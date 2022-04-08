Макрон из Франции в последнюю минуту обратился к избирателям с призывом, поскольку Ле Пен достигла рекордного уровня в опросах

ПАРИЖ (Рейтер) — Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу обратился к более молодым и прогрессивным избирателям в своем последнем запланированном интервью перед первым туром воскресных президентских выборов, поскольку его ожидания в отношении крайне правого кандидата Марин Ле Пен испарились.

«Когда дело доходит до исправления социального неравенства в его основе, мы начинаем работать, но мы очень далеки от успеха», — сказал он новостному онлайн-сайту «Прут» в длинном интервью, также пообещав сделать больше для борьбы с изменением климата.

Менее чем за 48 часов до первого тура голосования гонка за высшую должность во второй по величине экономике еврозоны, похоже, снова перешла к окончательным кандидатам на выборах 2017 года.

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Но в то время как Макрон все еще был немного впереди в опросах, его переизбрание больше не было предрешено в пятницу, когда Ле Пен лидировала в опросах, в некоторых из которых он был на грани ошибки.

Опрос, проведенный в пятницу, показал самый узкий разрыв за всю историю: Ле Пен увидела свою победу с 49% голосов в возможном втором туре против президента, что является ее лучшим результатом за всю историю.

разведка, Размещено на БФМ ТВпоказали, что Макрон потерял еще два пункта при 26% поддержки, а Ле Пен получила два пункта до 25%.

За несколько часов до того, как кандидаты и их помощники в соответствии с французским законом о выборах должны воздерживаться от каких-либо политических заявлений до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером, среди сторонников Макрона нарастало чувство беспокойства.

«Я думаю, у нас все будет хорошо, но это будет сложно», — сказал Рейтер министр на условиях анонимности.

Инсайдеры кампании говорят, что Макрон отчаянно нуждается в том, чтобы обратиться к как можно более широкой базе избирателей перед первым туром, потому что ее второе место после Ле Пен в воскресенье придаст ей сильный импульс перед вторым туром.

Ле Пен сосредоточила свои усилия на покупательной способности, смягчила свой имидж и нажилась на обещаниях снижения налогов и увеличения некоторых социальных пособий, вызывая беспокойство на финансовых рынках, поскольку она набирает обороты в опросах общественного мнения. Прочитайте больше

Радикальные и откровенные взгляды соперничающего крайне правого кандидата Эрика Зеймора помогли ему стать более популярным, и несколько левых избирателей заявили социологам, что, в отличие от 2017 года, они не будут голосовать во втором туре, чтобы удержать Ле Пен от власти. .

«Они не обязательно будут голосовать за Марин Ле Пен, но они не хотят голосовать за Эммануэля Макрона», — сказал Жан-Дэвид Леви, заместитель директора исследовательского центра Harris Interactive.

Марин Ле Пен так и не смогла победить на президентских выборах.

боятся

Президент Франции и кандидат от партии La Republique en Marche (LREM) на переизбрание Эммануэль Макрон (справа) во время участия в программе «10 Minutes pour Convaincre» (10 Minutes to Convaincre) на французском телеканале TF1 в Булонь-Бийанкур, снаружи Париж, 6 апреля 2022 г. Людовик Марин/Поль через REUTERS/File Photo Прочитайте больше

Поскольку некоторые в лагере президента жаловались на отсутствие подготовки, его команда провела большую часть последних месяцев, занимаясь войной на Украине, Макрон в пятницу сетовал на то, что он присоединился к гонке намного позже своих соперников.

«Поэтому я вступил (в кампанию) позже, чем мне бы хотелось», — сказал Макрон, добавив, что сохранил «дух победы, а не поражения».

«Кто мог понять шесть недель назад, что я внезапно начну политические митинги, что я сосредоточусь на внутренних проблемах, когда начнется война в Украине», — сказал Макрон радио RTL ранее в пятницу.

Макрон, который последние пять лет ухаживал за правоцентристами, резко изменил курс, заявив избирателям, что защитит их от роста стоимости жизни и опасностей Ле Пен, которую он назвал расизмом. Прочитайте больше

«Его основы не изменились: это расистская программа, направленная на разделение общества, и она очень жестока», — сказал Макрон.

Ле Пен сказала телеканалу France Info, что была шокирована обвинением, которое она отвергла, назвав президента «лихорадочным» и «агрессивным».

Она сказала, что ее программа, которая включает в себя добавление принципа «национального приоритета» во французскую конституцию, не будет дискриминировать людей по признаку их происхождения — до тех пор, пока они имеют французский паспорт.

стратегическое голосование

В своем последнем запланированном интервью перед воскресным голосованием Макрон повторил свое предупреждение о подъеме крайне правых.

«Они играют со страхом», — заявил Макрон в пятницу новостному онлайн-сайту Prot, обращаясь в последнюю минуту к более молодым прогрессивным избирателям. «Они делают краткосрочные предложения, финансирование которых иногда не совсем понятно».

Согласно опросам общественного мнения, около трети избирателей еще не определились, что, по словам аналитиков, часто отдает предпочтение кандидатам с реальными шансами на выход во второй тур, поскольку неопределившиеся избиратели, как правило, имеют то, что французы называют «полезным голосованием», что означает голосование стратегически.

В отличие от Макрона и Ле Пен, эта тенденция устанавливается в пользу крайне левого ветерана Жана-Люка Меланшона, который — также с восходящей тенденцией — занимает третье место с примерно 17% прогнозируемых голосов.

Левая фигура Кристиан Тупира, бывший министр, который отказался от участия в гонке после неудачной попытки сплотить левых позади себя, в пятницу поддержал Меланшона, заявив, что теперь он — лучшая надежда левых.

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Обложка из парижской редакции, написанная Ингрид Меландер и Тассило Хамель; Монтаж: Ник МакФи и Ховард Голлер

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