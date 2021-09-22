Макрон открывает Морозовскую картинную галерею в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон открыл во вторник открытие выставки, посвященной коллекции произведений искусства, созданной русскими промышленниками братьями Иваном и Михаилом Морозовыми в фонде Louis Vuitton в Париже на рубеже двадцатого века. Макрона сопровождали его жена Брижит и Бернар Арно, французский магнат роскоши и владелец Fondation, которые помогли сократить бюрократическую и дипломатическую волокиту, чтобы сделать шоу реальностью.

Выставка объединяет 200 шедевров выдающихся французских художников, таких как Моне, Ренуар и Ван Гог, а также русских мастеров, в том числе Малевича и Коровина, взятых из музеев России. В заявлении Елисейского дворца говорится, что он представляет собой еще один шаг в «Трианонском диалоге», инициативе по укреплению отношений между французским и российским гражданским обществом, в частности посредством культурного сотрудничества, начатого Макроном и президентом России Владимиром Путиным в 2017 году.

Это вторая выставка Фонда для крупных коллекционеров русского искусства, которая следует за выставкой «Коллекция Сергея Щукина» в 2016 году, которую посетили 1,3 миллиона посетителей. Группа впервые выезжает за пределы России с момента основания благодаря партнерству фонда с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге, Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина в Москве и Государственной Третьяковской галереей в Москве.

Как и собрание Щукина, большинство произведений братьев Морозовых были национализированы после революции 1917 года, а затем в основном ассимилировались в собрания российских музеев. Выставка продлится с 22 сентября 2021 года по 22 февраля 2022 года.

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