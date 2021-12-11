Магнус Карлсен из Норвегии в пятый раз выиграл чемпионат мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен завоевал свой пятый титул чемпиона мира по шахматам в пятницу в Дубае, одержав сокрушительную победу над Яном Непомняхчи со счетом 7,5–3,5, который плохо проиграл после столкновения с действующим норвежцем в первых матчах.

31-летний Карлсен воспользовался ошибкой своего российского соперника и выиграл свою четвертую партию матча черным ударом и показал непреодолимое преимущество в турнире Best of 14.

«Я не ожидал, что все пойдет так. Я думаю, что это было просто очень хорошее профессиональное выступление в целом. Никаких сожалений, просто очень доволен», — сказал Карлсен.

Именно его огромный запас победы сделал его наиболее односторонним чемпионатом мира с тех пор, как он победил кубинца Хосе Рауля Кабабланку со счетом 9: 5 над немецким Эммануэлем Ласкером в 1921 году — результат, на который немногие делали ставки на ранних этапах соревнований.

«После пяти игр было пять ничьих, и у меня было очень и очень мало шансов сыграть на что-нибудь еще», — добавил Карлсен.

«Потом все как-то щелкнуло, а потом все пошло по-моему. Вы не обязательно ожидаете, что сбежите с этим на чемпионате мира».

Соревнование проводилось в шестой партии, и Карлсен выиграл ее белыми фигурами после семи часов 45 минут и 136 ходов — самого длинного матча в истории чемпионата мира.

После тусклого сглаживания в 41 клик Карлсен снова выиграл белыми, когда Непомнящий, победитель апрельского турнира претендентов, пропустил ход пешкой в ​​середине иннинга.

Магнус Карлсен: «Я, конечно, очень счастлив. Я не ожидал, что все будет так. Я считаю, что в целом это было очень хорошее профессиональное выступление. Я ни о чем не жалею, просто очень доволен». # Карлснибо pic.twitter.com/gXa8nCD2xJ — Международная шахматная федерация (FIDE_chess) 10 декабря 2021 г.

Непомнящий совершил еще один фол в матче 9, оставив своего легкого квадратного слона в ловушке всего за 27 ходов и оставив Карлсена на грани успешной четвертой защиты титула.

А после еще одной ничьей пятничный матч 11 показал, что пятый номер в мире Непомнящий еще не оправился от своих предыдущих поражений, поскольку он снова потерял концентрацию.

«То, что здесь произошло, со мной никогда не случалось, — с горечью сказал Непомнящий о своих промахах.

«В своей карьере я проиграл несколько глупых матчей, но не много за такое (короткое) время».