Майнеры криптовалюты пользуются большим спросом в России, несмотря на рост цен: упаковка криптовалюты

РИЯД: Sanabel Investments, полностью принадлежащая Государственному инвестиционному фонду, и 500 Global, ведущая глобальная компания венчурного капитала, в воскресенье представили 11 стартапов во второй партии программы акселерации семян Sanabel 500 на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2021 году.

Организации возглавляют треть группы, что свидетельствует о приверженности 500 Global продолжению поддержки разнообразия. Программа предоставляет стартапам на предпосевной и посевной стадиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке основу, необходимую для проверки и масштабирования своего бизнеса на региональном и глобальном уровнях.

Финалисты были отобраны из 500 претендентов, работающих в различных секторах, включая финтех, электронную коммерцию, NFT, медицинские технологии и технологии недвижимости.

Программа Sanabel 500 Seed Accelerator в регионе MENA направлена ​​на создание устойчивой, интегрированной и устойчивой предпринимательской экосистемы, которая привлекает и способствует росту молодых компаний со всего региона. «Мы рады поддержать этих талантливых основателей в их многообещающем путешествии», — сказал Беди Янг, управляющий партнер 500 Global.

Более 60 процентов из них имеют свои основные предприятия в Саудовской Аравии или имеют основателей саудовского происхождения, в то время как стартапы без штаб-квартиры в стране заявили о своем намерении начать операции в Саудовской Аравии в течение следующих трех лет.

«Наши одиннадцать финалистов отражают растущую широту и глубину сегодняшних предпринимательских амбиций, а также то, что основатели считают, что их продукты и услуги могут вскоре изменить нашу повседневную жизнь», — сказал представитель Sanabel.

12-недельная программа, завершившаяся в Эр-Рияде в день демонстрации, предусматривала индивидуальное наставничество для учредителей с упором на разработку бизнес-стратегии, сбор средств и рост.

Вот список из двух стартапов:

Принесите: Позволяет клиентам приобретать и запрашивать страховку онлайн всего за несколько кликов.

Цель: Торговая площадка NFT для авторов в Саудовской Аравии.

Амин: Лицензированный терапевт, не выходя из дома.

Выплата заработной платы: Приложение цифрового банкинга, которое упрощает повседневные финансовые потребности экспатов.

меньше: Прямая ориентация потребителей на мужские средства гигиены под талией в регионе MENA.

руководство: Платформа образовательной, развлекательной и карьерной сети, которая ускоряет карьерный рост женщин.

Нитрус: Программное обеспечение для доставки через несколько операторов позволяет онлайн-продавцам автоматизировать процессы доставки.

Давай работать: Торговая площадка цифрового членства, которая соединяет пользователей с рабочими пространствами по запросу, частными офисами и комнатами для встреч.

глоток: SaaS для аптек, который помогает увеличить их продажи и обеспечить соответствие системе ERP, которая упрощает операции в точках продаж.

Форма команды: Приложение для управления событиями для организации и проведения спортивных соревнований.

Здоровье близнецов: Обеспечьте раннее обнаружение заболеваний с помощью инструментов визуализации и искусственного интеллекта, чтобы продлить жизнь здорового человека.