Максим Чмерковский из Украины четко ответил на комментарий Кирсти Алли о российском вторжении

Максим Чмерковский знаком с Кирсти Элли.

В 2011 году он был ее партнером в «Танцах со звездами».

Чмерковский, профессиональный танцор латиноамериканских бальных танцев и телеведущий с танцевальными студиями в Нью-Джерси, находится в своей родной Украине, где делится последними новостями о российском вторжении и условиях в стране за последние несколько дней конфликта.

Поэтому, когда Аллей написал в Твиттере об Украине, он был готов ответить.

«Я не знаю, что правда, а что ложь в этой войне», — сказала 71-летняя Элли в пятницу утром в удаленном твите. «Поэтому я не буду комментировать. Вместо этого я буду молиться».

Максим Чмерковский и Кирсти Элли соревнуются на «Танцах со звездами» в 2011 году.Адам Тейлор | азбука

Чмерковский написал в ответ на Alley в Instagram, поделившись со своими миллионными подписчиками видео взрывов, разрушений зданий и домов, бегства людей из страны, взятия в руки оружия и других результатов военных действий России за последние дни. Он также затронул тему российской пропаганды, о которой, по его словам, «история повторяется».

«Дорогая Кирсти, мы давно не разговаривали, но, очевидно, я помню, как был рядом с вами, организовывая грузовики с гуманитарной помощью во время урагана «Сэнди», и помню все, что вы говорили мне о ситуациях, когда страдают невинные люди», — написал он. «Эта же энергия нужна сейчас. Никому не нужны ваши молитвы, если вы не знаете, что настоящее, а что фальшивое».

42-летний Чмерковский живет в Малибу, штат Калифорния, и его тоже пригласили в дом Форт-Ли. Вместе со своим братом, товарищем по «Танцам со звездами» Валентином Чмерковским, и их отцом, Александром «Сашей» Чмерковским, он владеет сетью студий «Танцы со мной», которая имеет офисы в Форт-Ли и Глен-Рок.

Максим Чмерковский ответил на твит Кирсти Элли об Украине из Украины, поделившись новостями и сценами российского вторжения.Максим Чмерковский в Instagram

«Всем моим друзьям, коллегам и всем остальным, давайте говорить как можно громче», — сказал Чмерковский в одном из своих недавно опубликованных видео из Украины.

«Не хочу драматизировать, но я не чувствую себя в безопасности в далеком Малибу, если Украина попадет в эту ситуацию», — сказал он.

Чмерковский ранее говорил, что находился в Украине шесть месяцев, когда Россия вторглась. Знаменитый танцор и герой «Танцев со звездами» находился в стране на съемках украинской версии сериала «Мир танца».

Позже он переехал в приют в Киеве, делился новостями как внутри, так и снаружи. Он сказал, что с 17:00 до 8:00 действует комендантский час, и ему нужно оставаться внутри.

Чмерковский опубликовал видеоролики, в которых задокументирована ситуация в Украине, а также то, как люди могут помочь стране и ее народу. Ранее он говорил, что не пытался покинуть страну или отправиться к границе, потому что слышал, что это небезопасно.

В субботу он опубликовал видеообновление парковки, превращенной в бомбоубежище.

«Насколько я понимаю, Киев находится под серьезной атакой, — сказал он. — У нас была сумасшедшая тревога, поэтому мы все побежали вниз».

Очередные обновления Чмерковского показали Пожар на Васильковской нефтебазев 25 милях к югу от Киева, который был сбит фурой Российский ракетный удар.

Его жена, коллега по фильму «Танцы со звездами» Бета МургатройдОна попросила своих подписчиков в социальных сетях помолиться за его скорейшее возвращение домой. У Чмерковского и Мургатройд, поженившихся в 2017 году, есть 5-летний сын Шай.

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