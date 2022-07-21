Магнус Карлсен отказывается от титула чемпиона мира. Заменить его будет непросто.

Объявленное в среду Магнусом Карлсеном, чемпионом мира по шахматам, решение упустить шанс защитить титул в матче следующего года означает, что вскоре появится новый обладатель титула.

А для шахмат это может быть сложной частью. Существует реальная вероятность того, что он выиграет матч на первенство мира в следующем году, который теперь будет сыгран между Яном Непомнящим из России, выигравшим чемпионат претендентов в начале этого месяца и ставшим описываемым претендентом, и Дэн Лижэнем из Китая, завершившим гонку. -даже, будет считаться чемпионом незаконным или, по крайней мере, сильно ослабленным.

Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации, руководящего органа игры, признал это в среду после того, как Карлсен объявил о своем решении отказаться от участия в пятикратном турнире.