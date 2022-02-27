entertainment

Максим Чмерковский из Украины четко ответил на комментарий Кирсти Алли о российском вторжении

27 февраля, 2022
Muhammad

Максим Чмерковский знаком с Кирсти Элли.

В 2011 году он был ее партнером в «Танцах со звездами».

Чмерковский, профессиональный танцор латиноамериканских бальных танцев и телеведущий с танцевальными студиями в Нью-Джерси, находится в своей родной Украине, где делится последними новостями о российском вторжении и условиях в стране за последние несколько дней конфликта.

Поэтому, когда Аллей написал в Твиттере об Украине, он был готов ответить.

«Я не знаю, что правда, а что ложь в этой войне», — сказала 71-летняя Элли в пятницу утром в удаленном твите. «Поэтому я не буду комментировать. Вместо этого я буду молиться».

Максим Чмерковский и Кирсти Элли соревнуются на «Танцах со звездами» в 2011 году.Адам Тейлор | азбука

Чмерковский написал в ответ на Alley в Instagram, поделившись со своими миллионными подписчиками видео взрывов, разрушений зданий и домов, бегства людей из страны, взятия в руки оружия и других результатов военных действий России за последние дни. Он также затронул тему российской пропаганды, о которой, по его словам, «история повторяется».

«Дорогая Кирсти, мы давно не разговаривали, но, очевидно, я помню, как был рядом с вами, организовывая грузовики с гуманитарной помощью во время урагана «Сэнди», и помню все, что вы говорили мне о ситуациях, когда страдают невинные люди», — написал он. «Эта же энергия нужна сейчас. Никому не нужны ваши молитвы, если вы не знаете, что настоящее, а что фальшивое».

42-летний Чмерковский живет в Малибу, штат Калифорния, и его тоже пригласили в дом Форт-Ли. Вместе со своим братом, товарищем по «Танцам со звездами» Валентином Чмерковским, и их отцом, Александром «Сашей» Чмерковским, он владеет сетью студий «Танцы со мной», которая имеет офисы в Форт-Ли и Глен-Рок.

READ  Новая политика Белого дома дает агентствам 24 часа для оценки кибератак с точки зрения потенциальной национальной безопасности.
Максим Чмерковский в Украине на Kirstie Alley

Максим Чмерковский ответил на твит Кирсти Элли об Украине из Украины, поделившись новостями и сценами российского вторжения.Максим Чмерковский в Instagram

«Всем моим друзьям, коллегам и всем остальным, давайте говорить как можно громче», — сказал Чмерковский в одном из своих недавно опубликованных видео из Украины.

«Не хочу драматизировать, но я не чувствую себя в безопасности в далеком Малибу, если Украина попадет в эту ситуацию», — сказал он.

Чмерковский ранее говорил, что находился в Украине шесть месяцев, когда Россия вторглась. Знаменитый танцор и герой «Танцев со звездами» находился в стране на съемках украинской версии сериала «Мир танца».

Позже он переехал в приют в Киеве, делился новостями как внутри, так и снаружи. Он сказал, что с 17:00 до 8:00 действует комендантский час, и ему нужно оставаться внутри.

Чмерковский опубликовал видеоролики, в которых задокументирована ситуация в Украине, а также то, как люди могут помочь стране и ее народу. Ранее он говорил, что не пытался покинуть страну или отправиться к границе, потому что слышал, что это небезопасно.

В субботу он опубликовал видеообновление парковки, превращенной в бомбоубежище.

«Насколько я понимаю, Киев находится под серьезной атакой, — сказал он. — У нас была сумасшедшая тревога, поэтому мы все побежали вниз».

Очередные обновления Чмерковского показали Пожар на Васильковской нефтебазев 25 милях к югу от Киева, который был сбит фурой Российский ракетный удар.

Его жена, коллега по фильму «Танцы со звездами» Бета МургатройдОна попросила своих подписчиков в социальных сетях помолиться за его скорейшее возвращение домой. У Чмерковского и Мургатройд, поженившихся в 2017 году, есть 5-летний сын Шай.

READ  Ютубер из Кореи из России выступает против своей родной страны

Спасибо, что рассчитываете на нас, чтобы предоставить журналистику, которой вы можете доверять. Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки NJ.com с подпиской.

С Эми Куперински можно связаться по телефону [email protected] и последовал в Встроить твит в Твиттере.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *