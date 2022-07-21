Магнус Карлсен отказывается от титула чемпиона мира. Заменить его будет непросто.

Объявленное в среду Магнусом Карлсеном, чемпионом мира по шахматам, решение упустить шанс защитить титул в матче следующего года означает, что вскоре появится новый обладатель титула.
А для шахмат это может быть сложной частью. Существует реальная вероятность того, что он выиграет матч на первенство мира в следующем году, который теперь будет сыгран между Яном Непомнящим из России, выигравшим чемпионат претендентов в начале этого месяца и ставшим описываемым претендентом, и Дэн Лижэнем из Китая, завершившим гонку. -даже, будет считаться чемпионом незаконным или, по крайней мере, сильно ослабленным.
Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации, руководящего органа игры, признал это в среду после того, как Карлсен объявил о своем решении отказаться от участия в пятикратном турнире.
«Его решение не защищать титул, несомненно, является разочарованием для болельщиков и плохой новостью для зрителей», — говорится в заявлении Дворковича, опубликованном ассоциацией, организовавшей матч на первенство мира. «Оставляет огромную пустоту».
Хотя решение Карлсена не является беспрецедентным, история показывает, что новому чемпиону будет очень трудно занять его место.
В 1975 году Бобби Фишер, переменчивый американец, вырвавший чемпионство у россиянина Бориса Спасского в матче 1972 года, который привлек внимание всего мира, потому что он проходил на фоне холодной войны, отказался защищать титул. В то время Фишер вел затяжные переговоры с профсоюзом, но когда они не смогли прийти к соглашению, он предпочел уйти в отставку, чем играть — несмотря на мольбы многих людей, в том числе политиков, и предложил миллионы долларов в качестве приза. финансы.
Отречение Фишера оставило Анатолия Карпова, который квалифицировался как претендент, новым фактическим чемпионом. И поначалу чувствовалось, что Карпов этого звания не получил. Но в течение следующего десятилетия он показал себя достойным преемником, чтобы доминировать в конкурентной борьбе. Он был номером один в течение почти десяти лет и снова и снова доказывал свою состоятельность, выигрывая девять чемпионатов подряд против лучших игроков мира.
Лучшее сравнение с реальностью, с которой мог столкнуться преемник Карлсена, — это то, что произошло между 1993 и 2006 годами, когда чемпионаты мира были разделены между конкурирующими претендентами.
Проблема возникла, когда Гарри Каспаров, победивший Карпова в 1985 году и ставший чемпионом, а затем трижды успешно защитивший свой титул против Карпова, должен был сыграть матч против Найджела Шорта из Англии, выигравшего матчи претендентов. Каспаров и Шорт были недовольны тем, как Всемирная шахматная федерация организовала матч и тем, что она получит 20-процентную долю призового фонда, поэтому они создали свою собственную организацию и заключили собственное соглашение. В ответ федерация объявила свой матч незаконным, лишила Каспарова титула и организовала собственный матч за первенство между Карповым и Яном Теманом из Нидерландов, которого Шорт победил в финале финалистов.
После того, как Каспаров и Карпов выиграли свои матчи, оба претендовали на звание чемпионов мира. Хотя Карпов пользовался поддержкой Федерации, большинство считало Каспарова законным королем, называя его классическим или прямолинейным героем.
Обладатель титула федерации потерял известность еще больше после того, как провел серию турниров для коронации чемпиона, и победителями стали, по большей части, менее выдающиеся игроки, чем Карпов или Каспаров.
Каспаров также продолжал играть, продолжая занимать первое место до выхода на пенсию в 2005 году, несмотря на поражение в титульном матче от россиянина Владимира Крамника в 2000 году, который затем стал широко известен как чемпион мира.
Раскол в шахматном мире зафиксировался только в 2006 году, когда тогдашний чемпион Союза Веселин Топалов сыграл с великим болгарским капитаном, проиграв объединительный матч Крамнику.
Помимо вопросов конкуренции и наследия, другие сходства между Каспаровым и Карлсеном могут маскировать преемника Карлсена — и влиять на сами шахматы.
Каспаров был и остается динамичным персонажем, много сделавшим для популяризации игры. Хотя Карлсен совсем не похож на Каспарова, он владеет крупной долей в публичной международной шахматной компании, названной в его честь (Play Magnus), был моделью для бренда бумажной одежды (G-Star Raw) и проводил выставки на технологических и финансовых выставках. конференции. Он был даже норвежцем. реалити-шоу.
Одним словом, Карлсен сделал великие шахматы, и хотя он не ушел, все было бы иначе, когда он перестал быть чемпионом мира, что и отметил Дворкович в своем заявлении.
Карлсен также безусловно лучший игрок в мире, рейтинг, который он не потерял бы, если бы не защитил свой титул. Пока он будет продолжать играть, о чем он заявил в своем заявлении, он будет бросать тень на всех, как когда-то Каспаров.
Титул чемпиона мира, несомненно, ценен. Победитель титульного матча следующего года, скорее всего, заработает достаточно престижа, чтобы считаться законным и достойным соперником и преемником Карлсена. Но история свидетельствует об обратном.
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