Макрону стыдно за обвинение французского энергетического гиганта в заправке путинских военных самолетов: «Позор!» | наука | Новости

Total Energy, которая вместе с российской газовой компанией «Новатэк» частично владеет Трамокарстовым месторождением на Крайнем Севере России, ежемесячно добывает около 600 000 тонн газового конденсата (похожего на сырую нефть). По данным общественной организации Global Witness, затем он отправляется на НПЗ «Гапзром-нефть» в Омске, где конденсат перерабатывается в такие продукты, как бензин или авиакеросин.
Согласно сообщениям, сотни партий авиационного топлива, произведенного в Омске, были отправлены на базы ВВС России вблизи Украины.
С помощью Global Witness и информации из финансовой базы данных Refinitiv французский порт Ле Монд проследил цепочку поставок от Термокарстового до двух военных авиабаз.
Обе называются Морозовская и Мальчево, и в каждой есть эскадрилья многоцелевых боевых самолетов.
Сообщается, что поставки были зарегистрированы в преддверии российского вторжения 24 февраля и продолжались в разгар жестокой войны.
Газовый конденсат для российских военных самолетов поставляла компания «Тернефтегаз», в которой Totalenergies владеет 49% акций.
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Французские компании по-прежнему владеют этой долей, несмотря на то, что другие энергетические гиганты ушли из России в разгар войны, чтобы наказать Путина за его жестокое вторжение.
Украина вспыхнула в гневе из-за этой новости, назвав ее «позором для Франции».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Мы благодарны Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне для Франции стыдно помогать французским компаниям убивать украинцев и разрушать наши города. TotalEnergies, уходите из России !”
Но TotalEnergies заявила, что не знает, куда направляется газовый конденсатор, утверждая, что она не управляет инфраструктурой, которая снабжает российские военные.
Global Witness добавила, что в период с февраля по июль на российские базы было доставлено достаточно реактивного топлива, чтобы заполнить внутренние баки бомбардировщика Су-34 тысячи раз.
В то время как французский энергетический гигант все еще находится в России, другие крупные компании начали покидать ее несколько месяцев назад.
В марте прошлого года Shell вышла из совместного предприятия под названием «Сахалин-2», крупного проекта по производству сжиженного природного газа, в котором компании принадлежит 27,5% акций.
BP также заявила, что откажется от своей 20-процентной доли в российском нефтяном гиганте «Роснефть», что, по некоторым оценкам, будет означать убытки для России в размере 18 миллиардов фунтов стерлингов.
Генеральный директор Shell Бен ван Берден заявил еще в марте: «Мы шокированы гибелью людей на Украине, которую мы сожалеем, в результате бессмысленной военной агрессии, угрожающей европейской безопасности.
Наше решение уйти — это решение, которое мы принимаем с убеждением. Мы не можем и не будем оставаться в стороне. Нашей непосредственной задачей является безопасность наших людей в Украине и поддержка наших людей в России».
Между тем TotalEnergies по-прежнему владеет долей в ряде российских энергетических проектов стоимостью в миллиарды долларов, включая проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».
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