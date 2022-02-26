Макрон говорит французским фермерам: Война на Украине будет вас тяготить, и она будет продолжаться

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит пресс-конференцию по завершении специального заседания Европейского совета в свете агрессии России против Украины в Брюсселе, Бельгия, 25 февраля 2022 года. Оливье Юсле/Поль через Reuters

ПАРИЖ (Рейтер) — Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что война на Украине и жесткие санкции, введенные западными державами в отношении России, будут иметь долгосрочные и серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора Франции, крупнейшего в Европейском союзе.

«Если вы попросите меня сегодня утром поделиться с вами одним убеждением, то это то, что этот кризис здесь, чтобы остаться, эта война здесь, чтобы остаться», — сказал Макрон на парижской фермерской ярмарке в субботу.

Макрон сказал, что торговые ограничения, связанные с санкциями ЕС в отношении России, повлияют на французский экспорт, такой как вино и зерно, а еще одно повышение цен на энергоносители затронет домашний скот.

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«Мы разрабатываем план устойчивости», — сказал Макрон, добавив, что будут приняты меры, чтобы защитить фермеров от ценового давления и компенсировать потерянные доходы.

Высокие цены на сырье в прошлом году пошли на пользу производителям зерна, но сократили количество животноводов, для которых зернофураж слишком дорог. В конце января правительство объявило о пакете помощи в размере 270 миллионов евро (304 миллиона долларов) для свиноводства.

Кризис в Украине усиливает волатильность на сельскохозяйственных рынках, так как парижские фьючерсы на пшеницу достигли рекордно высокого уровня в четверг. Фермеры также обеспокоены тем, что кризис может усугубить напряженность в поставках удобрений и нарушить весенний посевной сезон.

Ежегодная парижская сельскохозяйственная ярмарка, Salon de Agriculture, является крупным событием во Франции и проводится менее чем за два месяца до первого тура президентских выборов, привлекая ведущих кандидатов.

Французские комментаторы давно ожидали, что Макрон воспользуется своим присутствием на шоу, чтобы официально объявить о своей кандидатуре на второй срок, в чем никто во Франции не сомневается.

Но международные кризисы, главный из которых — российское вторжение в Украину, несколько раз срывали график президента.

В то время как Макрон провел более 12 часов на последнем выпуске Салона в 2020 году, пытаясь убедить фермеров в последствиях Brexit и реформировании сельскохозяйственной политики ЕС, в субботу он говорил всего 15 минут.

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(Отчетность Тассило Хамеля и Хосе Тромбеса) Под редакцией Марка Поттера

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