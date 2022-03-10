Макдональдс изменил Россию… теперь уходит из страны

Это была смерть зимы – 31 января 1990 года, – но все равно вышли толпы людей. Крейн показывает телевизионные кадры CNN, на которых линии прячутся в дверном проеме, а толпы внутри впервые примеряют Большого Макса.

Расположение Пушкинской площади было достаточно большим, чтобы вместить сотни человек. В то время это был самый большой ресторан McDonald’s в мире. В фаст-фуде внутри было шумно. Во многом он был таким же, как и любой другой McDonald’s того времени. Но под золотыми арками был флаг с серпом и молотом, а столовая была оформлена в интернациональной тематике с моделью лондонского Биг-Бена.

Визит McDonald’s в Москву был больше, чем Big Max и картофель фри, говорит Дарра Гольдштейн, Wilcox b. И Харриет М., профессор русского языка Уильямс-колледжа. Atsit, Эмерита упомянул. Это самый важный пример гласности, когда президент СССР Михаил Горбачев стремился открыть свою разрушенную страну для международных отношений.

«В железном занавесе действительно была трещина, — сказал он. «Это очень показательно для происходящих изменений». Через два года Советский Союз распался.

После того, как открылось это первое заведение, McDonald расширил свое присутствие в стране. По состоянию на прошлую неделю в России работало около 850 точек.

Но вторжение России в Украину заставило McDonald’s измениться, по крайней мере временно. Во вторник компания объявила, что приостановит работу этих ресторанов из-за аналогичного давления со стороны других западных компаний и критиков.

Для Гольдштейна момент символичен, но гораздо менее оптимистичен.

«Если открытие «Макдоналдса» в 1990 году знаменует собой начало новой эпохи в советской жизни.

Как McDonald пришел в Москву

Открыть McDonald’s в России непросто.

Джордж Коэн, руководивший бизнесом McDonald’s в Канаде с начала 1970-х по 1990-е годы, возглавил кампанию по возрождению McDonald’s в Москве. Для этого понадобилось 14 лет.

В своей книге Do Russia with Fries (представлен не кто иной, как Горбачев) Коэн описывает сложный процесс открытия этого первого места.

«С советской стороны было очень мало реального понимания того, что McDonald’s участвует в создании или управлении сетью ресторанов», — написал он. «Со своей стороны, мы должны были определить подходящие места (интуиция Советов, казалось, помещала нас за шахты лифта в гостиницах или где-нибудь в пригороде Москвы; наша интуиция, естественно, была совершенно противоположной)».

Вместо того, чтобы найти подходящее место, важнее найти потенциальную цепочку поставок. McDonald’s нуждался в стабильных поставках оладий и картошки для тысяч людей, которые стримят каждый день.

«Мы должны быть удовлетворены тем, что в России можно получить сырье», — сказал он. Коэн и другие члены команды посетили местные предприятия пищевой промышленности и обнаружили их нехватку. McDonald решил создать свой собственный.

«В отсутствие надежной инфраструктуры нам нужно ее построить», — написал Коэн. «Нам нужно отправиться в сельскую местность и построить сеть беспрецедентных поставщиков».

Когда McDonald наконец открыл свои двери в 1990 году, некоторые отнеслись к этому скептически и считали, что это ненадолго.

«Все катится под откос. Мы не знаем, как управлять таким рестораном», — сказал тогда Washington Post Андрей Грушин, инженер, который пришел в ресторан в день открытия.

Но боль, которую вынес Макдональд, взяла свое.

Подавать с улыбкой

Одной из определяющих характеристик расположения McDonald’s в Москве был, по крайней мере, в тот первый день, приветливый персонал.

«Они всегда улыбаются», — сказал молодой сотрудник журналистам CNN в день открытия. «Знаете, в Москве не в каждом ресторане можно встретить улыбающихся людей».

Другой сотрудник Сказал CBC Когда она смотрела на людей и улыбалась, они спрашивали, что случилось. «Они думают, что я смотрю на них и смеюсь», — сказала она.

В то время в Советском Союзе Гольдштейн из Уильямс-колледжа сказал, что «общественное питание было ужасным». «Это было грубо, места были грязными. Большая часть еды не была указана».

«Макдоналдс» — это «почти волшебное место, где еда всегда наполняется сама собой, а люди смеются над тобой», — сказал он. «Это больше, чем просто место, где можно купить американские гамбургеры».

Гамбургеры сами по себе не понравились, по крайней мере, некоторым клиентам.

«Мне это совсем не нравится», — сказал кто-то CBC, качая головой по поводу еды. Другой сказал, что ему понравилась еда, но сказал: «Ожидайте большего». Питание дорогое. По данным CBC, средний потребитель платит за еду полдня.

Ольга Берман, выросшая в Москве до эмиграции в США в 1993 году, вспоминает, как в детстве переехала в McDonald’s со своей семьей.

«На самом деле мы не ходили много есть. Так что посещение ресторанов было отличным опытом», — сказал он. Она напомнила, что Макдональдс был «новым». «Это было очень ярко. Было очень чисто», — добавил он. «Это был опыт. Это не было похоже на фаст-фуд, который я знаю сегодня. Это было похоже на поход в настоящий ресторан».

И еда? «Я даже не помню, на что была похожа еда», — сказала она.

Кристина Франкофан выросла в Лондоне. В молодости, к моменту открытия первого McDonald’s, он на несколько недель съездил в Москву, чтобы улучшить свой русский язык.

Весной 1990 года он отправился с друзьями, чтобы проверить это.

«Я ходила один или два раза, очередь была слишком длинной», — сказала она. «И, наконец, мы пошли один раз, и это можно было сделать».

Что касается Франкофана, McDonald’s не имеет большого значения. Но ее друзья были в восторге — как она вспоминает, еды было меньше, чем пенополистирольных контейнеров сети. «На самом деле, я был удивлен, что упаковка была такой привлекательной», — сказал он.

Франкофан помнит, как люди приносили упаковку домой и постукивали ею по стенам. «Это невероятно хороший изоляционный материал», — вспоминает он. Но «на самом деле я думаю, что это был символ статуса. У меня только что была коробка Биг Мака. Я стоял в очереди 15 раз, чтобы получить свои коробки Биг Мака».

Он добавил: «Я думаю, что трудно переоценить самобытность этого места».

Как сообщил репортер CNN Ричард Блайстон, рассказывая об этой истории 32 года назад, «западный магазин гамбургеров в Москве имеет всю присущую ему привлекательность стоящего в аду мороженого».

McDonald’s приостанавливает работу в России

После многих лет инвестиций на этой неделе все развалилось.

«В России у нас работает 62 000 человек, которые обслуживают наши сообщества под нашим брендом McDonald’s. Мы работаем с сотнями местных российских поставщиков и партнеров, чтобы готовить еду для нашего меню и обслуживать наш бренд. Каждый день миллионы российских клиентов доверяют McDonald’s», — сказал он. Об этом во вторник заявил генеральный директор McDonald’s Кемпчински.

«За более чем тридцать лет работы McDonald’s в России мы стали неотъемлемой частью 850 сообществ, в которых мы работаем», — добавил он.

Но текущая ситуация делает неприемлемым продолжение работы рынка, по крайней мере, на данный момент, по словам руководителя.

«Мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, которым подвергаются наши ценности в Украине», — сказал Кемпчински. Кроме того, из-за роста в регионе McDonald’s не может надежно обеспечить необходимые ему поставки. «Мы сталкиваемся со сбоями из-за других операционных уязвимостей в нашей цепочке поставок», — сказал он.

Спустя 32 года «Макдональдс принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке».

McDonald’s объявил, что продолжит платить своим сотрудникам в России.

Но пока неясно, когда россияне смогут перейти в местный McDonald’s. «В настоящее время невозможно предсказать, когда наши рестораны в России смогут вновь открыться», — сказал Кемпчински.