Максар заявил, что суда под российским флагом перевозят украинское зерно в Сирию

Американская компания спутниковых изображений Maxar сообщила сегодня, в четверг, что суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставили его в Сирию.

На фотографиях Maksar показаны два сухогруза под российским флагом, пришвартованные в подконтрольном России порту Севастополь в Крыму в мае и загружающие их зерном, сообщила компания.

Через несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, пришвартованных в Сирии, с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывозить зерно, сказал Максар. Сирия и Россия — верные союзники.

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На другой фотографии, сделанной в июне, также видно другое судно с зерном в Севастополе, сообщила компания.

Украина обвиняет Россию в краже зерна с земель, оккупированных российскими войсками с тех пор, как они начали свое вторжение в конце февраля. Война грозит вызвать острую нехватку продовольствия, поскольку на Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а страны Запада обвиняют Россию в том, что она создала угрозу глобального голода, закрыв украинские порты на Черном море.

8 июня замглавы Союза сельхозпроизводителей Украины ОАК заявил, что Россия украла около 600 тысяч тонн зерна с оккупированных территорий и часть его вывезла на экспорт.

Россия назвала свои действия на Украине «специальной военной операцией», заявив, что ее цель — разоружить соседа и «дискредитировать его». Запад и Украина говорят, что это повод для неоправданной агрессии.

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Репортаж Канишки Сингха в Вашингтоне. Монтаж Грант МакКолл

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