Макрон говорит, что странам следует «обозначить красную линию» с Россией

ПАРИЖ. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что, хотя диалог с Россией необходим, следует также провести «четкие красные линии», несущие потенциальные санкции с Москвой из-за Украины.

Ссылаясь на недавнее усиление российских войск на границе с Украиной, Макрон сказал в интервью американской телекомпании CBS News: «Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле». Он сказал, что Запад должен проявить дипломатичность и доверие, чтобы прояснить этот момент.

«Я думаю, что за неприемлемое поведение, по сути, мы должны наказать», – сказал Макрон, отвечая на вопрос о возможности введения санкций. И я считаю, что мы должны установить четкую красную линию с Россией. Это единственный способ заслужить доверие “.

Но он добавил: «Я думаю, что санкций недостаточно, но они являются частью пакета».

Интервью транслировалось в воскресенье на канале “Face the Nation”. Это было записано после того, как в пятницу в Париже Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и они провели виртуальную конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Макрон и Меркель потребовали вывода российских войск, дислоцированных на западе России, при эскалации напряженности с соседней Украиной.

Соединенные Штаты и НАТО назвали наращивание военной мощи крупнейшим с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым и на востоке Украины начались боевые действия между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами. В ходе семилетнего конфликта на востоке Украины погибло более 14 тысяч человек.

Германия и Франция участвовали в переговорах по мирному соглашению 2015 года для востока Украины в Минске, столице Беларуси.

С момента вступления в должность в 2017 году Макрон работал над конструктивным диалогом с Россией по ряду вопросов и продолжал подчеркивать необходимость диалога в интервью «противостояние нации».

«Я уверен, что президент (Владимир) Путин может быть готов возобновить диалог», – сказал президент Франции. «Нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией» по ряду вопросов, от контроля над вооружениями до стабилизации глобальных кризисов.