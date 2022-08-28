Макрону стыдно за обвинение французского энергетического гиганта в заправке путинских военных самолетов: «Позор!» | наука | Новости

Total Energy, которая вместе с российской газовой компанией «Новатэк» частично владеет Трамокарстовым месторождением на Крайнем Севере России, ежемесячно добывает около 600 000 тонн газового конденсата (похожего на сырую нефть). По данным общественной организации Global Witness, затем он отправляется на НПЗ «Гапзром-нефть» в Омске, где конденсат перерабатывается в такие продукты, как бензин или авиакеросин.

Согласно сообщениям, сотни партий авиационного топлива, произведенного в Омске, были отправлены на базы ВВС России вблизи Украины.

С помощью Global Witness и информации из финансовой базы данных Refinitiv французский порт Ле Монд проследил цепочку поставок от Термокарстового до двух военных авиабаз.

Обе называются Морозовская и Мальчево, и в каждой есть эскадрилья многоцелевых боевых самолетов.

Сообщается, что поставки были зарегистрированы в преддверии российского вторжения 24 февраля и продолжались в разгар жестокой войны.

Газовый конденсат для российских военных самолетов поставляла компания «Тернефтегаз», в которой Totalenergies владеет 49% акций.

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