Магнусон лидирует на Гран-при Великобритании

После 140 гонок в Формуле-1 Кевин Магнуссен занял первое место в первой дождливой квалификационной сессии Гран-при Бразилии.

Команда Магнуссена, Haas, является единственным американским дизайнером, который в настоящее время участвует в Формуле-1, и первой командой в Соединенных Штатах, занявшей первое место после Гран-при Великобритании 1975 г. Дания, родина Магнуссена, стала 24-й страной, производящей гонки Формулы-1. центр.

Хаас отправил Магнуссена первым, чтобы начать финальный квалификационный заезд на средних шинах под проливным дождем. Магнуссен показал время круга 1: 11,674, прежде чем Джордж Рассел из Mercedes поднял красный флаг. Между тем, дождь усилился, а это означает, что для движения по трассе Интерлагос потребуются более медленные шины для мокрой погоды, которые эффективно блокируют поле, когда появляется красный флаг.

«Я не знаю, что сказать, — сказал Магнуссен ведущей Sky Sports Наоми Шифф. — Он вывел команду на правильный путь в нужный момент… и я проехал довольно приличный круг. Это невероятно».

Несмотря на дождливую погоду, болельщики на трибунах с энтузиазмом соглашались с рассказом аутсайдера, становясь только громче с течением времени в сессии и осознанием того, что никто не сможет улучшить установленное время круга. Даже ведущие Sky Sports Дэвид Крофт и Мартин Брандл не могли скрыть своего изумления, наблюдая за тем, как один из самых известных, но неудачливых гонщиков сети фиксирует момент славы.

По странному стечению обстоятельств, Магнуссен может не начать гонку в воскресенье со своей первой позиции на стартовой решетке, так как этот уик-энд — одна из трех гонок в этом сезоне, в которых они участвовали в «спринте» — субботняя гонка была сокращена, чтобы установить стартовую решетку Гран-при.

Магнуссен прошел путь в Формуле-1: от финиша вторым на первом старте своей карьеры на Гран-при Австралии 2014 до потери места в McLaren после всего лишь одного сезона, а затем бездействия в течение года, когда он вернулся в спорт с Renault. и перешел в Haas в 2017 году и в конечном итоге потерял это место перед сезоном 2021. Только из-за увольнения российского гонщика Никиты Мазепина после вторжения в Украину накануне сезона место Haas снова открылось, проложив путь Магнуссена обратно в спорт для второй раз.

История продолжается

«Спасибо, Джейн Хаас, это была потрясающая поездка», — сказал Магнуссен.

Кевин Магнуссен впервые в своей карьере лидировал в квалификации Формулы-1. (Фото Джареда С. Тилтона/Getty Images)

Результаты квалификации Гран-при Бразилии