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Майк Морхейм, бывший генеральный директор Blizzard, говорит, что подвел женщин, которые там работали.

25 июля, 2021
Artem Sokolov

Майк Морхейм, который был соучредителем и 28 лет проработал в студии видеоигр Blizzard, публично извинился за токсичные условия работы в бывшей студии, о которых сейчас много говорят. Иск о дискриминации и преследовании из Калифорнии.

почему это имеет значение: Морхейм больше не работает в Blizzard, но был ее лидером на протяжении большей части ее существования и, таким образом, нес ответственность, когда многое из того, что утверждается в судебном процессе в Калифорнии, должно было произойти.

  • «Ответственность за устранение токсичности и преследований в любой форме и на всех уровнях компании лежит на руководстве», он написал в Твиттере.
  • «Мне очень жаль, что я подвел вас к женщинам из снежной бури, которые испытали что-либо из этого».
  • «Настоящие люди пострадали, а некоторые женщины пережили ужасный опыт».

что они говорят: Заявление Морхейма было встречено с некоторой благодарностью за то, что он сказал что угодно, но также наличными Это много всего произошло в его часы.

  • Критики, в том числе бывшие сотрудники Blizzard, заявили, что нашли это невероятный Морхейм не осознавал глубины проблем студии.

Большая картина: Текущее руководство Blizzard и сестра-сестра Activision смешанные сигналы в последние дни.

  • Письма, отправленные сотрудникам, чередовались с изложением обвинений в иске “очень назойливый«критиковать администрацию, которая их привела»Недостойное требование. ”
  • Некоторые сотрудники Blizzard публично раскритиковали более резкие заявления компании, заявив, что верят этим обвинениям, согласно с Для отчета PC Gamer.

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