МАГАТЭ обсуждает безопасность украинских АЭС с Россией

КИЕВ, УКРАИНА — Глава наблюдательного органа ООН в ядерной области, который участвовал в давней попытке создать буферную зону вокруг оккупированной Россией атомной электростанции, в четверг встретился с российскими военными и представителями государственного агентства по ядерной энергии в Москве. Украина.

Российская компания «Росатом» охарактеризовала переговоры о мерах, необходимых для защиты украинской Запорожской АЭС и прилегающей территории, как «содержательные, эффективные и прозрачные». Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Раффаэле Гросси указал, что необходимы дальнейшие переговоры после «очередного необходимого раунда обсуждений».

«Важно, чтобы регион сосредоточился только на предотвращении ядерной аварии», — написал он в Твиттере. «Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с большим чувством безотлагательности».

Встреча в Москве состоялась через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил военную поездку в столицу США, свою первую известную поездку за пределы своей страны через 10 месяцев после российской оккупации.

Визит в Вашингтон направлен на возрождение поддержки Украины в Соединенных Штатах и ​​во всем мире в то время, когда Россия, похоже, потеряла боевой импульс. Есть опасения, что союзники Украины устали оказывать военную и экономическую помощь, что вынуждает Украину продолжать боевые действия.

В четверг российские военные объявили, что министр обороны Сергей Шойгу посетил российские войска на передовой, которую Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине. Точное место визита не разглашается.

На видео, опубликованном Минобороны России, видно, как Шойгу осматривает временные казармы и беседует с военачальниками.

Перед поездкой в ​​Вашингтон Зеленский встретился с украинскими войсками в восточном городе Бахмут, последнем очаге самых ожесточенных боев войны. Президента России Владимира Путина не видели в прифронтовых районах. Российская газета «Российская газета» сообщила на прошлой неделе, что Путин посетил штаб своего командования на Украине, но его местонахождение не разглашается, и неясно, находится ли он вообще в Украине.

Крочи из МАГАТЭ уже более трех месяцев призывает Россию и Украину согласиться на создание безопасной зоны вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции. Запорожская область и районы за Днепром от АЭС регулярно подвергаются обстрелам с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину. Украинские официальные лица неоднократно призывали к созданию демилитаризованной зоны вокруг завода, который был захвачен российскими войсками в начале войны. .

Даже если все шесть реакторов станции будут остановлены, активная зона реактора и отработавшее ядерное топливо все равно должны охлаждаться в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить перегрев и опасный расплав, подобный тому, который произошел, когда цунами обрушилось на АЭС Фукусима в Япония в 2011 году. В 1986 году на Украине произошла крупнейшая в мире ядерная авария в Чернобыле.

Украина и Россия неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах, которые несколько раз приводили к отключению электроэнергии, необходимой для работы системы охлаждения Запорожской АЭС. Ранее в этом месяце украинские официальные лица обвинили российские войска в установке на базе реактивных систем залпового огня.

В ноябре Гросси заявил, что ключевые обсуждаемые вопросы включают военную технику и периметр зоны безопасности. Он сказал, что предложение МАГАТЭ было простым: «Не стреляйте с завода, не стреляйте с завода».

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