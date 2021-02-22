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Макс Хума получает еще один шанс и выигрывает мероприятие в своем родном городе на Ривьере – Orange County Register

22 февраля, 2021
Emet
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Победа на Ривьере всегда была мечтой для Макса Хоммы с тех пор, как он впервые посетил мероприятие PGA Tour, когда был еще совсем маленьким. Он никогда не смог бы написать сценарий концовки, как воскресенье в Genesis Invitational.

Хума пропустил трехфутовый бросок в 18-ю лунку и одержал победу. В первой решающей дыре у него, казалось, не было шансов, когда тройник упирался в несколько сантиметров от дерева. Он каким-то образом выжил, чтобы продлить плей-офф, выиграв его в следующую лунку, когда невезение Тони Винау не смог удержать паритет от подвала в 3-м раунде 14.

Как бы печально это ни было для Фино – его 10-го места в мире с момента его единственной победы на Puerto Rican Open пять лет назад – чувства были слишком сильны для Хумы.

Он вырос в 30 милях от Валенсии. Он вырос в любви к Тайгеру Вудсу, хозяину турнира, который познакомил его с трофеем. Он чуть не выбросил его, ударив по нему на 3 фута. Он одержал вторую победу в турнире PGA Tour.

«Я всю жизнь смотрел этот турнир», – сказал Хома, задыхаясь от чувств, прежде чем сказать: «Вау. Я не думал, что так будет … Город героев – Доджерс, Лейкерс и я. кажется странным “.

Мало того, что Хума проиграл пять и меньше 66, он сыграл последние 26 лунок без единого призрака.

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Это казалось финальной историей для Хомы, когда Сэм Бернс, возглавлявший первый раунд, столкнулся с серией Призраков позади Девятого.

Это случилось с Хомой и Финау, которые спасли ничью в 18-64-м, низком раунде уик-энда. Хума создал двухметровую парящую птицу на 17 уровне, чтобы связать лидерство, и в 18-й день его приближение оказалось верным.

Потом промазал.

«Вы не должны пропустить 3 фута перед Тайгером Вудсом», – сказал Хума. Я видел его вчера и был слишком напуган, чтобы с ним разговаривать. Но теперь он вынужден говорить со мной ».

Еще хуже стрелять в тройник на X. Хома сумел прикрыть клин и подтолкнуть его вверх по утесу к краю грина, и с левой булавкой впереди – обычно субботняя позиция, измененная в этом году из-за ветра – он оставил ее на расстоянии 12 футов. Неправильно тяжело. Финау в прекрасной позе раскололся до 7 футов, его тень над чашей очень слабо ударила его.

Победа позволила Хуме впервые попасть в число 50 лучших в мире, что дало ему право на участие в чемпионате мира по гольфу на следующей неделе и вернуло его на турнир Masters.

Бернс закрыл счет со счетом 69 и пропустил тай-брейк одним ударом.

Хума и Финау финишировали на 12-м месте ниже 272 на стадионе «Ривьера», который был быстрым, стабильным и изменчивым на протяжении всей недели, никогда не тяжелее, чем в субботу на скорости 35 миль в час, что привело к остановке игры.

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