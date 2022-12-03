Макрону стыдно за участие Франции в «скандальной» покупке российского ядерного топлива | Наука | Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон был вызван активистами после того, как российское ядерное топливо было замечено прибывающим во французский порт, несмотря на усилия Европы по сокращению импорта Россией других видов ископаемого топлива. В разгар войны на Украине Европейский Союз стремится избавиться от российской нефти, газа и угля, чтобы лишить Кремль огромного источника доходов. В то время как были введены санкции и обязательства по прекращению использования этих источников энергии, одно российское топливо, похоже, свободно течет в Европу.

Уран, ядерное топливо, используемое в реакторах, редко обсуждался в ЕС, а остальные восемь раундов санкций против Москвы даже не рассматривались. В пятницу Гринпис заявил, что «позорно» видеть, что европейские страны все еще покупают топливо после того, как десятки баррелей сырого и обогащенного урана были замечены прибывающими из России в порт Дюнкерк на севере Франции. Преследование ядерной торговли с Россией, в то время как война бушует в Украине, возмутительно, сказала Полин Буайе, отвечающая за кампании по ядерному переходу и энергетике в Гринпис Франции. Это обычное дело». Но по правде говоря, европейский ядерный сектор все еще очень зависит от Москвы, ежегодно импортирующей более 200 миллионов евро (170 миллионов фунтов стерлингов) урана.

Д-р Пол Дорфман, младший научный сотрудник Отдела исследований научной политики (SPRU) Университета Сассекса, сказал Express.co.uk: «Россия очень активно участвует в рынке урана в целом, и это одна из основных причин, по которой санкции в отношении ядерного оружия не действуют. не обязательно было навязано, что, честно говоря, удивительно». Атомная энергетика часто рекламируется как способ для стран увеличить внутренние поставки энергии и обрести энергетическую независимость, при этом многие правительства не принимают во внимание тот факт, что Россия жестко контролирует мировые поставки урана. READ Головин посеял хаос в победе России над Финляндией на чемпионате Европы Дорфман добавил: «Аргумент состоит в том, что ядерная энергия обеспечивает безопасность поставок. Другими словами, «вам не нужно беспокоиться о путинском газе или ближневосточной нефти»», но эта точка зрения глубоко проблематична. «Нет никаких сомнений в том, что все действия, связанные с вторжением России в Украину, перевернули атомную отрасль с ног на голову. Подробнее: Скрытый текст найден на табличке, предположительно с самолета Амелии Эрхарт

«Вся эта идея безопасности поставок, что атомная энергетика не сделает нас зависимыми от внешних проблем, неверна. «Путин, Россия и подконтрольный России Казахстан поставляют 42 процента всего урана со всех реакторов по всему миру, 20 процентов — в Европейский Союз, 14 процентов — из США и около 30 процентов их услуг по обогащению». Сейчас Гринпис призывает французские государственные коммунальные предприятия EDF и Orano разорвать связи с российской атомной промышленностью и подконтрольной Кремлю Росотам. Росатом управляет гражданской промышленностью России, но он также контролирует ужасающий российский арсенал ядерного оружия. В то время как Франция объявила в октябре, что EDF и Orano приостановят экспорт регенерированного урана в Россию, Гринпис заявил, что контракт был только приостановлен, а не полностью расторгнут. не пропусти

На табличке с самолетом Амелии Эрхарт был обнаружен скрытый текст. [REVEAL]

Фонтаны лавы, исходящие с высоты 200 футов от вулкана Мауна-Лоа на Гавайях. [REPORT]

НАСА отменяет дорогостоящий спутник для мониторинга парниковых газов [INSIGHT] Вся эта идея безопасности поставок, что ядерная энергетика не сделает нас зависимыми от внешних проблем, неверна.

В нем говорится, что это «лишь видимая часть айсберга», поскольку российский уран продолжает поступать во французские порты. EDF настаивает на соблюдении международных санкций, но признал, что партия из Дюнкерка содержит «материалы для производства ядерного топлива», которые будут отправлены «клиентам, в частности, французскому атомному флоту». READ Интервью Associated Press: японский турист сказал, что полет в космос "потрясающий" Orano утверждает, что не имеет никакого отношения к поставкам. В нем утверждалось, что «с начала войны не было подписано ни одного нового контракта на покупку или продажу ядерного материала (группой)».