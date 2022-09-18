Майкл Шин критикует сроки визита короля Карла в Уэльс

Майкл Шин раскритиковал решение короля Карла III посетить Уэльс впервые с момента вступления в должность 16 сентября, в исторический день для страны.

Уэльский актер Объяснение в Твиттере Пятница, что Остановка Рояла в Кардиффе, Уэльс.во времена Оуэна Глиндра, и его можно было бы считать «бесчувственным», если бы дата была выбрана намеренно.

День Оуэна Глиндура отмечает день 1400 года, когда Глиндор начал 15-летнее восстание против Генриха IV, тогдашнего короля Англии, после чего его последователи провозгласили его принцем Уэльским.

Многие валлийцы считают Революцию последней войной за независимость в Уэльсе, а Глиндра считают символом валлийского национализма и движения за независимость.

«За то, что он выбрал 16 сентября для приезда в Уэльс, лишь вскоре после этого он объявил, что создал своего сына Уильяма новым принцем Уэльским, выбрав 16 сентября для приезда сюда в качестве своего первого визита, поскольку король казался полным смысла. — пояснил Шейн.

53-летний актер «Королевы» начал видео, выразив «искренние соболезнования Чарльзу и его семье в связи с потерей их матери и бабушки и всем, кто испытывает такую ​​эмоциональную глубину и чувство потери», прежде чем двигаться дальше. краткая история Уэльса.

Затем он сказал, что если визит был намеренно запланирован на 16 сентября, его можно было бы считать «бесчувственным до оскорбления».

Король Чарльз передал титул принца Уэльского принцу Уильяму. Гетти Изображений

Или: «Если бы это было сделано без осознания значения истории, то можно задаться вопросом, каково было бы так долго быть принцем Уэльским, если бы вы не знали, что означает этот день».

Шин добавил, что хотел бы поддержать тех, кто указал на «парадокс» отмены традиционных валлийских церемоний в связи с визитом короля Карла.

прошлая неделя , Объявлен новый монарх Что будут делать 40-летний принц Уильям и его 40-летняя жена Кейт Миддлтон Возьмите заголовки Для новых принца и принцессы Уэльских.

Шейн родился в Уэльсе и в настоящее время живет в Баглане, Уэльс. Гетти Изображений

Королевская чета опубликовала заявление после объявления о своей «глубокой привязанности» к Уэллсу. Пара жила в Англси, Уэльс, с 2011 по 2013 год, пока принц проходил обучение в Королевских ВВС.

Хотя короля и королеву Камиллу тепло встречают толпы в Кардиффе, в стране происходит движение Призыв к окончанию заголовка Принц Уэльский.