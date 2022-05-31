Макинрой говорит, что Уимблдон теперь «проигрывает и проигрывает»

Джон Макинрой прибывает на Оскар Vanity Fair во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Беверли-Хиллз, Калифорния, США, 27 марта 2022 года. REUTERS/Дэнни Молочук

ПАРИЖ (Рейтер) — Великий теннисист Джон Макинрой сказал, что Уимблдон допустил ошибку, запретив игрокам из России и Беларуси после того, как Москва вторглась в Украину, но он надеется, что руководящие органы игры не примут ответных мер, лишив турниры Большого шлема очков.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), организующий крупные корты с травяным покрытием, принял решение запретить игрокам из двух стран участвовать в турнире этого года из-за вторжения России в Украину, которое Москва назвала «спецоперацией».

Беларусь была основным плацдармом для вторжения.

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Решение AELTC было охарактеризовано мужской ATP и женской теннисной ассоциацией как «дискриминационное», и в ответ они удалили рейтинговые очки для турнира в следующем месяце.

В прошлом месяце AELTC заявила, что отстранение российских и белорусских игроков от участия в турнире в этом году было единственным жизнеспособным вариантом под руководством британского правительства.

Макинрой, выигравший три из своих семи титулов Большого шлема на Уимблдоне, сказал, что в этой борьбе не было победителя.

«Это была ошибка (запрет на участие российских и белорусских игроков), — сказал Рейтер 63-летний игрок. — Я знаю, что в Украине очень ужасная, сложная и ужасная ситуация».

«И никто больше не принимал это решение. Я думаю, что-то было с правительством? Я точно не знаю. Надеюсь, что это не то, что они сделали. нет баллов».

«Это как проигрыш в данный момент. Теннисисты, мы как братья. Мы путешествуем по миру. И даже если мы говорим на разных языках, между нами есть связь. Поддерживать друг друга.»

«Трудно понять, что некоторые из наших лучших игроков не играют из-за того, к чему они не имеют никакого отношения. Поэтому я надеюсь, что это будет решено. Я не знаю. Но это плохая ситуация».

Чемпионат шоу

Россиянин, занявший второе место в мировом рейтинге Уимблдона, чемпион US Open Даниил Медведев и седьмой посеянный Андрей Рублев, были отстранены от участия в турнире, который пройдет с 27 июня по 10 июля.

Также не будет белорусской седьмой сеяной Арины Соболенко, бывшей первой ракетки мира и двукратной победительницы крупных турниров Виктории Азаренко.

Очки рейтинга определяют способность игрока участвовать в теннисных соревнованиях и получать рейтинги, поэтому лишение его Уимблдона фактически превращает событие в показательный турнир.

Игроки также не смогут защитить очки, заработанные в прошлом году на Уимблдоне, и их рейтинг упадет.

Четырехкратная главная чемпионка Японии Наоми Осака на прошлой неделе заявила, что «не на 100% уверена» в том, что будет играть на Уимблдоне без рейтинговых очков.

«Я вижу, что все игроки едут на Уимблдон, но это зависит от каждого человека», — добавил Макинрой, эксперт по теннису из Eurosport.

«Тот факт, что нет очков, я не согласен с этим, но я не думаю, что это остановит людей и игроков от поездки на Уимблдон.

«Мы узнаем об этом через несколько недель, но я думаю, что все великие игроки, которые думают, что у них все получится, продолжат играть».

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(Отчетность Судипто Гангули) Редактирование Кена Ферриса

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