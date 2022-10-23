Максар показывает опорные пункты российских вагнеровцев под Горским в Луганской области

Так называемый форт состоит из четырех рядов цементных пирамид.

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Форт состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, по мнению россиян, не позволят украинской технике и танкам двигаться на восток. Русские вырыли большую траншею за противотанковыми укреплениями.

По мнению российских пропагандистов, это «вторая линия обороны» на случай, если украинские вооруженные силы попытаются прорваться через этот район.

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При этом, отмечает CNN, хотя укрепления и помогают защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским войскам просто пройти через укрепления, протяженность которых составляет всего 1,6 километра.

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Кремлевские пропагандистские СМИ также пишут, что «вагнеровцы», известные как наемники, планируют построить свой маршрут от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска, протяженностью более 200 километров.

Однако дополнительные спутниковые снимки, рассмотренные CNN, не показывают никаких других структур вдоль оставшихся 98% предполагаемой «линии Вагнера».

Помогите НВ продолжать сообщать о российском вторжении

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