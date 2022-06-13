Макдональдс вновь открывается в Москве без золотых арок Биг Мак

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В фальшивом McDonald’s, открывшемся в воскресенье в Москве, нет ни арок, ни золотых, ни каких-либо других. Привычные красный и желтый цвета нигде не встречаются. Отсутствует бренд «М», и на то есть веская причина: «Макдоналдс» в Москве — это уже не «Макдональдс». Это «Вкусно и точка», что переводится как «вкусно и все».

Это игра на старом лозунге McDonald’s в России, который был «весело и вкусно» — возможно, намек на то, что «это больше не будет весело», как предположил блогер Павел Комаровский в своем твите.

Посмотрите на то, что некоторые назвали «санкциями» американской сети быстрого питания.

Концессия находится в новом российском владении, что подчеркивает как экономическую устойчивость страны, так и ее растущую изоляцию перед лицом шквала санкций.

Новый владелец сети, Александр Гоффур, сибирский бизнесмен, сказал толпе, которая явно была меньше, чем тысячи людей, собравшихся на первое открытие McDonald’s на Пушкинской площади в январе 1990 года.

Это событие символизирует оттепель в холодной войне между Советской Россией и Западом. Этот представляет новую глубокую заморозку.

Макдональдс закрывается в России. Первый ресторан в СССР стал сенсацией.

«Жизнь переплелась со своими собственными изменениями», — сказал Говор уменьшительно в соответствии с отказом России назвать свое вторжение в Украину вторжением или своей войной.

Тотальное кровавое нападение России на Украину сделало ранее глобализированную российскую экономику токсичной для глобальных корпораций, включая McDonald’s.

Согласно базе данных, составленной Йельской школой менеджмента, около 1000 компаний сократили свою деятельность в России. McDonald’s приостановил деятельность в России в середине марта, а через два месяца заявил, что война на Украине и непредсказуемость ведения бизнеса в России сделали его существование «неустойчивым» и не «соответствующим ценностям McDonald’s». READ мнение | В Украине план Б Путина против плана А Байдена и Зеленского

Полный уход компании имел бы большое значение даже в таком крупном и благополучном городе, как Москва, где выручка McDonald’s составляла более 50 процентов всего городского бизнеса быстрого питания.

Вместо этого McDonald’s продал свой бизнес Гофору со значительной скидкой по сравнению с его рыночной стоимостью, согласно его интервью российской деловой газете «Ведомости».

Честно говоря, нас беспокоила судьба компании, сотрудников и поставщиков; «Речь идет о десятках тысяч человек», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия, приуроченной к Дню России — празднику независимости страны. «Мы помогаем сети изменить свою деятельность как можно быстрее, и я рад, что это удалось».

С уходом McDonald’s из России разрываются 30-летние отношения

По всей стране 62 тысячи человек смогут сохранить свои рабочие места в течение двух лет, в том числе топ-менеджмент McDonald’s, где «Вкусно и точка» планирует поэтапно обновить около 850 ресторанов.

Некоторые старые McDonald’s сохранились. Двойной чизбургер остается двойным чизбургером.

«Вкус такой же», — сказала покупательница «Вкусно и точки», которую на местном государственном телевидении назвали только Людмилой. «Ничего не изменилось.»

Не исключено, что новый ресторан быстрого питания сможет сохранить оригинальный вкус московского McDonald’s, поскольку большая часть продуктов в течение многих лет закупалась в России. Но американская компания наложила на нового владельца широкие ограничения, чтобы он максимально дистанцировался от своего преемника.

Гофур сказал, что на логотипе сети теперь изображены гамбургер и отдельные картофелины фри зеленого и оранжевого цветов, которые некоторые комментаторы сравнили с логотипом Marriott.

Некоторые российские пользователи сети посчитали, что новое название франшизы отражает уровень авторитаризма в современной России. «Любое упоминание о Биг Маке приведет к огромному штрафу», — пошутил один сатирический новостной сайт в стране. READ Российского журналиста Романа Аннена снова допрашивают после обыска квартиры

Обновленное меню намного меньше, и в нем уже отсутствуют основные продукты, такие как биг-маки и McFlurry, из-за очевидных ссылок на бренд McDonald’s.

Фонтаны Coca-Cola скоро заменят новыми вкусами; Компания принимает заявки от отечественных производителей.

«У нас есть некоторые запасы Coca-Cola, которые мы будем использовать какое-то время… но рано или поздно запасы закончатся. Никакой новой Coca-Cola в России производиться не будет. Я уверен, что ее конкуренты производят отличные вкусы», — сказал перед открытием генеральный директор Олег Баруев.

Баруев сказал, что компания сохранит «разумные цены», но не исключил их повышения в ближайшие месяцы.

Упаковка также была лишена золотых арок и оставлена ​​практически пустой белой, возможно, в результате поспешного ребрендинга, проведенного всего за 22 дня. Некоторые производители продуктов питания и напитков в России также пытались найти подходящую упаковку после того, как с рынка ушли такие гиганты, как Tetra Pak.

Российской компании по производству соков «Сады Придонья» в шутку пришлось удалить большую часть дизайна со своих банок. дубляж Новый формат представляет собой «ограниченную версию санкций», при которой ограничения в отношении России привели к срыву поставок «предметов первой необходимости, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок».

Гофур, новый владелец, сказал, что хочет попробовать это меню в будущем.

«Есть некоторые идеи, которые мы не смогли реализовать [under the McDonald’s franchise]Но теперь я буду настаивать на том, чтобы воплотить это в жизнь», — сказал он «Ведомостям».

«Например, у людей в разных регионах разные вкусы. Люди любят специи в горах Кавказа и Сибири, но не любят их в средней полосе России, поэтому мы не должны предлагать им одно и то же». READ Джокович побеждает Медведева и выигрывает девятый Открытый чемпионат Австралии | Голос Америки

Запуск представляет собой серьезное испытание для российской экономики. Если ей удастся предложить достаточно хорошие альтернативы западным брендам, это может подтолкнуть президента Владимира Путина к мысли, что Россия может сделать это самостоятельно.

Кремль давно продвигает концепцию импортозамещения, которая пока дает скромные результаты, особенно когда речь идет об импорте и высокотехнологичных отраслях. На прошлой неделе Путин встретился с молодыми российскими предпринимателями, чтобы подчеркнуть свою публичную приверженность сохранению национальной экономики, даже несмотря на то, что его война на Украине застопорилась, и ясного выхода не видно.

«У нас не будет закрытой экономики», — сказал Путин. «В советское время, когда мы сами себя отрезали, мы создали так называемый железный занавес, мы сделали его своими руками. Мы больше не совершим ту же ошибку — наша экономика будет открытой».

Москва делает ставку на другие торговые пути, особенно на Китай, Индию и своих партнеров на Ближнем Востоке, чтобы заменить рынки, которые она потеряла на Западе.