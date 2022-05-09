Макрон призвал Россию не унижаться из-за войны на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об унижении России за ее вторжение в Украину, если и когда будет достигнуто какое-либо мирное урегулирование.

Он сказал журналистам в Страсбурге, что, как только война закончится, Москве и Киеву в конечном итоге придется сесть и договориться друг с другом, поэтому любая дальнейшая напряженность только навредит ситуации.

«У нас будет мир, который нужно построить завтра, давайте никогда не забывать об этом», — сказал Макрон в понедельник. «Я упоминал об этом ранее. Мы должны будем сделать это с Украиной и Россией за столом. Конец обсуждения и переговоров будет решаться Украиной и Россией. Но это не будет сделано путем отрицания, исключения или даже унижения».

Макрон также изложил свое видение более широкого сообщества европейских демократий, которое позволит наладить более глубокое сотрудничество между странами, не входящими в ЕС.

В этот новый политический союз могут входить такие страны, как Украина и даже Великобритания.

«Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и амбиции, не может в краткосрочной перспективе быть единственным средством структурирования европейского континента», — сказал он.

Наш исторический долг — отреагировать на это сегодня и создать то, что я мог бы назвать европейским политическим сообществом. Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским государствам придерживаться наших основных ценностей, чтобы создать новое пространство для сотрудничества в политике, безопасности, энергетике, транспорте, инвестициях в инфраструктуру и перемещении людей, особенно молодежи».

Предложения были представлены в День Европы одновременно с массовыми военными парадами, которые президент России Владимир Путин провел в Москве в День Победы.

Для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен контраст между ЕС и Россией не мог быть более ясным.

«Я думаю, что сегодня это говорит о многом и говорит само за себя. С одной стороны, вы видите в Москве самодержца, Владимира Путина, и он провел свой военный парад — это единственное, что он может дать своему народу», — фон дер Лин. рассказал журналистам. «А с другой стороны, здесь, в Европейском парламенте, вы видите торжество демократии».

В понедельник завершилась конференция о будущем Европы, продолжавшийся год процесс, в ходе которого европейские граждане представили свои взгляды на то, чего они хотят от будущего 27-го блока.