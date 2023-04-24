Макрон ошибается, рассматривая Китай и Россию как отдельные интересы

Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и его последующее замечание о том, что Европа не должна быть втянута в конфронтацию из-за Тайваня, ясно показали, что его видение стратегической автономии включает в себя акцент на безопасности в Европе при одновременном стремлении к финансовому процветанию через Пекин.

Это выдает стойкие фантазии о том, что вопросы безопасности и экономики можно рассматривать отдельно. Позиция Макрона укрепит в Соединенных Штатах мнение о том, что интересам Америки лучше всего отвечает меньшее внимание к Европе и большее внимание к Индо-Тихоокеанскому региону.

Этот эпизод стал неприятным напоминанием о том, что, несмотря на всю риторику о том, что демократии вместе противостоят могущественному авторитаризму, где бы они ни находились, некоторые западные лидеры по-прежнему готовы уйти в более узкие, краткосрочные определения своих национальных интересов.

Это совершенно неправильный инстинкт. Что необходимо для сдерживания растущего сотрудничества между Москвой и Пекином, так это форма большого стратегического сотрудничества, в котором Европа, Соединенные Штаты и другие страны работают вместе от Атлантического до Индийского и Тихого океанов.

Опасность для Макрона, учитывая шаткое состояние стратегической готовности многих традиционных европейских держав, заключается в том, что Соединенные Штаты привлекут его к ответственности. Предположение о том, что напряженность за пределами Европы не помогает Европе справляться с ней, подпитывает жалобы, уже тлеющие в США, на то, что они делают больше, чем должны, против российской угрозы на пороге НАТО и что их интересам можно было бы лучше послужить, сосредоточившись на Индии. Тихоокеанский регион.

Если глобальная поддержка сократится на переговорах о разделении ответственности за Украину, это может вынудить Киев вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с позиции слабости, что, вероятно, приведет к территориальным уступкам.

Это вознаградит его вопиющую агрессию и нанесет сокрушительный удар не только по Украине, но и по единству Запада, предполагаемой силе либеральных идей и западных стратегий сдерживания, которые дают наибольшую надежду на деэскалацию войны и предотвращение будущих конфликтов.

Этого, конечно, хочет Путин. Это также то, чего хочет Пекин, и он верит, что это произойдет. Отчасти поэтому китайский лидер Си Цзиньпин сформировал «безграничное» партнерство с Путиным и почему Пекин помогает России.

Уверенность Пекина проистекает из мнения Си о том, что демократии структурно слабы и не обладают устойчивостью к авторитарным режимам, которые больше сосредоточены на долгосрочных целях и готовы видеть, как их люди страдают по политическим причинам.

Сомнительно, понимает ли Си демократические общества так, как он считает, но такие принципы, как поддержка Украины, не могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

Скептики в отношении Украины в Соединенных Штатах делятся на «американских первых», которые игнорируют историю и реальность, утверждая, что внутренние потребности могут быть решены изолированно, и сторонников безопасности, которые рассматривают Пекин как наиболее важную долгосрочную проблему и, следовательно, должны быть в центре внимания. на ограниченных американских ресурсах.

Растущее внимание США к Пекину может понравиться многим в Индо-Тихоокеанском регионе. Но снижение поддержки США Украины — какими бы ни были мотивы — придало бы смелости Пекину и подтвердило бы теорию Си о том, что демократический мир находится в упадке. Это нанесло бы ущерб способности Запада сдерживать агрессию в глобальном масштабе и увеличило бы риск будущих конфликтов.

К счастью, есть альтернатива: коллективное стратегическое мышление посредством более эффективного использования партнерских отношений. Это та же логика, которая породила AUKUS и вдохнула новую жизнь в Quad. Соединенным Штатам следует сосредоточиться на Пекине, но они не могут этого сделать, позволив Украине грабить Москву.

Так что Европа, особенно Германия и Франция, должны активизироваться. Правда в том, что Европейский союз может коллективно противостоять России так, как никакая группировка в Индо-Тихоокеанском регионе не может противостоять мощи Пекина.

Все страны хотят иметь возможность принимать независимые решения для продвижения своих интересов. Но следует различать суверенитет и автономию. Суверенитет не всегда означает принятие решений в одиночку, но может включать в себя опору на партнерские отношения с другими людьми, разделяющими основные ценности и интересы, и использование созданного пространства для принятия решений на основе долгосрочных приоритетов.

НАТО в целом понимает это, равно как и высокопоставленные члены Европейского парламента и Европейской комиссии, в том числе председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен и депутат Райнхард Бутехофер.

Ее получают и многие более мелкие страны ЕС, о чем свидетельствует Эстония, Латвия и Литва, являющиеся одними из крупнейших поставщиков двусторонней помощи Украине в виде доли национального ВВП. Партия зеленых Германии, входящая в правящую коалицию страны, тоже имеет его, и, в частности, министр иностранных дел Аналина Бербок является одним из самых решительных оценщиков связи между правами человека и безопасностью.

Поездка Макрона в Пекин вряд ли изменит эту картину. Но предположение о том, что Макрон и другие не считают стабильность и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе проблемой, повлияет на сдерживание в регионе и усилит обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу приверженности крупных европейских держав.

Китайские государственные СМИ уже призывают другие страны следовать за Макроном, а China Daily заявляет, что он «показал остальному миру… что можно отказаться от противостояния блоку и придерживаться независимой политики».

Соединенные Штаты, НАТО и Европейский Союз должны ответить совместной демонстрацией гибкости в поддержке Украины против России и послать четкий сигнал о том, что эти усилия будут встречены в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глобальный авторитаризм, как мы можем видеть по поведению Пекина и Москвы, активно продвигается как альтернатива демократии в попытке ниспровергнуть глобальный порядок и правильно использовать власть.

Чтобы противодействовать этому натиску и сдерживать его, либеральные демократии должны не только говорить о взаимозависимости безопасности в Тихоокеанском и Атлантическом регионах, но и действовать соответственно. Стабильность, безопасность и процветание требуют от нас совместной работы и использования нашей силы. Во что бы то ни стало, это сотрудничество должно признавать уникальные региональные потребности, лидерство и вклад, но оно должно находиться в рамках коллективной стратегии.

Это означает, что Европа резко активизируется, чтобы противостоять автократу на своем восточном пороге, при постоянной поддержке со стороны Соединенных Штатов и их партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также означает, что Европа осознает, что тирания у ее порога неотделима от тирании в Индийском и Тихом океанах.

Необходимо обуздать растущее давление и уверенность авторитарных режимов. Вызывает разочарование тот факт, что, хотя мы видим зверства России в Украине и целенаправленную агрессию и принуждение Пекина, некоторые политические лидеры считают, что они могут разделить Москву и Пекин.

Их нельзя разделить. Это две части одной проблемы.

(Эта статья была опубликована Никки Азия)