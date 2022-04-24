Маленькая, не имеющая выхода к морю Молдова изо всех сил пытается справиться с последствиями войны России с Украиной.

Мужчина держит своего ребенка, пока семьи, бежавшие из Украины из-за российского вторжения, ждут прибытия в лагерь беженцев в столице Молдовы Кишиневе, 3 марта 2022 года.
Николай Дучинов | Афп | Гетти Изображений
Война России с Украиной обнажила множество новых угроз для небольшой страны Молдовы, не имеющей выхода к морю, которая борется с наплывом украинских беженцев, сохраняя при этом полную зависимость от российского газа.
Молдова — самая маленькая страна в Восточной Европе с населением менее 3 миллионов человек и площадью, немного превышающей Мэриленд. Но менее чем за два месяца он был переполнен сотнями тысяч мирных жителей, спасающихся бегством от продолжающейся российской военной кампании.
«Конечно, мы не можем сравнивать себя с Украиной и трагедией, которую переживает Украина», — заявил министр иностранных дел Молдовы Нико Попеску за столом экспертов аналитического центра в Немецком фонде Маршалла в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 апреля.
«Но мы — самый уязвимый сосед Украины, потому что мы — страна, которая больше всего пострадала, и страна, у которой меньше всего ресурсов, чтобы справиться с ситуацией и последствиями войны», — добавил Попеску.
Попеску, завершивший серию встреч в Госдепартаменте на прошлой неделе, сказал, что более 400 000 человек, бежавших от войны президента России Владимира Путина, перебрались в Молдову.
«Мы впускаем всех, потому что они бегут от войны», — сказал Попеску, добавив, что Молдова смягчила въездные и визовые требования для граждан Украины и работает над обеспечением долгосрочного доступа к здравоохранению и образованию.
«Это намного быстрее и масштабнее, чем когда-либо прежде», — сказал Попеску, добавив, что кризис с беженцами угрожает стабильности и экономическому развитию Молдовы.
Украинские беженцы стоят рядом со своими вещами после прибытия из Молдовы в международный аэропорт Бордо, 21 апреля 2022 года.
Филип Лопес | Агентство Франс-Пресс | Гетти Изображений
Идущая поблизости война поставила Молдову, страну, не имеющую выхода к морю и не имеющую выхода к морю, бывшую советскую республику и одну из самых бедных в Европе, в шаткое положение.
Надеясь смягчить хрупкость Молдовы, на прошлой неделе страна представила необходимую анкету для членства в ЕС. Процесс подачи заявки начинается, когда российские официальные лица намекают, что война Кремля может распространиться за пределы Украины.
Российский командующий Рустам Минкаев заявил в пятницу, что Москва хочет «полного контроля» над востоком и югом Украины.
Минкаев объяснил, что захват этой части страны позволит Кремлю создать «сухопутный коридор» из России на востоке в Приднестровье и Крым, полуостров на Черном море, который Россия насильственно аннексировала у Украины в 2014 году.
В ответ на вопрос о возможном вторжении России в Молдову заместитель главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква сказал: В интервью Meet the Press на NBC. Вероятность перехода российских войск в Молдову высока.
«Теперь они хотят захватить весь Донбасс. Да, они хотят связи между Донбассом и Крымом», — сказал Жовква NBC. «Что касается Молдовы, да, мы слышали эти заявления от российских официальных лиц», — продолжил Жовква. «Кто знает? С Россией никогда не знаешь наверняка, но вероятность этого высока».
Министр иностранных дел Молдовы Нико Попеску выступает во время двусторонней встречи, организованной госсекретарем США Энтони Блинкеном в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 апреля 2022 года.
Стефани Рейнольдс | Агентство Франс-Пресс | Гетти Изображений
К уязвимости Молдовы на линии фронта в Восточной Европе добавляется ее полная зависимость от поставок российского газа.
Попеску сказал, что 100% поставок газа в Молдову поступает из России, а 80% электроэнергии поступает из Приднестровья, хорошо вооруженного сепаратистского региона, контролируемого Россией и граничащего с Украиной и Молдовой.
«Мы очень слабы в плане энергетической устойчивости», — сказал Попеску, добавив, что из-за географического положения Молдовы возможности его страны в международной торговле ограничены.
«Раньше мы импортировали много товаров из Украины и много товаров через Украину из порта Одесса, который был самым дешевым способом доставки, но теперь все это остановлено», — сказал он, добавив, что Молдова усиленно работает. Для установления новых деловых отношений.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».