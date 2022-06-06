Маленькая радость для российских любителей пива со штрафами за перекус

(Рейтер) — «Извините, это была наша последняя бутылка чешского пива», — сказал официант в ресторане в центре Москвы через месяц после того, как Россия ввела войска в Украину и ввела радикальные санкции Запада.

Спустя более 100 дней после того, что Россия называет специальной военной операцией на Украине, иностранные алкогольные напитки все еще доступны в московских барах, но когда-то обильные запасы истощаются.

«В некоторых барах были большие запасы, когда все это началось. Но, насколько мне известно, после 24 февраля новых поставок не заказывали и не подтверждали», — сказал Александр Скрипкин, управляющий двумя барами в Москве.

Несколько иностранных компаний, в том числе ведущий западный пивоваренный завод страны Carlsberg, Anheuser-Busch Inbev и Heineken, приостановили продажи в России, а объем морских перевозок сократился.

Это давило на экономику и сказывалось на привычках россиян, привыкших к большому выбору спиртных напитков зарубежного производства.

«Ситуация с пивом очень плачевная, — сказал Антон, 36-летний специалист по информационным технологиям, работающий в государственном финансовом учреждении в Москве.

«Не говоря уже о Pauliner, Pilsner Urquill и прочих деликатесах, я вовсе не уверен, что российское пиво останется здесь. Есть проблемы не только с импортом пива, но даже с импортом хмеля», — добавил он.

Российские пивоваренные заводы в значительной степени зависят от импорта сырья, такого как хмель.

Об этом сообщает Российская федерация пивоваров со ссылкой на Beer Resource, одного из крупнейших дистрибьюторов сырья для российских пивоваренных заводов.

В начале марта Carlsberg, AB Inbev и Heineken прекратили производство и продажу своего основного пива в стране и с тех пор заявили, что продадут там свой бизнес.

грузовые перевозки

Крупнейшие в мире иностранные контейнерные линии, в том числе три крупнейшие компании MSC, Maersk и CMA CGM, временно приостановили отправку грузов в Россию и из России, а страны Европейского Союза, граничащие с Россией и Беларусью, запретили въезд грузовым автомобилям, зарегистрированным в этих странах. .

История продолжается

«Гиннеса больше нет и никогда не будет, по крайней мере, сейчас», — сказал бармен в «Уайт Харт», большом пабе в английском стиле в центре Москвы рядом с Центральным банком. Она продавала стаут ​​по 690 рублей (10,83 доллара) за пинту.

Компания Diageo, производящая водку Smirnoff и Guinness, начала собственную дистрибуцию в России в 2006 году и сразу отметила огромный потенциал роста в стране. В марте компания заявила, что приостанавливает весь экспорт в Россию, а также производство пива внутри страны.

Но Guinness, который хранится в бочонках один год, по-прежнему продавался в двух близлежащих барах, где, по словам барменов, они распродавали запасы, не надеясь пополнить их в ближайшее время.

«У нас есть запасы, которых должно хватить на полгода», — сказал представитель импортера пива Nice Beer, базирующегося в Подмосковье.

Также могут стать дефицитными крепкие алкогольные напитки зарубежного производства.

Склады почти пусты, а рестораны распродают старые запасы, заявил уполномоченный по ресторанному бизнесу в Москве Сергей Миронов.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции ударят по Западу и откроют новые возможности для российских компаний.

«Иногда когда смотришь на тех, кто уезжает — слава богу, что ли? Мы займем их поля: наша работа, наше производство — оно уже выросло, и оно благополучно останется на той земле, которую подготовили наши партнеры», — сказал Путин в Май. 26.

По мере того, как иностранный приток алкоголя иссякает, бары и магазины рассматривают возможность производства напитков местного производства.

«Мы начали искать местные альтернативы иностранному пиву, и в результате выбор резко изменился: импортный алкоголь сейчас на 20-50% дороже, а местное пиво чуть дешевле импортного, которое было до 3 февраля. 24», — сказал он Скрибкину.

(1 доллар = 63,7210 руб.)

(Отчетность Reuters и редактирование Эда Осмонда)