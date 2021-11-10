Макрон заявил, что Франция построит новые ядерные реакторы

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом Бенина Патрисом Талоном после подписания соглашения о возвращении награбленных культурных артефактов в африканскую страну, в Елисейском дворце в Париже, Франция, 9 ноября 2021 года. REUTERS / Sarah Messonnier

ПАРИЖ (Рейтер). Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Франция построит новые ядерные реакторы, чтобы помочь стране снизить свою зависимость от зарубежных стран в поставках энергоносителей, достичь целей глобального потепления и держать цены под контролем.

Поскольку за пять месяцев до президентских выборов опасения по поводу покупательной способности превысили опросы общественного мнения, во время резкого роста цен на энергоносители, Макрон сказал, что решение перейти на новые реакторы было необходимо, чтобы цены оставались «разумными».

«Мы впервые за десятилетия возобновим строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжим разработку возобновляемых источников энергии», — сказал Макрон в телеобращении к нации.

По его словам, это было направлено на «обеспечение энергетической независимости Франции, обеспечение электроснабжения нашей страны и достижение наших целей, в частности углеродной нейтральности к 2050 году».

В то время как Европа борется с резким повышением цен на энергоносители, Франция идет по другому пути, чем ее соседи, такие как Германия.

Германия отреагировала на ядерную катастрофу на Фукусиме 2011 года в Японии ускорением национальной схемы выхода из реактора.

Макрон не сообщил подробностей, но ожидается, что его правительство объявит о строительстве до шести новых реакторов с водой под давлением в ближайшие недели.

Ранее правительство заявило, что не будет запускать новые проекты реакторов EPR третьего поколения до создания государственной EDF. (EDF.PA) Строительство АЭС EPR с большой задержкой завершено во Фламанвилле, на северо-западе Франции.

Но французские СМИ сообщили в октябре, что влияние газового кризиса в Европе на цены на энергоносители и пагубное влияние на покупательную способность населения ускорило решение Парижа придерживаться технологии EPR.

Гринпис раскритиковал объявление во вторник, заявив, что план строительства новых реакторов был «оторван от реальности», сославшись на проблемы проекта Фламанвиль, по которому десятилетие задержки и огромный перерасход средств.

В начале своего президентского срока Макрон пообещал сократить долю ядерной энергетики в структуре энергопотребления Франции до 50% с 75% к 2035 году.

(Отчет: Судип Кар-Гупта). Написано Ингрид Меландер; Редакция Ричарда Лав

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