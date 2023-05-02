Макрон заблокировал стратегию ЕС в отношении России и Китая

Несколько недель назад меня пригласили провести брифинг с официальными лицами крупной центральноевропейской страны, проводящими анализ национальной стратегии в свете продолжающейся войны России против Украины. Они задавали вопросы по трем геополитическим темам — России, Китаю и Западу — плавно переходя от общей картины к тактике и логистике. Стратегия, возникшая в результате обсуждения, была вариантом времен холодной войны. тема : Держите Россию на низком уровне, Америку внутри, тоталитарный Китай в стороне. Несмотря на публичные заявления и спорные дебаты в ЕС, этот сценарий представляет собой основные убеждения и стратегическое видение, вокруг которых сошлось большинство политиков с момента начала российского наступления в феврале 2022 года. встречаться 12 мая многие из них воспользуются некоторыми вариантами этой трехсторонней стратегии, чтобы возобновить подход Европы к Китаю.

Несколько недель назад меня пригласили провести брифинг с официальными лицами крупной центральноевропейской страны, проводящими анализ национальной стратегии в свете продолжающейся войны России против Украины. Они задавали вопросы по трем геополитическим темам — России, Китаю и Западу — плавно переходя от общей картины к тактике и логистике. Стратегия, возникшая в результате обсуждения, была вариантом времен холодной войны. тема: Держите Россию на низком уровне, Америку внутри, тоталитарный Китай в стороне. Несмотря на публичные заявления и спорные дебаты в ЕС, этот сценарий представляет собой основные убеждения и стратегическое видение, вокруг которых сошлось большинство политиков с момента начала российского наступления в феврале 2022 года. встречаться 12 мая многие из них воспользуются некоторыми вариантами этой трехсторонней стратегии, чтобы возобновить подход Европы к Китаю.

Однако есть и другая, совершенно иная точка зрения, защищающая общую европейскую стратегию от объединения. Об этом свидетельствует одновременный визит президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулы ван дер Ляйен в Китай в прошлом месяце. Ван дер Ляйен озвучил формулу выше, если не в этих точных словах. Макрон, с другой стороны, похоже, черпал вдохновение из другого стратегического текста времен холодной войны: внешней политики президента Франции Шарля де Голля, направленной на восстановление главенства Франции в Европе, недопущение США (и их союзника Великобритании) к континентальным делам и свободное маневрирование. с такими великими державами, как Россия и Китай. Стремление Макрона к голлистскому сокращению, прикрытое такими фразами, как «европейский суверенитет» и «стратегическая автономия», рискует нанести ущерб Европе французским вето против растущего стратегического консенсуса. Действительно, так же, как де Голль приостановил европейскую интеграцию до Парижа У него был свой путьМакрон помешал появлению подлинной глобальной стратегии ЕС.

Под его привлекающей внимание риторикой стратегия Макрона в отношении Европы основана на французской дипломатической традиции, хорошо зарекомендовавшей себя задолго до него: максимизация «силы, влияния и независимости Франции». Как Макрон Советовал Послы страны в сентябре 2022 года, это «основная цель, иногда когда преследуется только одна цель, и все». Сколько бы он ни говорил о европейской стратегической автономии, в конечном итоге эта идея существует. подчиненный стратегической автономии Франции.

Макрон, похоже, хочет быть как де Голль Мужчина на арене-Любая арена, как можно больше арен и все время. Его динамичное и постоянное дипломатическое взаимодействие с бывшим президентом США Дональдом Трампом, бывшим президентом Ирана Хасаном Роухани, президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином трудно объяснить иначе. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын — единственный видный лидер, который не был в центре внимания.

Но для де Голля усиление французской мощи, в том числе обеспечение стратегической независимости с другими великими державами, имело четкую цель: это был способ восстановить престиж и престиж Франции после капитуляции и сотрудничества во Второй мировой войне. Можно сказать, что эта миссия была выполнена. Сегодня Франция излучает уверенность в себе, безопасность, богатство и мировую привлекательность. Так что, пока Макрон продолжает, это вне времени психический стресс Франция «никогда не была привязана к тылу или вассалитету какой-либо мировой державы» и предупреждает против «Будь[ing] Рабы.»

Странная навязчивая идея — никто не ставит под сомнение независимость Франции и Европы как хозяев своей судьбы; Единственная дискуссия заключается в том, какой стратегический выбор максимально отвечает интересам европейских граждан и наций. Текущий контекст — центральная роль Соединенных Штатов и других западных партнеров в войне России и европейской безопасности — напрямую ведет как к стратегическим целям сдерживания неоимперской России, так и к приверженности Америки обеспечению безопасности Европы.

Как насчет Китая? В предыдущие годы Макрон критиковал Китай».Дипломатический генийза игру в дивизионах Европы и ослабление ее. Он также подчеркнул стратегическое соперничество между Китаем и США как структурную черту международных отношений; Европейские страны, по мнению Макрона, должны оставаться в стороне и держаться на расстоянии. В то же время он определил Китай любопытство «В разработке[ing] «международный порядок, отвечающий его собственным интересам» вместо либерального международного порядка, построенного Западом и его партнерами, включая Францию, после Второй мировой войны. Он не упомянул публично об этих конфликтах во время своей недавней встречи с Си.

Вместо этого Макрон уступил китайской стратегии «разделяй и властвуй», потому что дипломатический протокол в его честь полностью затмил Ван дер Ляйена, президента Европейской комиссии, который хорошо служил Си, поскольку известны жесткие взгляды Ван дер Ляйена. Макрон обратил на себя внимание и не представил единого европейского подхода к Китаю.

Макрон пообещал держать Францию ​​в стороне от европейского стратегического консенсуса по Китаю. будет расти «Более тесное и прочное глобальное стратегическое партнерство» с Китаем похоже на то, что обычно предлагается западным союзникам Франции, таким как США. Вместо того, чтобы защищать независимость или свободу маневра, такая игра с обеих сторон превращает Францию ​​в пешку в игре великих держав.

Наконец, Макрон теперь пообещал, что роль Китая в мире будет заключаться в том, чтобы «совместно работать над обеспечением безопасности и стабильности в мире», как и Франция. Это, конечно, игнорирует безграничное партнерство Китая с Россией, его черный ход к российским средствам через закупки газа и нефти и его рассмотрение вопроса о поставках оружия в Россию для использования на Украине. Китай еще не поддержал Россию до успеха на Украине, поскольку Пекин может предпочесть затяжной конфликт, который поглотит Запад и сделает его все более зависимым от Москвы. Си не хочет, чтобы Путин потерпел неудачу, как он это сделал в 2015 году, когда вмешался, чтобы защитить сирийского диктатора Башара Асада. Действительно, 12 лет боевых действий в Сирии говорят о том, что война в Украине может быть дольше, чем кто-либо ожидал.

Возможно, главный недостаток французского подхода заключается в том, что, подобно Макрону, он укрепляет способность Китая формировать мир в своих авторитарных интересах. Согласованный В прошлом году вместо того, чтобы наращивать силу внутри Запада, он добился того, что мировой порядок склонился в пользу свободы, демократии, прав человека и нерушимых границ. Действительно, последняя работа ван дер Ляйена Речь Китай выразил серьезную озабоченность по поводу подъема авторитарной державы, способной и намеренной изменить глобальный порядок, от которого зависели европейские демократии. Версия шовинизма Макрона, основанная, как и оригинал эпохи холодной войны, на идее Европы, действующей между сверхдержавами и, возможно, равноудаленной, игнорирует основную истину холодной войны: она была жизненно важна. Возможности и последствия того, родился ли европеец в Западном или Восточном Берлине, во Франции или Польше, Бельгии или Болгарии. Голизм был возможен только потому, что Франция находилась на западе.

Как «европейцы не могут решить кризис на Украине», Макрон согласованный После его многочисленных неудачных попыток навязать Путину свое обоснование, Европа может вплотную столкнуться с ключевыми стратегическими вызовами. Сотрудничество с США и другими западными демократиями. Вместе со своими западными партнерами Европа может распоряжаться более чем половиной мировой экономической мощи и значительной долей мировой военной мощи. Это сотрудничество позволило Украине вести войну против России и сдерживать Китай от вторжения на Тайвань.

Макрон пытался маневрировать, как лиса, пытаясь превратить Европу во льва, но в процессе он оттолкнул большую часть Европы. Наилучшей стратегией для достижения целей Франции является та, которая может реально рассчитывать на европейскую поддержку. Победа над Россией на Украине, усиление Запада и снижение авторитарного влияния Китая в Европе — единственный стратегический путь для Европы, который служит ее интересам в мире, процветании, демократии и глобальном порядке. Действительно, в Европе за пределами Франции и в некоторых других холдингах, таких как Венгрия, наблюдается растущий консенсус.

Настало время для Макрона активизироваться. Несмотря на глубокие корни его убеждений в галлишизме и других французских традициях, перемены были возможны. Как продемонстрировал недавний выход из Сахеля, внешняя политика Франции может быстро меняться с точки зрения ее внутренней централизации. Пока Макрон размышляет о наследии, которое он оставляет, и о том, какую конечную игру он хочет провести в Украине, переосмысление своей стратегии таким образом, чтобы его поддерживала остальная Европа, может достичь целей Франции, одновременно отвечая более широким интересам Европы и Запада.