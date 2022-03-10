Макдональдс изменил Россию… теперь уходит из страны

Это была смерть зимы – 31 января 1990 года, – но все равно вышли толпы людей. Крейн показывает телевизионные кадры CNN, на которых линии прячутся в дверном проеме, а толпы внутри впервые примеряют Большого Макса.
Расположение Пушкинской площади было достаточно большим, чтобы вместить сотни человек. В то время это был самый большой ресторан McDonald’s в мире. В фаст-фуде внутри было шумно. Во многом он был таким же, как и любой другой McDonald’s того времени. Но под золотыми арками был флаг с серпом и молотом, а столовая была оформлена в интернациональной тематике с моделью лондонского Биг-Бена.
Визит McDonald’s в Москву был больше, чем Big Max и картофель фри, говорит Дарра Гольдштейн, Wilcox b. И Харриет М., профессор русского языка Уильямс-колледжа. Atsit, Эмерита упомянул. Это самый важный пример гласности, когда президент СССР Михаил Горбачев стремился открыть свою разрушенную страну для международных отношений.
«В железном занавесе действительно была трещина, — сказал он. «Это очень показательно для происходящих изменений». Через два года Советский Союз распался.
После того, как открылось это первое заведение, McDonald расширил свое присутствие в стране. По состоянию на прошлую неделю в России работало около 850 точек.
Для Гольдштейна момент символичен, но гораздо менее оптимистичен.
«Если открытие «Макдоналдса» в 1990 году знаменует собой начало новой эпохи в советской жизни.
Как McDonald пришел в Москву
Открыть McDonald’s в России непросто.
Джордж Коэн, руководивший бизнесом McDonald’s в Канаде с начала 1970-х по 1990-е годы, возглавил кампанию по возрождению McDonald’s в Москве. Для этого понадобилось 14 лет.
«С советской стороны было очень мало реального понимания того, что McDonald’s участвует в создании или управлении сетью ресторанов», — написал он. «Со своей стороны, мы должны были определить подходящие места (интуиция Советов, казалось, помещала нас за шахты лифта в гостиницах или где-нибудь в пригороде Москвы; наша интуиция, естественно, была совершенно противоположной)».
Вместо того, чтобы найти подходящее место, важнее найти потенциальную цепочку поставок. McDonald’s нуждался в стабильных поставках оладий и картошки для тысяч людей, которые стримят каждый день.
«Мы должны быть удовлетворены тем, что в России можно получить сырье», — сказал он. Коэн и другие члены команды посетили местные предприятия пищевой промышленности и обнаружили их нехватку. McDonald решил создать свой собственный.
«В отсутствие надежной инфраструктуры нам нужно ее построить», — написал Коэн. «Нам нужно отправиться в сельскую местность и построить сеть беспрецедентных поставщиков».
Когда McDonald наконец открыл свои двери в 1990 году, некоторые отнеслись к этому скептически и считали, что это ненадолго.
«Все катится под откос. Мы не знаем, как управлять таким рестораном», — сказал тогда Washington Post Андрей Грушин, инженер, который пришел в ресторан в день открытия.
Но боль, которую вынес Макдональд, взяла свое.
Подавать с улыбкой
Одной из определяющих характеристик расположения McDonald’s в Москве был, по крайней мере, в тот первый день, приветливый персонал.
«Они всегда улыбаются», — сказал молодой сотрудник журналистам CNN в день открытия. «Знаете, в Москве не в каждом ресторане можно встретить улыбающихся людей».
В то время в Советском Союзе Гольдштейн из Уильямс-колледжа сказал, что «общественное питание было ужасным». «Это было грубо, места были грязными. Большая часть еды не была указана».
«Макдоналдс» — это «почти волшебное место, где еда всегда наполняется сама собой, а люди смеются над тобой», — сказал он. «Это больше, чем просто место, где можно купить американские гамбургеры».
Гамбургеры сами по себе не понравились, по крайней мере, некоторым клиентам.
«Мне это совсем не нравится», — сказал кто-то CBC, качая головой по поводу еды. Другой сказал, что ему понравилась еда, но сказал: «Ожидайте большего». Питание дорогое. По данным CBC, средний потребитель платит за еду полдня.
Ольга Берман, выросшая в Москве до эмиграции в США в 1993 году, вспоминает, как в детстве переехала в McDonald’s со своей семьей.
«На самом деле мы не ходили много есть. Так что посещение ресторанов было отличным опытом», — сказал он. Она напомнила, что Макдональдс был «новым». «Это было очень ярко. Было очень чисто», — добавил он. «Это был опыт. Это не было похоже на фаст-фуд, который я знаю сегодня. Это было похоже на поход в настоящий ресторан».
И еда? «Я даже не помню, на что была похожа еда», — сказала она.
Кристина Франкофан выросла в Лондоне. В молодости, к моменту открытия первого McDonald’s, он на несколько недель съездил в Москву, чтобы улучшить свой русский язык.
Весной 1990 года он отправился с друзьями, чтобы проверить это.
«Я ходила один или два раза, очередь была слишком длинной», — сказала она. «И, наконец, мы пошли один раз, и это можно было сделать».
Что касается Франкофана, McDonald’s не имеет большого значения. Но ее друзья были в восторге — как она вспоминает, еды было меньше, чем пенополистирольных контейнеров сети. «На самом деле, я был удивлен, что упаковка была такой привлекательной», — сказал он.
Франкофан помнит, как люди приносили упаковку домой и постукивали ею по стенам. «Это невероятно хороший изоляционный материал», — вспоминает он. Но «на самом деле я думаю, что это был символ статуса. У меня только что была коробка Биг Мака. Я стоял в очереди 15 раз, чтобы получить свои коробки Биг Мака».
Он добавил: «Я думаю, что трудно переоценить самобытность этого места».
Как сообщил репортер CNN Ричард Блайстон, рассказывая об этой истории 32 года назад, «западный магазин гамбургеров в Москве имеет всю присущую ему привлекательность стоящего в аду мороженого».
McDonald’s приостанавливает работу в России
После многих лет инвестиций на этой неделе все развалилось.
«В России у нас работает 62 000 человек, которые обслуживают наши сообщества под нашим брендом McDonald’s. Мы работаем с сотнями местных российских поставщиков и партнеров, чтобы готовить еду для нашего меню и обслуживать наш бренд. Каждый день миллионы российских клиентов доверяют McDonald’s», — сказал он. Об этом во вторник заявил генеральный директор McDonald’s Кемпчински.
«За более чем тридцать лет работы McDonald’s в России мы стали неотъемлемой частью 850 сообществ, в которых мы работаем», — добавил он.
Но текущая ситуация делает неприемлемым продолжение работы рынка, по крайней мере, на данный момент, по словам руководителя.
«Мы не можем игнорировать ненужные человеческие страдания, которым подвергаются наши ценности в Украине», — сказал Кемпчински. Кроме того, из-за роста в регионе McDonald’s не может надежно обеспечить необходимые ему поставки. «Мы сталкиваемся со сбоями из-за других операционных уязвимостей в нашей цепочке поставок», — сказал он.
Спустя 32 года «Макдональдс принял решение временно закрыть все наши рестораны в России и приостановить все операции на рынке».
McDonald’s объявил, что продолжит платить своим сотрудникам в России.
Но пока неясно, когда россияне смогут перейти в местный McDonald’s. «В настоящее время невозможно предсказать, когда наши рестораны в России смогут вновь открыться», — сказал Кемпчински.
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