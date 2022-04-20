Макрон и Ле Пен соревнуются в решающих дебатах по мере приближения голосования

В разгар президентской кампании во Франции центрист Эммануэль Макрон и крайне правая соперница Марин Ле Пен встретятся в среду вечером в потенциально важных телевизионных дебатах один на один в преддверии второго тура выборов в воскресенье.

Оба кандидата тщательно подготовились к очень тщательным дебатам, которые, как ожидается, продлятся более двух часов.

Макрон, проевропейский центрист, вышел перед первым туром 10 апреля. Он возглавляет опросы. Но Ле Пен, антииммиграционный националист, в этом году добилась успехов, используя гнев по поводу инфляции. Разрыв в народной поддержке значительно сократился по сравнению с последними президентскими выборами пять лет назад, когда они потеряли 34% голосов против 66% голосов Макрона.

В 2017 году аналогичные дебаты нанесли смертельный удар по ее кампании.

Ле Пен, казалось, не хотела искать ответы в заметках, которые лежали перед ней, и в некоторых моментах, казалось, теряла самообладание. Он также допустил фундаментальные ошибки по многим экономическим темам, на которые сразу же набросился Макрон.

Это оказалось катастрофическим для ее имиджа. Даже в своем лагере ее критиковали за то, что она была недостаточно подготовлена.

Между тем, 39-летний Макрон, несмотря на свой небольшой политический опыт, казалось, спокойно говорил о всевозможных проблемах и мог вникать в детали, что казалось признаком серьезности.

Ле Пен недавно назвала президентские дебаты 2017 года «крупнейшим провалом» в своей политической карьере.

И на этот раз она пообещала больше работать «дома» со своими ближайшими советниками.

Оба кандидата должны расширить поддержку до голосования в воскресенье. Многие французы, особенно левые, говорят, что до сих пор не знают, идти на выборы или нет.

Ожидается, что Ле Пен обратится к тем, кто настроен против Макрона, критикуя его послужной список и предлагая в качестве альтернативы свою популистскую платформу. Он также стремится продемонстрировать, что у него есть статус потенциального президента, и продвигать то, что он называет реалистичными предложениями. Среди них запрет на ношение исламских головных платков и свертывание отношений с Европейским Союзом и НАТО.

Тем временем Макрон будет отстаивать свои проевропейские взгляды как способ сделать Францию ​​сильнее в мире. Он постарается убедить левых избирателей, что его бизнес-позиция не должна помешать им выбрать его.

В последние дни он признал, что некоторые поддержат его только в противовес крайне правому кандидату.

«Я хочу убедить женщин и мужчин в различных политических взглядах», — сказал Макрон.

Это может быть тяжелая битва.

«Это кампания глубокого недовольства многих французов», — заявил в среду на LCI Television Брис Тинтурье, управляющий директор компании IPSOS. Он сказал, что вместо того, чтобы рассматривать эти выборы как возможность мечтать о лучшем будущем, многие французские избиратели чувствуют себя «усталыми, обеспокоенными, а иногда разочарованными или даже злыми».

Некоторые избиратели в Париже надеялись, что дебаты привлекут внимание к климатическим проблемам, образованию или важности сильной Европы или увидят ответные меры Ле Пен против Макрона после дуэли 2017 года.

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К этому отчету присоединились Екатерина Гачка и Олег Сетыник.

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