Эммануэль Макрон хочет вывести свою глобальную дипломатию одного человека на новый уровень.

Министр иностранных дел Катрин Колонна заявила поздно вечером в понедельник, что президент Франции хочет стать первым западным лидером, которого пригласят на саммит БРИКС.

«Даже если нет стопроцентного согласия по всем вопросам, диалог всегда положительный», — сказал Колонна на пресс-конференции в Претории, где он встретился со своим южноафриканским коллегой Наледи Бандер, сообщает French People. Вещатель RFI.

«Мы думаем вслух — но, очевидно, это решение, которое могут принять только заинтересованные страны, — о возможности продолжения этого диалога, почему бы не на саммите БРИКС или в другой форме», — сказал французский министр.

ЮАР примет следующий саммит стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которые все близки к Москве после полномасштабного вторжения Кремля в Украину — в Йоханнесбурге. 22-24 августа.

Группа крупных развивающихся экономик БРИКС является ответом Глобального Юга на группу промышленно развитых стран Большой семерки Запада.

Обычно в этом саммите участвуют лидеры пяти стран. Если его пригласят, Макрон, чье личное участие во внешней политике Франции достигло нового максимума с начала войны России на Украине, станет первым западным лидером, который примет участие.

Выступая на той же пресс-конференции в понедельник, южноафриканский министр сказал, что приглашение не снято со стола, но окончательное решение остается за президентом Сирилом Рамафосой, который будет председательствовать на следующей встрече.

«Если это произойдет, это будет нововведением в нынешней модели участия БРИКС, но это может увеличить глобальный охват форума БРИКС», — сказал Пандор.

Рамафоса и Макрон, вероятно, обсудят эту тему позже на этой неделе, так как оба лидера будут в Париже. Саммит для новой глобальной финансовой сделки.