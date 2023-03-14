Макрон запустил обратный отсчет 500 дней до парижской Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник начал обратный отсчет 500 дней до Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, рассказав общественности о надеждах своего правительства на Игры, в том числе об амбициозном использовании реки Сены.

Макрон обратился к сотням чиновников с «благодарственной речью» в штаб-квартире парижской полиции, заявив, что, хотя планы продвигаются вперед, ничего не следует принимать в качестве гарантии.

«Все, что нам осталось, — это короткие 500 дней, которые отделяют нас от чрезвычайных событий, таких как Олимпийские и Паралимпийские игры, (где) мы будем принимать мир», — сказал Макрон.

В своем выступлении и в Твиттере Макрон поблагодарил 45 000 добровольцев, мобилизованных для обеспечения успеха Игр, и снова объявил о работе над 5 000 новых спортивных объектов. Чиновники настаивают на том, чтобы инфраструктура и объекты были готовы своевременно, поскольку проекты разбросаны по многим улицам Парижа.

Макрон также упомянул об амбициозной схеме стоимостью 1,4 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) по очистке загрязненной воды от главной речной артерии в Париже.

«Сена и Марна (реки) станут пригодными для плавания», — сказал он.

Многие мероприятия пройдут на Сене, в том числе 10-километровый марафон по плаванию — отражение парижских Олимпийских игр 1900 года.

Макрон также надеется избавиться от традиции, организовав церемонию открытия на воде в рамках амбициозного плана, согласно которому судно будет плавать по Сене рядом с Эйфелевой башней на глазах миллионов.

Бюджет Парижских игр составляет 4,4 миллиарда евро (4,7 миллиарда долларов), по словам представителя Елисейского дворца, который говорил анонимно, в соответствии со стандартной практикой французского президентства. Продажа билетов По его словам, большую часть дохода — по крайней мере, треть — приходится платить парижским организаторам за проведение Олимпийских игр.

«Первый этап продажи билетов обнадеживает», — сказал представитель Елисейского дворца. Он добавил, что огромный спрос на билеты во время первого этапа продаж в начале этого месяца, когда было продано более 3 миллионов билетов, вселил в Макрона уверенность в том, что средства для парижских игр будут обеспечены.

Макрон еще не рассмотрел призыв Украины к полному запрету российских и белорусских спортсменов. ___ Больше Олимпийских игр AP: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games и https://twitter.com/AP_Sports