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Макрон заблокировал стратегию ЕС в отношении России и Китая

2 мая, 2023
Vsevolod Egorov

Несколько недель назад меня пригласили провести брифинг с официальными лицами крупной центральноевропейской страны, проводящими анализ национальной стратегии в свете продолжающейся войны России против Украины. Они задавали вопросы по трем геополитическим темам — России, Китаю и Западу — плавно переходя от общей картины к тактике и логистике. Стратегия, возникшая в результате обсуждения, была вариантом времен холодной войны. тема: Держите Россию на низком уровне, Америку внутри, тоталитарный Китай в стороне. Несмотря на публичные заявления и спорные дебаты в ЕС, этот сценарий представляет собой основные убеждения и стратегическое видение, вокруг которых сошлось большинство политиков с момента начала российского наступления в феврале 2022 года. встречаться 12 мая многие из них воспользуются некоторыми вариантами этой трехсторонней стратегии, чтобы возобновить подход Европы к Китаю.

Несколько недель назад меня пригласили провести брифинг с официальными лицами крупной центральноевропейской страны, проводящими анализ национальной стратегии в свете продолжающейся войны России против Украины. Они задавали вопросы по трем геополитическим темам — России, Китаю и Западу — плавно переходя от общей картины к тактике и логистике. Стратегия, возникшая в результате обсуждения, была вариантом времен холодной войны. тема: Держите Россию на низком уровне, Америку внутри, тоталитарный Китай в стороне. Несмотря на публичные заявления и спорные дебаты в ЕС, этот сценарий представляет собой основные убеждения и стратегическое видение, вокруг которых сошлось большинство политиков с момента начала российского наступления в феврале 2022 года. встречаться 12 мая многие из них воспользуются некоторыми вариантами этой трехсторонней стратегии, чтобы возобновить подход Европы к Китаю.

Однако есть и другая, совершенно иная точка зрения, защищающая общую европейскую стратегию от объединения. Об этом свидетельствует одновременный визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулы ван дер Ляйен в Китай в прошлом месяце. Ван дер Ляйен озвучил формулу выше, если не в этих точных словах. Макрон, с другой стороны, похоже, черпал вдохновение из другого стратегического текста времен холодной войны: внешней политики президента Франции Шарля де Голля, направленной на восстановление главенства Франции в Европе, недопущение США (и их союзника Великобритании) к континентальным делам и свободное маневрирование. с такими великими державами, как Россия и Китай. Стремление Макрона к голлистскому сокращению, прикрытое такими фразами, как «европейский суверенитет» и «стратегическая автономия», рискует нанести ущерб Европе французским вето против растущего стратегического консенсуса. Действительно, так же, как де Голль приостановил европейскую интеграцию до Парижа У него был свой путьМакрон помешал появлению подлинной глобальной стратегии ЕС.

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Под его привлекающей внимание риторикой стратегия Макрона в отношении Европы основана на французской дипломатической традиции, хорошо зарекомендовавшей себя задолго до него: максимизация «силы, влияния и независимости Франции». Как Макрон Советовал Послы страны в сентябре 2022 года, это «основная цель, иногда когда преследуется только одна цель, и все». Сколько бы он ни говорил о европейской стратегической автономии, в конечном итоге эта идея существует. подчиненный стратегической автономии Франции.

Макрон, похоже, хочет быть как де Голль Мужчина на арене-Любая арена, как можно больше арен и все время. Его динамичное и постоянное дипломатическое взаимодействие с бывшим президентом США Дональдом Трампом, бывшим президентом Ирана Хасаном Роухани, президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином трудно объяснить иначе. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын — единственный видный лидер, который не был в центре внимания.

Но для де Голля усиление французской мощи, в том числе обеспечение стратегической независимости с другими великими державами, имело четкую цель: это был способ восстановить престиж и престиж Франции после капитуляции и сотрудничества во Второй мировой войне. Можно сказать, что эта миссия была выполнена. Сегодня Франция излучает уверенность в себе, безопасность, богатство и мировую привлекательность. Так что, пока Макрон продолжает, это вне времени психический стресс Франция «никогда не была привязана к тылу или вассалитету какой-либо мировой державы» и предупреждает против «Будь[ing] Рабы.»

Странная навязчивая идея — никто не ставит под сомнение независимость Франции и Европы как хозяев своей судьбы; Единственная дискуссия заключается в том, какой стратегический выбор максимально отвечает интересам европейских граждан и наций. Текущий контекст — центральная роль Соединенных Штатов и других западных партнеров в войне России и европейской безопасности — напрямую ведет как к стратегическим целям сдерживания неоимперской России, так и к приверженности Америки обеспечению безопасности Европы.

Как насчет Китая? В предыдущие годы Макрон критиковал Китай».Дипломатический генийза игру в дивизионах Европы и ослабление ее. Он также подчеркнул стратегическое соперничество между Китаем и США как структурную черту международных отношений; Европейские страны, по мнению Макрона, должны оставаться в стороне и держаться на расстоянии. В то же время он определил Китай любопытство «В разработке[ing] «международный порядок, отвечающий его собственным интересам» вместо либерального международного порядка, построенного Западом и его партнерами, включая Францию, после Второй мировой войны. Он не упомянул публично об этих конфликтах во время своей недавней встречи с Си.

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Вместо этого Макрон уступил китайской стратегии «разделяй и властвуй», потому что дипломатический протокол в его честь полностью затмил Ван дер Ляйена, президента Европейской комиссии, который хорошо служил Си, поскольку известны жесткие взгляды Ван дер Ляйена. Макрон обратил на себя внимание и не представил единого европейского подхода к Китаю.

Макрон пообещал держать Францию ​​в стороне от европейского стратегического консенсуса по Китаю. будет расти «Более тесное и прочное глобальное стратегическое партнерство» с Китаем похоже на то, что обычно предлагается западным союзникам Франции, таким как США. Вместо того, чтобы защищать независимость или свободу маневра, такая игра с обеих сторон превращает Францию ​​в пешку в игре великих держав.

Наконец, Макрон теперь пообещал, что роль Китая в мире будет заключаться в том, чтобы «совместно работать над обеспечением безопасности и стабильности в мире», как и Франция. Это, конечно, игнорирует безграничное партнерство Китая с Россией, его черный ход к российским средствам через закупки газа и нефти и его рассмотрение вопроса о поставках оружия в Россию для использования на Украине. Китай еще не поддержал Россию до успеха на Украине, поскольку Пекин может предпочесть затяжной конфликт, который поглотит Запад и сделает его все более зависимым от Москвы. Си не хочет, чтобы Путин потерпел неудачу, как он это сделал в 2015 году, когда вмешался, чтобы защитить сирийского диктатора Башара Асада. Действительно, 12 лет боевых действий в Сирии говорят о том, что война в Украине может быть дольше, чем кто-либо ожидал.

Возможно, главный недостаток французского подхода заключается в том, что, подобно Макрону, он укрепляет способность Китая формировать мир в своих авторитарных интересах. Согласованный В прошлом году вместо того, чтобы наращивать силу внутри Запада, он добился того, что мировой порядок склонился в пользу свободы, демократии, прав человека и нерушимых границ. Действительно, последняя работа ван дер Ляйена Речь Китай выразил серьезную озабоченность по поводу подъема авторитарной державы, способной и намеренной изменить глобальный порядок, от которого зависели европейские демократии. Версия шовинизма Макрона, основанная, как и оригинал эпохи холодной войны, на идее Европы, действующей между сверхдержавами и, возможно, равноудаленной, игнорирует основную истину холодной войны: она была жизненно важна. Возможности и последствия того, родился ли европеец в Западном или Восточном Берлине, во Франции или Польше, Бельгии или Болгарии. Голизм был возможен только потому, что Франция находилась на западе.

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Как «европейцы не могут решить кризис на Украине», Макрон согласованный После его многочисленных неудачных попыток навязать Путину свое обоснование, Европа может вплотную столкнуться с ключевыми стратегическими вызовами. Сотрудничество с США и другими западными демократиями. Вместе со своими западными партнерами Европа может распоряжаться более чем половиной мировой экономической мощи и значительной долей мировой военной мощи. Это сотрудничество позволило Украине вести войну против России и сдерживать Китай от вторжения на Тайвань.

Макрон пытался маневрировать, как лиса, пытаясь превратить Европу во льва, но в процессе он оттолкнул большую часть Европы. Наилучшей стратегией для достижения целей Франции является та, которая может реально рассчитывать на европейскую поддержку. Победа над Россией на Украине, усиление Запада и снижение авторитарного влияния Китая в Европе — единственный стратегический путь для Европы, который служит ее интересам в мире, процветании, демократии и глобальном порядке. Действительно, в Европе за пределами Франции и в некоторых других холдингах, таких как Венгрия, наблюдается растущий консенсус.

Настало время для Макрона активизироваться. Несмотря на глубокие корни его убеждений в галлишизме и других французских традициях, перемены были возможны. Как продемонстрировал недавний выход из Сахеля, внешняя политика Франции может быстро меняться с точки зрения ее внутренней централизации. Пока Макрон размышляет о наследии, которое он оставляет, и о том, какую конечную игру он хочет провести в Украине, переосмысление своей стратегии таким образом, чтобы его поддерживала остальная Европа, может достичь целей Франции, одновременно отвечая более широким интересам Европы и Запада.

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