Оксфорд, г-жа – Сабина Мачалова Планируется, что она будет соревноваться в LTP Mount Pleasant в Чарльстоне, Южная Каролина, на Всеамериканском чемпионате ITA, который начнется в понедельник. Событие начнется с квалификаций и завершится матчем за первенство в воскресенье, 10 октября.

27-й предсезонный турнир ITA Макалова будет стремиться выиграть три игры, чтобы выйти в основную сетку чемпионата Панамерики. В квалификационной жеребьевке одиночного разряда участвуют 64 игрока, восемь из которых попадают в основную сетку из 32 участников.

Макалова с 3 семенами попала в квалификационную жеребьевку и встретится с Евгенией Левашовой из UCF в 8:00 по Гринвичу в 1/16 финала в понедельник. Внук, родившийся в России, был включен в команду Всеамериканской конференции в прошлом сезоне и занял 85-е место в рейтинге ITA в одиночном разряде.

Мачалова, первый выбор команды All-SEC в 2021 году, открыла сезон 2021 года с общего рекорда в одиночном разряде 3: 2. Она дошла до четвертьфинала Milwaukee Invitational Invitational, одержав две победы в своем единственном предыдущем турнире в одиночном разряде этой осенью. Я прошел 1-2 раза через три дня Оле Мисс Фолл Инвайт. Макалова установила общий рекорд 15-11 в прошлом сезоне, ее карьера составила 68-52 в одиночном разряде.

В матче за первенство Мачалова участвовала в прошлогоднем чемпионате NCAA. Ранее она выиграла турнир NCAA в одиночном разряде, а осенью 2019 года была названа UNLV Rebel Invitational.

Повстанцы выиграли Всеамериканский чемпионат дважды, а Палома Коллантес выиграла четыре раза в 1991 и 1992 годах.

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