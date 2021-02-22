Макс Хума получает еще один шанс и выигрывает мероприятие в своем родном городе на Ривьере – Orange County Register

Макс Хума принимает свой трофей на Green Training Course после победы в чемпионате Genesis Invitational Golf Championship в загородном клубе Rivera в воскресенье, 21 февраля 2021 года, в Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. (AP Photo / Райан Канг)

Макс Хомма из США стоит рядом с хозяином Кубка и чемпионата Тайгером Вудсом после победы над Тони Фино из США (не на фото) в матче плей-офф за приз Genesis Invatational Award в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. . (Фото Шона М. Хаффи / Getty Images)

Макс Хума из США реагирует после победы над Тони Фино из США (не на фото) в матче плей-офф за победу в Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума из США стоит с трофеем после победы над Тони Фино из США (не на фото) в матче плей-офф за получение приглашения Genesis в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума из США выйдет в очередь на восьмом зеленом поле во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera Country Club 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума из США наносит удар с мишени № 11 во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума из США обменивается рукопожатием с Тони Веноу из Соединенных Штатов после того, как он потерпел поражение в матче плей-офф за 14-й Грин во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума начинает третью лунку во время финального раунда Genesis Invitational Golf Championship в загородном клубе Riviera Country Club в воскресенье, 21 февраля 2021 года, на Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. (AP Photo / Райан Канг)

Макс Хума из США взаимодействует на 13-м зеленом поле во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera Country Club 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума (слева) держит коробку на 14-м грине после победы над Тони Фино в решающей встрече с двумя лунками и выигрышем поля для гольфа Genesis Invitational в загородном клубе Riviera в воскресенье, 21 февраля 2021 года, на Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. (AP Photo / Райан Канг)

Макс Хомма из США стоит рядом с хозяином Кубка и чемпионата Тайгером Вудсом после победы над Тони Фино из США (не на фото) в матче плей-офф за приз Genesis Invatational Award в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. . (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Сэм Бернс из США реагирует на свою коробку после того, как занял 18-е место во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Сэм Бернс из США наносит удар в лунку №11 во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Кэмерон Смит из Австралии реагирует на 17-й зеленый во время финального раунда The Genesis Invitational в загородном клубе Riviera Country Club 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Гарри Ху / Getty Images)

Макс Хума из США выполняет бросок из бункера на семнадцатой лунке во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Шона М. Хаффи / Getty Images)

Макс Хума из США пропускает 18-й зеленый бросок своей птицы во время финального раунда Genesis Invitational в загородном клубе Riviera 21 февраля 2021 года в Пасифик-Палисейдс, Калифорния. (Фото Шона М. Хаффи / Getty Images)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Победа на Ривьере всегда была мечтой для Макса Хоммы с тех пор, как он впервые посетил мероприятие PGA Tour, когда был еще совсем маленьким. Он никогда не смог бы написать сценарий концовки, как воскресенье в Genesis Invitational.

Хума пропустил трехфутовый бросок в 18-ю лунку и одержал победу. В первой решающей дыре у него, казалось, не было шансов, когда тройник упирался в несколько сантиметров от дерева. Он каким-то образом выжил, чтобы продлить плей-офф, выиграв его в следующую лунку, когда невезение Тони Винау не смог удержать паритет от подвала в 3-м раунде 14.

Как бы печально это ни было для Фино – его 10-го места в мире с момента его единственной победы на Puerto Rican Open пять лет назад – чувства были слишком сильны для Хумы.

Он вырос в 30 милях от Валенсии. Он вырос в любви к Тайгеру Вудсу, хозяину турнира, который познакомил его с трофеем. Он чуть не выбросил его, ударив по нему на 3 фута. Он одержал вторую победу в турнире PGA Tour.

«Я всю жизнь смотрел этот турнир», – сказал Хома, задыхаясь от чувств, прежде чем сказать: «Вау. Я не думал, что так будет … Город героев – Доджерс, Лейкерс и я. кажется странным “.

Макс Хума взволнован после победы: «Я всю жизнь смотрел этот турнир. Вот почему я влюбился в гольф … Я так боялся разговаривать с Тайгером в тот день, но он должен был поговорить со мной сейчас, так что это будет очень круто. ” 😂@ maxhoma23 pic.twitter.com/1BWi7kflyH – CBS Sports HQ (CBSSportsHQ) 21 февраля 2021 г.

Мало того, что Хума проиграл пять и меньше 66, он сыграл последние 26 лунок без единого призрака.

Это казалось финальной историей для Хомы, когда Сэм Бернс, возглавлявший первый раунд, столкнулся с серией Призраков позади Девятого.

Это случилось с Хомой и Финау, которые спасли ничью в 18-64-м, низком раунде уик-энда. Хума создал двухметровую парящую птицу на 17 уровне, чтобы связать лидерство, и в 18-й день его приближение оказалось верным.

Потом промазал.

«Вы не должны пропустить 3 фута перед Тайгером Вудсом», – сказал Хума. Я видел его вчера и был слишком напуган, чтобы с ним разговаривать. Но теперь он вынужден говорить со мной ».

Еще хуже стрелять в тройник на X. Хома сумел прикрыть клин и подтолкнуть его вверх по утесу к краю грина, и с левой булавкой впереди – обычно субботняя позиция, измененная в этом году из-за ветра – он оставил ее на расстоянии 12 футов. Неправильно тяжело. Финау в прекрасной позе раскололся до 7 футов, его тень над чашей очень слабо ударила его.

Победа позволила Хуме впервые попасть в число 50 лучших в мире, что дало ему право на участие в чемпионате мира по гольфу на следующей неделе и вернуло его на турнир Masters.

Бернс закрыл счет со счетом 69 и пропустил тай-брейк одним ударом.

Хума и Финау финишировали на 12-м месте ниже 272 на стадионе «Ривьера», который был быстрым, стабильным и изменчивым на протяжении всей недели, никогда не тяжелее, чем в субботу на скорости 35 миль в час, что привело к остановке игры.

«Город героев. Я Доджерс и Лейкерс, и я сейчас». Малыш из Лос-Анджелеса побеждает в Лос-Анджелесе 🏆 pic.twitter.com/VcbUNu4KSM – Тур PGA (PGATOUR) 22 февраля 2021 г.

Дастин Джонсон, игрок номер один в гольф, начал финальный раунд одним ударом позади него и в финальном сете. Он упустил удобную возможность понаблюдать за птицами в открывающейся норе, и лучше не стало. Джонсон не сумел бежать и поскользнулся с неосторожным привидением вдоль спины Девяти. Он стрелял в 72 и делил восьмое место.

Воскресным утром Бернс остановился на двух бросках с дистанции 10 футов – 14-м, чтобы избежать третьего призрака подряд, и на восемнадцатой лунке против 74, что дало ему преимущество с двумя бросками.

Третий раунд был завершен в воскресенье утром из-за четырехчасовой задержки из-за столь сильного ветра на трассе, которая была настолько сильной, что средний балл составил 73,34, что является самым высоким показателем для Riviera Weekend Tour с тех пор, как PGA Tour начал сохранять эту статистику в 1983 году.

Последний раунд был немного более нежным, и Бернс, похоже, контролировал ситуацию, когда нокаутировал на 31-м месте, сохранив ничью на 10 футов на 10-м месте и удерживая всех как минимум на двух ударах.

Но она изменила критический диапазон Риверы с двенадцати до пятнадцати, четыре из пяти самых сложных лунок в последнем раунде. Бернс получил передышку, когда он направился своей вершиной к № 12 головой влево, и дерево вылетело за пределы поля и упало в неровное место, хотя он и сделал привидение. Он стрелял в слоты 14 и 15 и внезапно замедлился, впервые с полудня четверга.

Ему нужна была птица в последней лунке, чтобы присоединиться к плей-офф, он пропустил дорожку и перешагнул через грин.

Джордан Спет ничего не получил. После того, как Спет финишировал в паре из пятерки лучших, чтобы изменить свое состояние, Спет отставал на пять бросков до финального раунда и сумел набрать лишь 71 ничью на 15-м месте.