Мазепин требует от Haas возмещения «Уралкалия»

Российский «Уралкалий» потребовал от Хааса полной компенсации после того, как он был исключен из титула главного спонсора команды в преддверии предстоящего сезона Формулы-1.

Хасс разорвал связи с компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалий» и уволил своего сына Никиту с работы водителем после российского военного вторжения в Украину.

В начале 2020 года компания «Уралкалли» подписала контракт с Haas на гоночное сиденье Mazepine.



1 связанный

Дмитрий Мазепин является близким союзником президента России Владимира Путина и был одним из ведущих бизнесменов, которые встречались с ним в Кремле на прошлой неделе, чтобы обсудить международные санкции, введенные против страны.

FIA, руководящий орган автоспорта, не запретила российским гонщикам участвовать в соревнованиях, но в прошлую субботу Хаас подтвердил, что разорвал отношения с Мазепиным и Уралкалли.

В среду, незадолго до того, как Мазепин впервые после этого решения выступил перед СМИ, «Уралкалий» выступил с заявлением, в котором заявил, что хочет вернуть свои деньги.

«Компания считает решение команды необоснованным и считает, что спорт всегда должен быть свободен от политики и давления со стороны внешних факторов», — говорится в сообщении.

На своем брифинге Никита Мазепин сообщил, что создает новый фонд под названием «Мы соревнуемся как единое целое» для поддержки спортсменов, которым запрещено участвовать в соревнованиях по «политическим причинам».

Он хочет поддержать спортсменов, которые были «коллективно наказаны только за свои паспорта».

«Уралкалий» хочет использовать средства, возвращенные Haas, для создания этой инициативы.

В заявлении «Уралкалия» добавлено: «Поскольку большая часть спонсорского финансирования сезона 2022 года уже передана Haas, и учитывая, что команда расторгла спонсорское соглашение перед первой гонкой сезона 2022 года, Haas не выполнила свои обязательства перед «Уралкалием». на сезон этого года, полученный Haas.

«Возврат средств от Haas и оставшаяся часть спонсорского финансирования «Уралкалия» на 2022 год будут использованы для создания фонда We Compete As One для поддержки спортсменов».

Хаас отказался комментировать заявление, когда его спросили ESPN.

Мазбейн сказал, что узнал о своем «мешке», как он выразился, из пресс-релиза, выпущенного Haas в субботу.

Россияне надеются вернуться в Формулу-1 в будущем, ссылаясь на решение FIA о том, что российские или белорусские гонщики могут соревноваться под нейтральным флагом, хотя он сказал, что не желает делать это с командой Haas.