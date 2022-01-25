Макрон и Шольц встретятся по Украине, пока Россия критикует США: новости в прямом эфире | Украинско-российский кризис Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц встретятся в Берлине, чтобы найти общий ответ России, поскольку растут опасения, что Москва может вскоре напасть на Украину.

Переговоры во вторник в столице Германии состоятся на следующий день после того, как Вашингтон привел 8500 военнослужащих в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе, возможно, в очень короткие сроки, а другие государства-члены НАТО предприняли меры для увеличения своего присутствия в регионе.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих в пределах досягаемости от границы с Украиной, окружив своего соседа силами с севера, востока и юга.

Кремль отрицает планирование вторжения, а Москва ссылается на реакцию Запада как на доказательство того, что Россия является целью, а не зачинщиком агрессии.

Вот все последние обновления:

20 минут назад (12:05 по Гринвичу)

Российский рубль пытается восстановиться после распродажи

Рубль немного восстановился после того, как массовая распродажа привела к падению валюты до более чем 14-месячного минимума, поскольку российские активы очень чувствительны к напряженности между Москвой и Западом из-за Украины.

К 11:40 по Гринвичу рубль укрепился на 0,2% по отношению к доллару до 78,59, немного поднявшись после практически неизменного уровня в начале дня. В понедельник он упал до 79,50, самой слабой точки рубля с 3 ноября 2020 года.

По отношению к евро рубль прибавил 0,6% и торговался на отметке 88,64.

36 минут назад (11:50 по Гринвичу)

Работа ЕС над «мерами сдерживания» «хорошо продвинулась»: пресс-секретарь

Исполнительный орган Европейского союза продвинулся в своей работе, чтобы подготовить «сильные сдерживающие» меры, если Россия продолжит свои угрожающие действия против Украины, заявил представитель блока.

«Работа очень хорошо продвинулась, чтобы иметь в наличии сильные сдерживающие, а также подготовленные надежные меры на случай, если диалог не увенчается успехом, что Россия не пойдет на деэскалацию». — сказал представитель во время пресс-конференции.

«В случае, если Россия в будущем предпримет нарушение суверенитета территориальной целостности Украины… Мы будем реагировать очень решительно, и агрессору будут нанесены серьезные политические последствия и огромные экономические издержки».

51 минута назад (11:35 по Гринвичу)

Украина заявила о разгроме пророссийской группировки, готовящей теракты

Украина заявляет, что ликвидировала координируемую Москвой группу диверсантов, которая готовила серию терактов в своих приграничных районах с целью «дестабилизировать» ситуацию в бывшей советской стране.

Группа готовила «серию вооруженных нападений» на городскую инфраструктуру, говорится в заявлении СБУ Украины, добавив, что группировка «координировалась российскими спецслужбами».

Россия неоднократно отрицала, что у нее есть какие-либо планы вторжения в соседнюю Украину, но Киев и его западные союзники опасаются иного [File: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade/Handout via Reuters]

1 час назад (11:13 по Гринвичу)

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что готово помочь Украине в случае необходимости

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что внимательно следит за украинским кризисом и готово помочь в случае, если конфликт приведет к перемещению людей.

«Мы призываем к спокойствию, чтобы все участники попытались снизить напряженность», — заявил представитель УВКБ ООН Мэтью Солтмарш на брифинге ООН. «Мы обсуждаем с партнерами планы на случай непредвиденных обстоятельств. У нас есть возможность доставить припасы в случае необходимости».

1 час назад (11:00 по Гринвичу)

Реакция Германии на кризис «обеспокоена»: премьер-министр Польши

Премьер-министр Польши заявил, что обеспокоен реакцией Германии на кризис после сообщения о том, что Берлин блокирует союзника по НАТО Эстонию от оказания военной поддержки Украине.

«С обеспокоенностью наблюдаю за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии на угрозу со стороны России», — написал Матеуш Моравецкий в Facebook.

2 часа назад (10:36 по Гринвичу)

Россия начала проверку боевой готовности: доклад

Россия начала проверки боевой готовности более 6000 военнослужащих в своем Южном военном округе, который граничит с Украиной, сообщает государственное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на военных страны.

2 часа назад (10:22 по Гринвичу)

«Война с Украиной» нежелательна для россиян – аналитик

Павел Фельгенгауэр, независимый военный и оборонный аналитик из Москвы, говорит, что продолжающийся кризис вызывает «страх» у многих граждан России.

«Настоящая конфронтация с Западом и возможная война с Украиной — это не то, чего на самом деле хотят люди», — сказал Фельгенгауэр «Аль-Джазире» из российской столицы.

«Есть эффект некоего сплочения вокруг флага в кризисное время, но есть много страха, люди боятся войны… это очевидно, и многие надеются, что это просто своего рода… игра на большие ставки. , что это балансирование на грани войны и войны не будет».

2 часа назад (10:00 по Гринвичу)

В Кремле заявили, что действия США вызывают «большую озабоченность»

Кремль заявил, что действия Вашингтона в отношении Украины вызывают «большую обеспокоенность», и обвинил США в усилении напряженности после того, как они привели войска в боевую готовность, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе в случае необходимости.

«США нагнетают напряженность», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы с большой тревогой наблюдаем за этими действиями США».

3 часа назад (09:41 по Гринвичу)

Российские и украинские официальные лица встретятся

Российские и украинские официальные лица должны встретиться в Париже в среду для переговоров со своими французскими и немецкими коллегами.

Встреча знаменует собой возрождение четырехсторонних переговоров между странами, известных как «нормандский формат».

3 часа назад (09:20 по Гринвичу)

Мадрид сосредоточился на сдерживании в Восточной Европе – министр

Министр обороны Испании говорит, что ее военные корабли и истребители, дислоцированные в Восточной Европе, не являются наступательными, а сосредоточены на стабильности и сдерживании.

«Это постоянные миссии стабильности и сдерживания и ни в коем случае не наступательные», — заявила Маргарита Роблес в интервью радиостанции SER.

Испания уже несколько лет размещает истребители в странах Балтии для участия в программе наблюдения НАТО за воздушным пространством. Роблес сказал, что на прошлой неделе Испания также отправила два военных корабля в Средиземное и Черное моря и рассматривает возможность отправки дополнительных боевых самолетов в Болгарию.

3 часа назад (09:00 по Гринвичу)

НАТО укрепляет свой восточный фланг

Союзники по НАТО привели силы в состояние готовности и направили корабли и истребители для укрепления обороны Европы на востоке, поскольку напряженность в связи с наращиванием Россией военной мощи вблизи Украины растет.

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4 часа назад (08:45 по Гринвичу)

В украинском городе гражданская армия готовится к войне с Россией

В Харькове, на северо-востоке Украины, резервные силы активно готовятся к возможному конфликту с Россией.

Они входят в состав так называемых Сил территориальной обороны — добровольческого подразделения в составе официальных вооруженных сил страны, — которое готовится к бою.

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