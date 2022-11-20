Майкл Блумберг извинился за выступление Бориса Джонсона с критикой Китая

ПЕКИН (Рейтер) — На прошлой неделе Майкл Блумберг извинился на бизнес-форуме, организованном основанным им информационным агентством, за комментарии бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, критикующего Китай как авторитарный.

Противоречие подчеркивает влияние Китая в Азии и чувствительность к публичной критике Пекина.

Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, баллотировавшийся на пост президента в 2020 году, принес извинения в четверг на форуме новой экономики Bloomberg в Сингапуре, деловом собрании, спикерами которого были вице-президент Китая Ван Цишань, а среди делегатов — китайские бизнесмены.

«Некоторые, возможно, были оскорблены или оскорблены прошлой ночью частями высказываний спикера, относящимися к конкретным странам и их должным образом избранным лидерам», — говорится в комментариях, опубликованных Блумбергом в Twitter.

Ссылаясь на Джонсона, Блумберг сказал: «Это были только его мысли и идеи, и они ранее никем не разъяснялись и не делились со мной лично … Тем из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер, у вас есть мое извинения». «

Представитель Bloomberg LP, в которую входит Bloomberg News и где Майкл Блумберг является генеральным директором, отказался от комментариев агентству Reuters.

Джонсон, ушедший с поста британского лидера в сентябре, резко раскритиковал политическую систему и лидеров Китая и России в своем выступлении в среду.

«Давайте взглянем на Россию и Китай, два бывших коммунистических режима, в которых власть вновь сосредоточена в руках одного правителя, две монокультурные страны, которые традиционно враждебно относились к иммиграции и становятся все более националистическими в своих позициях», — сказал Джонсон. сказал, по словам его представителя.

Джонсон сказал, что Пекин и Москва «готовы продемонстрировать прямое пренебрежение к международному верховенству закона и за последний год продемонстрировали огромную ограниченность своих политических систем посредством допущенных ими катастрофических ошибок».

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос Reuters о комментариях.

Представитель Джонсона сказал, что бывший лидер был приглашен самим Блумбергом и что его критика была направлена ​​против китайского правительства, а не нации или ее народа.

«Г-н Джонсон силен в своей критике авторитаризма и авторитаризма, в том числе в России и Китае, и будет продолжать это делать», — сказал представитель. Он продолжит продвигать дело свободы и демократии на мировой арене».

Bloomberg не уточнил, были ли его извинения адресованы китайцам или россиянам. Но на его костюме была повязка с украинским флагом, он раскритиковал «жестокое вторжение» президента Владимира Путина в соседнюю Россию и объявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме удаленно.

Российских государственных спикеров в программе форума не было.

(Репортаж Мартина Куинна Полларда) в Пекине; Дополнительный отчет Чин Лин из Сингапура. Под редакцией Уильяма Малларда

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