Макрон и Ле Пен начинают второй тур президентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в понедельник, что он хочет «убедить» широкий круг французских избирателей поддержать его центристское видение в начале двухнедельной борьбы против ультраправой соперницы Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов в стране. Зачетное голосование.

Между тем, Ле Пен готова к бою, стремясь подчеркнуть рост цен на энергоносители и продукты питания, который в последнее время особенно сильно ударил по бедным семьям, поскольку Макрон сосредоточил свои усилия на поиске дипломатического решения войны в Украине.

Два кандидата лидировали в первом туре президентских выборов в воскресенье, проведя второй тур 24 апреля для своего конкурса в 2017 году. Макрон победил Ле Пен пять лет назад во втором туре президентских выборов, но все опросы показывают, что лидер Национального ралли — то же самое. На этот раз гораздо ближе к потенциальной победе.

Исход президентских выборов во Франции будет иметь широкое международное влияние, поскольку Европа изо всех сил пытается сдержать разрушения, вызванные вторжением России в Украину. Макрон решительно поддержал санкции Европейского Союза против России, а Ле Пен выразила обеспокоенность их влиянием на уровень жизни французов. Макрон также является решительным сторонником НАТО и тесного сотрудничества 27 членов Европейского Союза.

В понедельник Макрон направился в регион экономической стагнации на севере Франции, где большинство избирателей выбрали Ле Пен рядом с ее электоральным оплотом Энен-Бомон.

«Я здесь, и я полон решимости бороться», — сказал 44-летний мужчина во время визита в Динен, добавив, что он слышал о проблемах людей, пытающихся найти работу и заработать больше. Столица.

«Их нужно успокоить», — сказал он.

Со своей стороны, Ле Пен встретилась с официальными лицами Национального ралли, чтобы спланировать свою стратегию на последний этап, и посетила производителя зерна в регионе Бургундия, чтобы обсудить повышение цен и принять «решительные и срочные решения для защиты покупательной способности французов». Эта тема была в центре ее предвыборной кампании в этом году, но команда Макрона считает, что, учитывая экономические последствия войны в Украине, у Франции нет финансовых ресурсов для выполнения предвыборных обещаний Ле Пен.

Макрон заявил, что хочет привлечь к ответственности тех, кто голосовал за «экстремистов» или решил остаться дома. Он встретился с жителями Динина, многие из которых раскритиковали предложенные изменения в пенсиях, в том числе повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

Мэр Динена Анн-Лиз Дюфур Тонини заявила журналистам, что будет голосовать за Макрона «без колебаний» во втором туре, но намерена оказать на него давление, чтобы он принял больше «левых предложений».

Несколько из 10 кандидатов в президенты, проигравших в первом туре в воскресенье, призвали избирателей выбрать Макрона во втором туре, включая консервативного кандидата Валери Пекрес, а также кандидатов от зеленых и социалистов. Пекрес предупредил о «хаосе, который возникнет», если будет избрана Ле Пен.

Крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в голосовании в воскресенье, призвал избирателей не выбирать Ле Пен, подразумевая, что просто остаться дома также может быть вариантом.

Ле Пен поддержала другого крайне правого кандидата, потерпевшего поражение, бывшего телевизионного аналитика Эрика Земмура.

В своей третьей попытке стать первой женщиной-президентом Франции Ле Пен в воскресенье была вознаграждена за ее многолетние усилия переклассифицировать себя как менее радикальную. Однако Макрон этого не принял, обвинив Ле Пен в подталкивании опасного заявления к деструктивной расистской политике. Ле Пен хочет отменить некоторые права мусульман, запретить им носить хиджаб в общественных местах и ​​резко сократить иммиграцию из-за пределов Европы.

Планируется, что Макрон и Ле Пен обсудят на национальном телевидении на следующей неделе.

«Сейчас наше внимание сосредоточено на проекте и ценностях», — сказал сенатор Франсуа Патриа, член партии Макрона.

Между тем, лагерь Ле Пен надеется извлечь выгоду из гнева Макрона по поводу политики, которая рассматривается как благосклонная к богатым.

«Теперь все возможно», — сказал Аурелиен Лопес Лигуори, член совета партии Ле Пен в южном городе Сити, добавив, что по сравнению с 2017 годом «у Макрона сейчас плохой послужной список».

Всего пять лет назад министр Франции по европейским делам Клеман Пеон сказал Associated Press, что «Ле Пен предлагала — мы не должны забывать об этом — выйти из евро и расколоть Европу, когда Brexit и Frexit были в моде».

Ле Пен отказалась от предыдущих угроз вывести Францию ​​из Европейского Союза и отказаться от единой валюты евро в случае избрания, но некоторые из ее предложений, в том числе создание национального пограничного контроля, противоречат правилам ЕС.

После подсчета всех голосов в первом туре в понедельник у Макрона 27,8% поддержки, у Ле Пен 23,1%, а Меланшон занимает третье место с почти 22%.

___

Джон Листер и Эллен Гэнли внесли свой вклад из Парижа.

___

Следите за всеми новостями Ассошиэйтед Пресс о президентских выборах во Франции на https://apnews.com/hub/french-election-2022.