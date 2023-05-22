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Майкл Блок наслаждался неделей мечты на чемпионате PGA

22 мая, 2023
Boleslava Sokolova

Большинство фанатов не смотрят, как Патрик Махоумс убегает от яростного рывка, и не думают: «Вот как я с этим справлюсь», или они видят, как Никола Джоччио съеживается на краю пропасти и думает: «Я могу полностью защитить это». То, что спортсмены элитного уровня делают на корте или на поле, выходит далеко за рамки наших возможностей и может быть жонглированием.

Любители гольфа относятся к другому типу фанатов. Они будут смотреть, как Джордан Спит зажигает двигатель галереи, или череп Джастина Томаса пересекает лужайку, или как Рори Макилрой делает неудачный короткий удар, и они будут думать: Я могу сделать лучше, чем это. Сходите на любой турнир по гольфу, и вы увидите множество любителей, описывающих — часто громко, иногда пропитанных пивом — как именно играть в эту лунку, иногда в нескольких минутах ходьбы от реальных людей, играющих в нее.

У этих парней — на самом деле все энтузиасты гольфа — теперь есть свой герой: Майкл Блок, профессиональный преподаватель, сыгравший Рори Макилроя, добился большого успеха и финишировал 15-м в Оук-Хилл… Воскресенье. Брукс Кепка, возможно, выиграл Кубок Ванамакера, но на этой неделе победил Майкл Блок.

«Это была неделя мечты», — сказал Блок на послетурнирной пресс-конференции. «Я не знал, что это произойдет, но я знал, что если я просто сыграю свою предполагаемую игру, я смогу это сделать. Я всегда знал это».

Игра в гольф построена на сказках, которые разыгрываются так же, как и жизнь Блока. Обещание гольфа соблазнительно. Измените свой замах до мельчайших деталей, используйте лучшую клюшку или лучший мяч, проскользните еще один раунд, и вы тоже сможете остаться с профессионалами. Никто не продает фантазию о том, что вы можете получить удар от Аарона Дональда, в основном потому, что такая фантазия может потребовать длительного пребывания в больнице, но все игроки в гольф лелеют веру в то, что следующий удар может принести вам вечную славу.

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Потому что, эй, никогда не знаешь, этот кадр может выглядеть примерно так:

Это право заслуживает того, чтобы стать одним из самых известных бросков в истории гольфа. Это все, чем может быть гольф, все, чем должен быть гольф: мастерство, интеллект, жизненная сила и смирение. Нам всем должно быть так повезло сделать что-то в своей жизни, что целая галерея переполняется такой радостью.

«Единственное в мире, что заставляет меня плакать, — это гольф», — сказал Блок. «Конечно, я люблю свою семью и все остальное, свою работу и все такое, но гольф — это моя жизнь. Я живу им, я дышу им».

Конечно, Блок не из тех счастливчиков, которые случайно наткнулись на Glory. Он играл в пяти мейджорах и двух чемпионатах США. Ему пришлось пройти долгий многоэтапный квалификационный процесс без права на ошибку, чтобы пробиться на чемпионат PGA. С точки зрения чистого мастерства он гораздо ближе к Коепке, чем к чемпиону Top Golf.

Майкл Блок приветствует толпу на 18-й лунке после финального раунда турнира по гольфу в загородном клубе Oak Hill в воскресенье, 21 мая 2023 года, в Питтсфорде, штат Нью-Йорк (AP Photo/Seth Wenig)

Но что касается всего остального, то это мы. С его плотным телосложением и выходной бородой он далеко не Коепка. Его футболки и трусики — это причудливые узоры, а не дикое творение Met Gala on the Fairway, как у Виктора Ховланда.

«Я просто клубный профессионал, верно? Я работаю. Мне было весело. У меня есть два мальчика, с которыми я люблю играть в гольф, — сказал он. — У меня отличная жена. У меня есть отличные друзья. Я живу нормальной жизнью. Мне нравится быть дома. Я люблю сидеть на заднем дворе. Мой лучший друг в мире — моя собака».

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Он обычный парень с чеком на 288 000 долларов в кармане, приглашением принять участие в турнире PGA Tour на этой неделе и гарантированным местом на чемпионате PGA в следующем году. Гольф — жесткий вид спорта, но он часто вознаграждает тех, кто любит его и остается верным себе.

«Я ничего не пытаюсь сделать», — сказал Блок. «Я не пытаюсь быть кем-то помимо себя. Я надеюсь, что людей это привлечет, они оценят это, будут самими собой и преуспеют в достижении своих целей, как это сделал я на этой неделе».

Блок просто наслаждался неделей своей мечты. Остальных из нас он все еще ждет там. Но эй — по крайней мере, теперь мы знаем, что это возможно.

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