Майкл Б. Джордан играет в сериале “Том Клэнси”, “Новости индустрии развлечений” и “Главные новости”

Лондон • Американский актер Майкл Б.

Фильм под названием «Без раскаяния Тома Клэнси» рассказывает историю происхождения Джона Кларка, одного из самых популярных персонажей вселенной Джека Райана Клэнси.

Первоначально известный как Джон Келли, морской котик возвращается домой со сверхсекретной миссии и готовится к приезду своего старшего сына.

Душа его семьи была разорвана на части, когда российские солдаты ворвались в его дом и убили его беременную жену. Стремясь отомстить за ее убийство, «Келли» сталкивается с международным заговором, который может подорвать отношения между Соединенными Штатами и Россией.

«Я никогда раньше не играл такого персонажа», – сказал Джордан, сыгравший боксера Адониса Крида в фильмах «Крид» (с 2015 по 2018 год) и злодея Эрика Киллмонгера в «Черной пантере» (2018).

«Имея возможность окунуться в мир Тома Клэнси и вселенную и взять знакомого персонажа, такого как Джон Келли, и воспроизвести его, я был так заинтересован и взволнован ею, что смог выполнять свои собственные трюки и играть персонаж, у которого действительно не было никаких ограничений “.

Широкоэкранная адаптация романа разрабатывалась с 1990-х годов, и многие актеры и режиссеры были связаны с проектом на протяжении многих лет, пока Джордан, который также продюсировал фильм, и итальянский режиссер Стефано Солима не заняли его место.

54-летняя Солима сняла такие сериалы, как «Джомура» (с 2014 г. по настоящее время) и «Романзо Криминали» (с 2008 по 2010 г.).

34-летний Джордан сказал: «Иногда вам нужны новые глаза, чтобы взглянуть на что-то. Стефано и остальные продюсеры собрались вместе и попытались придать этому новый вид и сделать его настолько современным, насколько это возможно, и при этом сохранить это волнение. ”

В результате получился сюжет и сеттинг, которые существенно отличаются от оригинального романа.

Сказала актриса Джуди Тернер Смит, которая играет бывшую морскую тюленю Карен Грир.

«Вооруженные силы … начинают расширяться, и в этих ролях есть женщины. Хотя на флоте нет женщин, я думаю, мы хотели отразить, что происходит в мире, и как эти вещи меняются и движутся вперед».

Фильм Тома Клэнси «Без раскаяния», в котором также снимались Джимми Белл и Джей Пирс, был выпущен вчера на Amazon Prime Video.

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