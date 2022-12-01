Макрон и я продолжим совместную работу, чтобы призвать Путина к ответу за его действия.

Четверо детенышей были спасены из Украины и доставлены в приют в Миннесоте. (Международный фонд защиты животных)

Согласно заявлению Международного фонда защиты животных (IFAW), всемирной некоммерческой организации по спасению животных, четверых львят, спасенных из Украины, во вторник перевезли из Польши в приют в Миннесоте.

Четыре детеныша — самец и три самки — родились во время войны в Украине в питомниках и осиротели в возрасте всего нескольких недель. По данным IFAW.

«Эти детеныши за свою короткую жизнь пострадали больше, чем любое животное», — сказала Мередит Уитни, директор программы спасения дикой природы IFAW.

Согласно заявлению, детеныши пережили неоднократные бомбардировки и атаки беспилотников в Украине.

Четверо детенышей были спасены из Украины и доставлены в приют в Миннесоте. (Международный фонд защиты животных)

После девятичасового полета «Кабс» приземлились в международном аэропорту Чикаго О’Хара во вторник в полдень по местному времени. После прохождения таможни их встретил персонал приюта для диких кошек, который отвез их из аэропорта в приют в Сандстоне, штат Миннесота, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, львята теперь будут жить вместе в качестве гордости в заповеднике, который включает в себя специально спроектированную среду обитания для львов.

«С того момента, как IFAW обратился к нам с просьбой о партнерстве, мы знали, что эти детеныши нашли постоянный дом в нашем приюте», — сказала Тэмми Тейс, основатель и генеральный директор Wildcat Sanctuary. «У них есть специально отведенное место, открытое для исследования, и мягкая трава или сено, чтобы дать отдых их утомленным телам».