союз-Аполлон”, известного также как “Рукопожатие в космосе”; – запуск около 2000 спутников серии «Космос» с 1962 по 2001 год; запуск советских автоматических межпланетных станций серии «Луна», предназначенных для исследования Луны и космического пространства с 1958 по 1976 год; И запуск межпланетных станций серии «Марс» с 1960 по 1973 год.

В этой связи он подтвердил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами в исследовании и использовании космического пространства, добавив, что ряд соглашений между РОСКОСМОС и Национальным космическим управлением Китая по исследованию Луны и дальнего космоса уже выполняется.

Г-н Климовский также высоко оценил важные шаги, предпринятые Республикой Маврикий в отношении исследования космического пространства с развертыванием первого маврикийского наноспутника MIR-SAT1, разработанного под руководством Совета по исследованиям и инновациям Маврикия в рамках программы KiboCube. .

В свою очередь, господин Дансенгани подчеркнул, что открытие бюста Юрия Гагарина добавляет еще одно перышко к обложке РГСК. Он добавил, что эта церемония не может быть более подходящей в 2021 году, когда Маврикий присоединился к ограниченному собранию космических держав со своим собственным спутником в космосе.

Говоря о первом полете человека в космос, старший советник отметил, что это новаторское достижение открыло двери в космос для человечества, а также послужило объединяющим фактором для всех стран мира.

Он перечислил некоторые новаторские достижения в космических полетах, осуществленные тогда еще Советским Союзом, а именно: первый спутник Спутник-1, за которым вскоре последовало первое животное на околоземной орбите, собака Лайка; За первым человеком в космосе последовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в космосе в 1963 году; первый выход в открытый космос космонавта Алексея Леонова в 1965 году; Автоматическая посадка на Луну с возвращением лунных камней в 1970 г. и; Первая орбитальная станция “Салют-1” в 1971 году.

Кроме того, г-н Дансингани отметил, что быстрое развитие космических приложений и технологий, таких как навигация, метеорология и дистанционное зондирование, оказывает глубокое влияние на различные аспекты, такие как парусный спорт, рыболовство, сельское хозяйство, метеорология и уменьшение опасности стихийных бедствий, а также способствует экономическому и социальному развитию. . прогресс по всему миру. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в области космической деятельности стало в последние годы более важным в эпоху нынешнего «климатического кризиса».

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Он подтвердил приверженность министерства сотрудничеству с международными органами в регулировании деятельности и проектов, связанных с наукой, поскольку эти инициативы являются частью нашей программы реформ, в рамках которой учащимся предоставляется возможность участвовать в научных клубах и внеклассных мероприятиях, чтобы улучшить их научные познания.

Старший советник отметил, что космическая наука и астрономия являются одними из самых популярных областей науки, представляющих интерес для всех возрастных групп, и что создание в ближайшие годы нового спутникового центра RGSC в Редуите является доказательством этого.

Что касается президента RGSC Trust, доктора Наога, она подчеркнула, что RGSC имеет мандат на продвижение науки и технологий на Маврикии, добавив, что бюст Юрия Гагарина в RGSC будет вдохновением для молодежи. Она выразила благодарность всем различным странам и заинтересованным сторонам за их поддержку RGSC в его миссии по развитию интереса к науке и технологиям, чтобы Маврикий стал экономикой, основанной на знаниях и, в свою очередь, улучшил качество жизни.