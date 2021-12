Магнус Карлсен на грани сохранения титула после ошибки Непомняхчи | Чемпионат мира по шахматам 2021

Норвежец Магнус Карлсен находится на пороге сохранения своего титула чемпиона мира после победы над россиянином Яном Непомняхчи во второй раз за три дня в воскресенье в восьмой игре их схватки за 2 миллиона евро (1,71 миллиона фунтов стерлингов) в Дубае, открывшей практически непреодолимый матч 5- 3. Матч Best in the Best of 14 с шестью оставшимися соревнованиями.

Ошибка Непомнящего принесла Карлсену пешку в середине игры, что дало 31-летнему чемпиону мира преимущество, которое он использовал до тех пор, пока российский соперник не ушел через 4 часа 6 минут.

Давний левый защитник «Реала» Мишель Сальгадо сделал гордый первый шаг (1 e4) и оставил на доске Карлсена, который играет белыми. Непомнящий был открыт в надежной защите Петрова (1 … e5 2 Nf3 Nf6), и позиция указала на ничью, когда кони покинули доску сразу после (3 d4 Nxe4 4 Bd3 d5 5 Nxe5 Nd7 6 Nxd7 Bxd7 7 Nd2 Nxd2 8 Сxd2 Сd6).

После Замка Карлсена (9 OO) Непомнящий превзошел обычное ООО 9 … h5 !, новинка, которая вырвала обоих игроков из хорошо известной теории, но оставила черных немного хуже. Карлсен более 40 минут обдумывал свой ответ, прежде чем, наконец, предложил раздачу ферзей с ходом 10. Неэмбициозное Qe1 +.

Непомняхчи ответил амбициозным 10 … Kf8, что указывало на его намерение играть на победу. Он дважды отказывался от размена ферзя, который привел бы к мирному исходу в следующей последовательности ходов, но пара редких фолов в последовательных ходах (14 … Rh6 и 15 … c6) предоставила Карлсену возможность оказать давление. для победы с небольшим риском.

Через четыре минуты после того, как Непомнящий подтвердил свое намерение выиграть 20C4 с последующим разменом пешек, никак не улучшившим положение «Львов», претендент совершил фатальный фол 21 … b5.

«Я подозревал, что это ошибка», — сказал Карлсен. «Я думал, что это просто огромная ошибка. Но у меня было достаточно времени, поэтому я подумал, что проверю еще раз, чтобы узнать, что он задумал. Оказалось, ничего».

«После (21… b5) я, наверное, защищался не лучшим образом, — сказал Непомняхчи. — Это становится действительно неприятно, и после такой роковой ошибки трудно говорить откровенно о защите».

После того, как Карлсен 22 Qa3 + находит победителя, участник оказывается в режиме выживания. Конец игры чисто ферзем вырисовывался после слонов и воронов (26 Bxe6 Rxe6 27 Rxe6 fxe6), поскольку норвежец безжалостно отказывал своему оппоненту в возможности контратаки в конце игры.

Оба игрока с нетерпением ждут выходного дня в понедельник перед возобновлением соревнований во вторник, поскольку Непомняхчи играет белыми в девятом матче.

«Сначала он был очень осторожен. [of the match]- сказал Карлсен. «Очевидно, что победа меняет динамику матча. Не думаю, что я бы выиграл этот матч, если бы не выиграл первый матч».