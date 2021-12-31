Магазин Epic Games закрывает 15 дней бесплатных игр, отказываясь от трилогии Tomb Raider

Если вы поклонник компьютерных игр и еще не сделали этого, вы можете открыть Epic Games Store и Последняя партия 15-дневной акции на бесплатные игры была сорвана. Это особенно стоит вашего времени, потому что вместо того, чтобы давать пользователям один адрес, например Шенму III или мониторингМагазин Epic Games Store готов играть в полностью перезагруженную трилогию Tomb Raider: Игра Tomb Raider Year EditionИ Празднование 20-летия Восстания Расхитительницы гробниц, И Лучшее издание Shadow of the Tomb Raider.

Попытка добавить адреса в вашу цифровую библиотеку сегодня была труднее, чем следовало бы, из-за постоянных проблем с сервером. вчерашний день Это электронная игра прерывание, более медленный магазин. Неясно, есть ли у Epic Games проблемы по-прежнему или люди действительно хотят эти игры, но, судя по странице статуса, теперь все должно работать гладко.

Если вам интересно, как Epic Games может позволить себе просто отказаться от игр, ознакомьтесь с Документы, появившиеся ранее в этом году как часть Юридическая битва с Apple Через App Store. как Тим Суини Подтвердить в ТвиттереКомпания договаривается о фиксированной плате за раздачу, а не за копию, поэтому внезапно многомиллиардное программное обеспечение становится намного дешевле.

Мы не знаем, сколько компания платит Square Enix за раздачу игр Tomb Raider, но а Трилогия Аркхема Розыгрыш в 2019 году Это обходится компании всего в 1,5 миллиона долларов — относительное падение для группы по сравнению с деньгами. Это электронная игра Это приносит не только ценность, но и привлечение большего количества клиентов в игровой магазин.

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