Мадлен Олбрайт удостоена чести Байдена и других мировых лидеров | Новости, спорт, вакансии

ВАШИНГТОН (Ассошиэйтед Пресс). Реальный представитель иностранной и политической элиты собрался в среду в Вашингтоне, чтобы в последний раз поприветствовать покойную Мадлен Олбрайт, девочку из раздираемой конфликтами Европы, приехавшую в Соединенные Штаты в 11-летнем возрасте. старая, ставшая первой в стране женщиной-госсекретарем США. Дипломат-новатор и герой страны, которую вы приняли как мир «Незаменимая нация» Президент Джо Байден и бывший президент Билл Клинтон с радостью вспоминали ее как серьезного, ценного советника, который не страдал от дураков или тиранов и был больше обеспокоен войной России с Украиной, когда она умерла в прошлом месяце от рака в возрасте 84 лет. Байден сказал, что Олбрайт является синонимом идеи о том, что Америка «Сила добра в мире».

«В двадцатом и двадцать первом веках не было более великой героини свободы, чем Мадлен Корбель Олбрайт». Он сказал. «Сегодня мы чествуем по-настоящему гордого американца, который заставил всех нас гордиться тем, что мы американцы».



Он сказал, что узнал о смерти Олбрайт по пути в Брюссель на экстренный саммит НАТО по Украине, и был ошеломлен воспоминаниями о ее ключевой роли в продвижении расширения альянса после распада Советского Союза для защиты Европы. Из повторения бойни Второй мировой войны и идеологической битвы холодной войны между коммунизмом и демократией. Клинтон, человек, впервые назначивший ее послом в ООН в 1993 году, а затем госсекретарем в 1996 году, сказал, что в его последнем разговоре с Олбрайт за несколько недель до ее смерти доминировала ситуация на Украине и ее опасения по поводу будущего демократии. . Дома и за границей. Он отметил, что Олбрайт не хотела говорить об ухудшении своего здоровья в то время, когда Запад находился в состоянии напряженности после российского вторжения в Украину. Клинтон вспоминает, как Олбрайт уверяла его, что она получает наилучший уход, но она этого не хотела. «Трата времени» говорить об этом.

«Единственное, что действительно имеет значение, — это тот мир, который мы оставим нашим внукам». Клинтон помнит, что ему сказала Олбрайт. добавил он, «Она приняла решение с последним вздохом, что собирается выйти в своих туфлях».

Байден и Клинтон, а также бывший президент Барак Обама и несколько преемников Олбрайт на посту госсекретаря, в том числе Хиллари Клинтон, Кондолиза Райс, Джон Керри и нынешний чиновник Энтони Блинкен, были около 1400 скорбящих, которые присутствовали на похоронах в Национальном соборе Вашингтона. Служба перемежалась слезами, смехом и аплодисментами во время воспоминаний о Байдене, Билле, Хиллари Клинтон и трех дочерях Олбрайт, Анне, Элис и Кэтрин, которые помнили ее как страстную. «Мама» И «Бабушка Мэдди» для своих детей даже в самый разгар напряженного рабочего графика, который часто сопровождал их в поездках по всему миру. Этот график не прекратился, когда она оставила государственную службу в 2001 году и вернулась к преподаванию в Джорджтаунском университете, основала успешную международную консалтинговую фирму, входила в советы директоров нескольких женских и правозащитных групп и стала автором бестселлеров. Хиллари Клинтон вспомнила истории, которые заставили ее сделать Олбрайт госсекретарем, роль, которую сама Клинтон будет играть во время администрации Обамы. «Говорят, я уговаривала своего мужа выдвинуть ее кандидатуру на пост нашего первого госсекретаря. Она сказала. «Вопреки многому из того, что было сказано, эта история была правдой».

За эти годы между ними сложилась крепкая дружба. Хиллари Клинтон вспомнила две истории о ней и Олбрайт во время визитов за границу, во время которых они были связаны. Однажды во время проливного дождя в столице Чехии Праге Клинтон сказал, что они так смеялись, что забыли, что промокли. В другой раз в Пекине Клинтон вспомнила, что они с Олбрайт мчались по грязи под проливным дождем и столкнулись с китайскими силами безопасности, чтобы взять интервью у активисток за права женщин. В своем почтении Клинтон вспомнила некоторые светлые воспоминания об Олбрайт, в том числе о том времени, когда она учила министра иностранных дел Ботсваны Макарену и танцевала всю ночь напролет с красивым молодым человеком на свадьбе ее дочери Челси. Она также помнила Олбрайт как смелого дипломата, который ломал барьеры, а затем советовал, уговаривал и вдохновлял женщин идти по ее стопам.

«Ангелам лучше носить свои лучшие броши и свои танцевальные туфли». — сказал Клинтон. «Потому что, если Мадлен думала, что в аду есть особое место для женщин, которые не поддерживают других женщин, они еще не видели никого похожего на нее».

Накануне российского вторжения в Украину и за месяц до ее смерти The New York Times опубликовала последнее опубликованное произведение Олбрайт. Я писал, что вторжение президента России Владимира Путина будет «историческая ошибка» Это укрепит его наследие как одного из «Стыд. «До конца она все еще спешила творить добро. Среди других нынешних высокопоставленных чиновников, присутствовавших на службе, были министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Члены VIP-аудитории были скрыты по просьбе семьи Олбрайт.



Среди иностранных высокопоставленных лиц, приглашенных на похороны, были президенты Грузии и Косово, а также высокопоставленные чиновники из Колумбии, Боснии и Чехии. Олбрайт родилась на территории тогдашней Чехословакии, но ее семья дважды бежала, сначала от нацистов, а затем от советской власти. Они оказались в США, где она училась в колледже Уэллсли и получила повышение во внешнеполитических кругах Демократической партии, став послом в ООН. Билл Клинтон выбрал ее госсекретарем в 1996 году на свой второй срок. Хотя Олбрайт так и не стала президентом из-за своего иностранного происхождения, почти все восхищались ею за то, что она разбила стеклянный потолок, даже ее политические критики. На церемонии присутствовал ряд высокопоставленных республиканских законодателей, в том числе лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл. Будучи чешской беженкой, которая была свидетельницей ужасов нацистской Германии и железного занавеса, она не была голубем. Она сыграла ведущую роль в оказании давления на администрацию Клинтона с целью военного участия в конфликте в Косово. «Мой менталитет — Мюнхен», Она повторяла снова и снова, имея в виду немецкий город, где западные союзники бросили свою родину нацистам. В качестве госсекретаря Олбрайт сыграла ключевую роль в том, чтобы убедить Клинтон начать войну против югославского лидера Слободана Милошевича из-за его обращения с косовскими албанцами в 1999 году. В качестве посла в ООН она выступала за жесткую внешнюю политику Соединенных Штатов, особенно в Дело Милошевича. Лечение в Боснии. В конечном итоге интервенция НАТО в Косово была названа Война Мадлен.

Он также занял жесткую позицию в отношении Кубы, заявив в Организации Объединенных Наций, что кубинцы не сбили гражданский авиалайнер в 1996 году. «кохоны» скорее «Сыр».

Билл Клинтон вспомнил момент в его честь, напомнив, что Олбрайт столкнулась с критикой в ​​то время, когда острый шип был «недипломатичный» И «Не дама». Я абсолютно любил ее.

«Я позвонил ей и сказал… «Это лучшая линия, когда-либо разработанная и предоставленная кем-либо в этом отделе», — — сказал Клинтон. В 2012 году Обама наградил Олбрайт Президентской медалью свободы, высшей гражданской наградой страны, заявив, что ее жизнь вдохновляла всех американцев. Мари-Яна Корбель родилась в Праге 15 мая 1937 года в семье дипломата Йозефа Корбеля. Семья была еврейской и обратилась в католицизм, когда ей было пять лет. Трое ее бабушек и дедушек-евреев погибли в концентрационных лагерях. Олбрайт была защитницей мира, взгляды которой частично определялись ее прошлым. Ее семья бежала из Чехословакии в 1939 году, когда нацисты захватили их страну, и она провела военные годы в Лондоне. После войны, когда Советский Союз захватил обширные территории Восточной Европы, ее отец перевез семью в Соединенные Штаты. Они поселились в Денвере, где ее отец преподавал в Денверском университете. Одной из лучших учениц Корбелла была Кондолиза Райс, которая позже сменила его дочь на посту государственного секретаря. Олбрайт окончила колледж Уэллсли в 1959 году. Она работала журналистом, а затем изучала международные отношения в Колумбийском университете, где в 1968 году получила степень магистра и докторскую степень. В 1976 году. Затем она занялась политикой и тем, что в то время было преобладающим мужчиной в мире профессионалов внешней политики.