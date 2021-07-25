Майк Морхейм, бывший генеральный директор Blizzard, говорит, что подвел женщин, которые там работали.

Майк Морхейм, который был соучредителем и 28 лет проработал в студии видеоигр Blizzard, публично извинился за токсичные условия работы в бывшей студии, о которых сейчас много говорят. Иск о дискриминации и преследовании из Калифорнии.

почему это имеет значение: Морхейм больше не работает в Blizzard, но был ее лидером на протяжении большей части ее существования и, таким образом, нес ответственность, когда многое из того, что утверждается в судебном процессе в Калифорнии, должно было произойти.

«Ответственность за устранение токсичности и преследований в любой форме и на всех уровнях компании лежит на руководстве», он написал в Твиттере.

«Мне очень жаль, что я подвел вас к женщинам из снежной бури, которые испытали что-либо из этого».

«Настоящие люди пострадали, а некоторые женщины пережили ужасный опыт».

что они говорят: Заявление Морхейма было встречено с некоторой благодарностью за то, что он сказал что угодно, но также наличными Это много всего произошло в его часы.

Критики, в том числе бывшие сотрудники Blizzard, заявили, что нашли это невероятный Морхейм не осознавал глубины проблем студии.

Большая картина: Текущее руководство Blizzard и сестра-сестра Activision смешанные сигналы в последние дни.