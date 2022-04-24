Маленькая, не имеющая выхода к морю Молдова изо всех сил пытается справиться с последствиями войны России с Украиной.

Мужчина держит своего ребенка, пока семьи, бежавшие из Украины из-за российского вторжения, ждут прибытия в лагерь беженцев в столице Молдовы Кишиневе, 3 марта 2022 года.

Война России с Украиной обнажила множество новых угроз для небольшой страны Молдовы, не имеющей выхода к морю, которая борется с наплывом украинских беженцев, сохраняя при этом полную зависимость от российского газа.

Молдова — самая маленькая страна в Восточной Европе с населением менее 3 миллионов человек и площадью, немного превышающей Мэриленд. Но менее чем за два месяца он был переполнен сотнями тысяч мирных жителей, спасающихся бегством от продолжающейся российской военной кампании.

«Конечно, мы не можем сравнивать себя с Украиной и трагедией, которую переживает Украина», — заявил министр иностранных дел Молдовы Нико Попеску за столом экспертов аналитического центра в Немецком фонде Маршалла в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 апреля.

«Но мы — самый уязвимый сосед Украины, потому что мы — страна, которая больше всего пострадала, и страна, у которой меньше всего ресурсов, чтобы справиться с ситуацией и последствиями войны», — добавил Попеску.

Попеску, завершивший серию встреч в Госдепартаменте на прошлой неделе, сказал, что более 400 000 человек, бежавших от войны президента России Владимира Путина, перебрались в Молдову.

«Мы впускаем всех, потому что они бегут от войны», — сказал Попеску, добавив, что Молдова смягчила въездные и визовые требования для граждан Украины и работает над обеспечением долгосрочного доступа к здравоохранению и образованию.

«Это намного быстрее и масштабнее, чем когда-либо прежде», — сказал Попеску, добавив, что кризис с беженцами угрожает стабильности и экономическому развитию Молдовы.