Макрон, Шульц и Драги в Киеве с первым визитом после российского вторжения

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев в четверг с первым визитом в Украину после российского вторжения.

Лидеры прибыли на специальном поезде из Польши, и на фотографиях AFP видно, как они спускаются на перрон в украинской столице.

Это их первая поездка в Украину с начала российского вторжения в страну 24 февраля.

Макрон сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на «место военных действий, где были совершены массовые убийства».

Президент Франции назвал зверства России в городах под Киевом «военными преступлениями».

«Это послание европейского единства, адресованное украинским мужчинам и женщинам», — сказал Макрон, выходя из поезда.

Он сказал, что пришел «поговорить о настоящем и будущем, потому что ближайшие недели, как мы знаем, будут очень трудными».

Визит проходит на фоне стремления Украины придать ей статус официального кандидата на вступление в Европейский Союз.

Все трое ехали на специальном поезде, который покинул Польшу рано утром в четверг.

Немецкие СМИ сообщили, что они встретились «ночью» в юго-восточном польском городе Жешув, где есть международный аэропорт.

Они прибыли порознь и встретились в поезде вскоре после отхода поезда.

Французский лидер только что завершил визит в Молдову, одного из соседей Украины.

Румынский лидер Клаус Йоханнис должен присоединиться к своим французским, немецким и итальянским коллегам в Киеве позже в четверг.

Другие западные лидеры посетили Киев в последние недели после того, как российская армия отступила от наступления на украинскую столицу в начале вторжения.

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