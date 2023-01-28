Мали защищает связи с Россией и выступает против вариантов использования сил ООН

Организация Объединенных Наций — Министр иностранных дел Мали в пятницу поддержал сотрудничество военного правительства с Россией и отверг три варианта, предложенных главой ООН по восстановлению миротворческих сил ООН в западноафриканской стране, где экстремистские группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» не обеспечивают безопасности.

Абдул Диоп ООН В Совете Безопасности он сказал, что безопасность является главным приоритетом страны, и Мали не будет продолжать оправдывать свое партнерство с Россией, которая предоставляет военным обучение и снаряжение. Он не упомянул российскую группу Вагнера, частного военного подрядчика, связанного с Кремлем.

Но во внутреннем обзоре Генерального секретаря Антониу Гутерриша, опубликованном на этой неделе миссии ООН, насчитывающей 17 500 человек, известной как МИНУСМА, отмечается давнее партнерство Мали в области безопасности. Франция По его словам, другие были усугублены опасениями по поводу того, что персонал группы Вагнера работает для поддержки малийских вооруженных сил, что российские официальные лица публично признали.

Заместитель посла США Ричард Миллс заявил, что США приветствуют одобрение ООН внутренней проверки присутствия группы Вагнера в Мали.

Он назвал Вагнера «преступной организацией, ответственной за массовые зверства и нарушения прав человека в Мали и других странах». Соединенные Штаты ввели многочисленные санкции против Вагнера и его владельца Евгения Пригожина, мошеннического миллиардера, имеющего давние связи с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом году Франция вывела свои войска из Мали, где они в течение девяти лет помогали изгонять исламистских боевиков из страны после напряженности в отношениях с правящей хунтой и прибытия наемников Вагнера.

«Их присутствие равносильно обычным злоупотреблениям в отношении мирных жителей Мали и ужесточению санкций со стороны МИНУСМА», — заявила в пятницу в Совете Безопасности заместитель постпреда Франции в ООН Натали Бродхерст. «Это неприемлемо».

Мали с 2012 года пытается сдержать повстанческое движение исламистских экстремистов. Вооруженные повстанцы были отстранены от власти в северных городах Мали с помощью военной операции под руководством французов, но они перегруппировались в пустыне и начали атаки на малийскую армию и ее союзников. . В центре Мали общественность и ООН Отсутствие безопасности усугубляется нападениями на миротворцев.

В августе 2020 года президент Мали был свергнут в результате переворота, в результате которого к власти пришел Ассими Коэда, в то время полковник армии. В июне 2021 года Коэда был приведен к присяге в качестве главы переходного правительства после организации своего второго государственного переворота за девять месяцев.

Министр иностранных дел Диоп сообщил совету, что Койта «полон решимости» провести референдум по проекту конституции в марте, избрать представителей в Национальное собрание в октябре и ноябре и провести президентские выборы. ВыборыВ феврале 2024 г.

Он сказал, что правительство стремится защищать свою территорию, защищать свой народ и выполнять мирное соглашение 2015 года.

Мирное соглашение было подписано тремя сторонами: правительством, коалицией групп, известной как «Сплоченность движений Азавад», в которую входят этнические арабы и туареги, добивающиеся автономии на севере Мали, и проправительственной милицией, известной как «Платформа». Участие прекратилось в декабре.

Диоп назвал их решение «прискорбным», но сказал, что «мы надеемся вскоре прийти к общему пониманию с нашими братьями из подписанных движений».

Во внутреннем обзоре МИНУСМА, проведенном Генеральным секретарем Гутерришем, отмечается, что значительный воздушный и наземный контроль, введенный малийскими органами безопасности, является «одной из самых сложных операционных условий в операциях по поддержанию мира». «С июля 2013 года 165 миротворцев погибли и 687 получили ранения.

Генеральный секретарь заявил, что операции миссии окажутся под дополнительным давлением, поскольку четыре страны, предоставляющие войска, выведут их, что означает потерю более 2250 военнослужащих.

Гутерриш сказал о прогрессе в политическом переходе, прогрессе в выполнении мирного соглашения и способности МИНУСМА обеспечивать свободное передвижение миротворцев и их разведданных — защищать гражданских лиц, улучшать безопасность и политическую ситуацию и следить за соблюдением прав человека. , средства наблюдения и разведки.

Генеральный секретарь заявил, что расширение мандата МИНУСМА в 2019 году без дополнительной рабочей силы перегрузило работу, и «текущая ситуация неустойчива».

Он предложил три варианта: увеличение численности на 3680 или 2000 человек в форме; Реструктуризация сил для поддержки их текущих приоритетов или сосредоточения внимания в первую очередь на поддержке мирного соглашения; Или свернуть миротворческую миссию и превратить ее в политическую.

Диоп из Мали сказал, что предложения главы ООН не соответствуют стремлениям Мали к более надежной операции по обеспечению безопасности, включая наступательные операции и патрулирование, особенно в рамках ее мандата по защите гражданского населения.

Что касается прав человека, он сказал, что правительство будет «решительно выступать против любой инструментализации и политизации этого вопроса», но будет стремиться защищать права.

Диоп сказал, что правительство приняло участие во внутреннем обзоре в надежде «откликнуться на самые глубокие чаяния малийского народа».

«Этого не произошло», — сказал министр иностранных дел. «Тем не менее, правительство Мали остается открытым для диалога с Организацией Объединенных Наций в ближайшие месяцы, чтобы в конечном итоге определить путь вперед».

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал безопасность «приоритетом» во время перехода Мали «из-за вакуума безопасности, созданного поспешным выводом французских и европейских воинских частей».

Тем не менее малийские силы «доказали, что они действительно могут добиться результатов в борьбе с терроризмом» за последние несколько месяцев, сказал он, добавив, что российская подготовка «окупается».

Небензя сказал, что потребности и мнения Мали являются «приоритетными», когда речь идет о вариантах восстановления МИНУСМА.

С другой стороны, посол США Миллс выразил серьезную озабоченность в связи с ограничениями временного правительства в отношении МИНУСМА, которые делают крайне нестабильную операционную среду чрезвычайно опасной для миротворцев и гражданских лиц.

Подтвердив вывод внутренней проверки о том, что успех МИНУСМА зависит от поддержки, которую она получает от властей среднего звена, он потребовал, чтобы правительство сняло все ограничения.

Миллс сказал, что продолжение санкций «должно заставить этот Совет серьезно пересмотреть свою поддержку МИНУСМА в ее нынешнем виде».