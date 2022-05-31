Макинрой говорит, что Уимблдон теперь «проигрывает и проигрывает»

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
ПАРИЖ (Рейтер) — Великий теннисист Джон Макинрой сказал, что Уимблдон допустил ошибку, запретив игрокам из России и Беларуси после того, как Москва вторглась в Украину, но он надеется, что руководящие органы игры не примут ответных мер, лишив турниры Большого шлема очков.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), организующий крупные корты с травяным покрытием, принял решение запретить игрокам из двух стран участвовать в турнире этого года из-за вторжения России в Украину, которое Москва назвала «спецоперацией».
Беларусь была основным плацдармом для вторжения.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Решение AELTC было охарактеризовано мужской ATP и женской теннисной ассоциацией как «дискриминационное», и в ответ они удалили рейтинговые очки для турнира в следующем месяце.
В прошлом месяце AELTC заявила, что отстранение российских и белорусских игроков от участия в турнире в этом году было единственным жизнеспособным вариантом под руководством британского правительства.
Макинрой, выигравший три из своих семи титулов Большого шлема на Уимблдоне, сказал, что в этой борьбе не было победителя.
«Это была ошибка (запрет на участие российских и белорусских игроков), — сказал Рейтер 63-летний игрок. — Я знаю, что в Украине очень ужасная, сложная и ужасная ситуация».
«И никто больше не принимал это решение. Я думаю, что-то было с правительством? Я точно не знаю. Надеюсь, что это не то, что они сделали. нет баллов».
«Это как проигрыш в данный момент. Теннисисты, мы как братья. Мы путешествуем по миру. И даже если мы говорим на разных языках, между нами есть связь. Поддерживать друг друга.»
«Трудно понять, что некоторые из наших лучших игроков не играют из-за того, к чему они не имеют никакого отношения. Поэтому я надеюсь, что это будет решено. Я не знаю. Но это плохая ситуация».
Чемпионат шоу
Россиянин, занявший второе место в мировом рейтинге Уимблдона, чемпион US Open Даниил Медведев и седьмой посеянный Андрей Рублев, были отстранены от участия в турнире, который пройдет с 27 июня по 10 июля.
Также не будет белорусской седьмой сеяной Арины Соболенко, бывшей первой ракетки мира и двукратной победительницы крупных турниров Виктории Азаренко.
Очки рейтинга определяют способность игрока участвовать в теннисных соревнованиях и получать рейтинги, поэтому лишение его Уимблдона фактически превращает событие в показательный турнир.
Игроки также не смогут защитить очки, заработанные в прошлом году на Уимблдоне, и их рейтинг упадет.
Четырехкратная главная чемпионка Японии Наоми Осака на прошлой неделе заявила, что «не на 100% уверена» в том, что будет играть на Уимблдоне без рейтинговых очков.
«Я вижу, что все игроки едут на Уимблдон, но это зависит от каждого человека», — добавил Макинрой, эксперт по теннису из Eurosport.
«Тот факт, что нет очков, я не согласен с этим, но я не думаю, что это остановит людей и игроков от поездки на Уимблдон.
«Мы узнаем об этом через несколько недель, но я думаю, что все великие игроки, которые думают, что у них все получится, продолжат играть».
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
(Отчетность Судипто Гангули) Редактирование Кена Ферриса
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».